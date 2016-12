Új rendszámok jelentek meg Magyarországon

Megtörtént a váltás a hazai okmányirodák egy részénél, az N sorozat kifutása után elindult a P betűvel kezdődő rendszámok kiadása.

Az N után elméletileg az O következett volna, de ahogyan korábbi cikkünkben írtuk, ezt szándékosan ugrották át a 0-val és a Q-val való könnyű összekeverhetősége miatt, a sok O-s rendszám a szupertraffipaxokat is megzavarná. Olyan rendszámot már több éve nem is adnak ki, amelyben Q betű van, persze csak sorozatban, mert egyedi, fizetős táblaként akár OQO-001-et vagy QQRIQ-9-et is lehet kérni. Annyi egyedi igénylés nincs, hogy ezekkel ne birkózzon meg a rendszer.

Forrás: forum.index.hu

A rendszámvadászok észlelései szerint a P betűs táblák kiadása a zöld rendszámokkal kezdődött, erre a PAV kombinációt különítették el, ami valahol logikusnak tűnik (AV=alternative vehicle).

Az első, valóban sorozatban kiadott kombináció a PAF lett, korábbit legalábbis (még) nem észleltek. Erre magyarázat lehet, hogy a rendszámokat az ország összes okmányirodájába folyamatosan szállítják, a leggyorsabban viszont a budapesti Visegrádi utcában fogy a készlet, ide pedig a PAF juthatott. A többi sem veszett el, de valószínűleg még fiókok mélyén várnak a sorukra valahol az országban.

Forrás: forum.index.hu

Attól, hogy bizonyos okmányirodákban már P betűs táblákat osztanak, aki most veszi át új autóját, vagy helyezi forgalomba külföldről hozott használt kocsiját, még nagy valószínűséggel az N sorozat végéről kap rendszámot. Ez attól is függ, hogy az adott kereskedés melyik okmányirodával áll kapcsolatban, vagy hol történik az importautó ügyintézése.