Top 5: ingázós autók egymillió forintig

Akár Budapest valamelyik elővárosában lakik valaki, akár vidéki város környékén folyik az élete, jó eséllyel felmerült már benne a kérdés, hogyan lehetne a munkába járást optimálisan megoldani – és lehetőleg olcsón.

Budapest belvárosában ma már elég könnyen megy az élet saját kocsi nélkül is – sűrű a BKK hálózata, ott a Bubi, sőt újabban már autómegosztás is létezik. Sokan gondolják azonban úgy, hogy a gyereknek kertes ház jár, és a családalapítás után kiköltöznek valamelyik közeli kisvárosba vagy faluba, ahol azonban már nem biztos, hogy ennyire jó a helyzet.

A harmadik generációs Swift is jó választás lehet, ha nem zavar minket, hogy minden sarkon áll belőle kettő. A kis csomagtartót leszámítva kiugró hibája nincs Forrás: Suzuki

Sőt, a munkahelyek legtöbbször a fővárosban maradnak, így hamar felmerül a kérdés: hogy lehetne a legokosabban megoldani a bejárást? És mielőtt a kommentek között nekem esne az ország többi része: ez a kérdés messze nem csak Pest megyében adott, hiszen az ország minden zugában igaz, hogy sokfelé kell iskolába, munkába és vásárolni menni, márpedig ha a nagyvárosoktól elszakadunk, akkor már csak erős kompromisszum árán támaszkodhatunk a tömegközlekedésre. Röviden: aki megteheti, kocsit tart. De vajon mely típusok érhetőek el viszonylag olcsón is akár, miközben ideálisak a hétköznapi igavonásra?

Ha nincs rajta rozsda, szinte elpusztíthatatlan a békalámpás Corolla, ami a ráncfelvarrás után konzervatívabb lámpákat kapott. Hátránya a szűk utastér Forrás: Toyota

E gondolatkísérlethez legyen a felső határ szép kerek 1 000 000 magyar forint. Hogy miért? Mert olyan autót szeretnénk, ami ugyan viszonylag megfizethető, de azért nem kell minden hónapban szerelőhöz vinni – munkába járni lesz, minden reggel indulnia kell.

Tegyünk félre a karbantartásra is

Ha autóról van szó, ez sajnos nem olyan sok pénz, de azért nem is kevés, légzsákos-tűrhető töréstesztes-légkondis kocsit már bőven kapni ennyiért. Viszont ezen az árszinten kétszeresen igaz a szabály, hogy hagyni kell egy szett új gumira és induló nagyszervizre is a keretből, mert az esély, hogy ezekre szükség lesz, gyakorlatilag 100 százalék.

Tehát valójában olyan autót keresünk, ami már akár 7-800 ezer forint körül elérhető, és jó lehet reggel iskolába vinni a gyereket, munkába menni vele, majd hazafelé beugrani a postára meg boltba kenyérért. Rengeteg zsákbamacskát találhatunk a piacon, ezért a mindent eldöntő szempont a pontos állapotfelmérés és – magyarországi kocsiknál – a kilométeróra-állás online lekérdezésével is élni kell.

Nem túl izgalmas, de tartós és olcsón fenntartható az első Skoda Fabia. Sokféle motorral és karosszériával elérhető Forrás: Skoda

Van néhány általános tanács. Fontos például a parkolás, így a kisebb kocsik előnyt élveznek, és az sem utolsó szempont, hogy dugóban ülve százasával kuplungolni igen fárasztó – legyen tehát a pedál könnyű, vagy esetleg a váltó automata. A legfontosabb szempont azonban, hogy jól válasszunk motort. Mert ha az egy útra tervezett távunk megáll 3-4 kilométernél, akkor nem jó ötlet a dízel. Ezek ugyanis lassan melegszenek be, ilyen távon gyakran el sem érik az üzemi hőmérsékletet – viszont nagyon utálnak hidegen dolgozni.

Nagyon tartós konstrukció a 190-es Mercedes, dízelmotorral nem is eszik sokat. De sokan visszaélnek a tartósságával, és azt a kevés törődést sem adják meg neki, ami járna Forrás: Mercedes-Benz

Márpedig a fogyasztásban megszerzett előnyt igen könnyen elveszíthetjük egy-egy komolyabb meghibásodással, sok százezer forint rámehet, ha mondjuk porlasztósort, hengerfejet vagy turbót kell javíttatni. A régi örvénykamrások még csak-csak elviselik ezt, de a modern közös nyomócsövesek nem: gázolajos gépet csak az keressen, aki legalább 20-30 km távra jár majd vele, egy szuszra.

E szempontok figyelembevételével is még számtalan típus közül választhatunk. Az sem kötelező, hogy a fizetésünket benzinre költsük, hiszen ott vannak a gázos megoldások, sőt, ebben az értéksávban már a hibrid sem elérhetetlen. Lássuk tehát, mit találtunk a hazai használtautó-hirdetések között, kezdve a legirracionálisabb ötlettel.

1. A pokolban is úr: nagy benzinmotor + LPG

Egy V6-os Honda Legend fenntartási költségeit jelentősen lehet csökkenteni egy gázszett beépítésével Forrás: Honda

A városi futkározós kocsik nem valók mindenkinek, hiszen van, aki még ilyenkor sem enged a sok lóerőből és a komfortból. Egyszer találkoztam valakivel, aki egy Lexus LS 400 volánjánál járta minden áldott munkanap Budapest utcáit vállalkozása ügyeit intézve – és nem azért, mert milliomos lett volna.

Audi-dízellel és remek hangú, bivalyerős öthengeres benzinesekkel is lehet kapni az S70-es Volvót, ami a 850-es ráncfelvarrt változata Forrás: Volvo

Hogy mégse menjen minden pénz üzemanyagra, arról a frissen beszerelt, komoly gázszett gondoskodott, amivel 9 literes benzinfogyasztásnak megfelelő költségekkel járt a 4 literes V8 – miközben a csend és a kényelem ugyanolyan tökéletes volt. Persze egy ennyire komplex autónál a javítások költsége simán elviszi a költségvetésünket akár évente is, de azért vannak bátrak, akik belevágnak, és nem is mindegyikük költi rá egy új Swift árát a kedvencére.

Nem szép és nem izgalmas, de tágas, erős, tartós, és jól felszerelt az utolsó Európában forgalmazott Nissan Maxima generáció Forrás: Nissan

Öthengeres Volvo, sorhatos BMW, vagy éppen V6-os Honda Legend, Nissan Maxima, Chrysler 300 M – választék akad. De ezt ajánlani csak olyannak lehet, aki tudja, mit csinál, és van szakértelme is az adott típusban, különben nagyon drága kaland lesz belőle. Spórolásra sokkal inkább a négyhengeres, LPG-s tömegautók valók, de akkor is fontos tájékozódni, melyik bírja tartósan a gázüzemet.

2. A családi öszvér: Fiat Multipla BiPower

Rendkívül jó konstrukció, de a formája miatt nem lett sikeres a Multipla. Különlegessége, hogy elöl is hárman ülhetnek benne Forrás: Fiat

Bár még mindig csak kevés helyen lehet CNG-t tankolni Magyarországon, most már végre elkezdtek terjedni a sűrített földgázt áruló kutak is, egy cég például nemrég kettőt nyitott Budapesten, és a Balaton környékén is terjeszkedni akarnak. Ahogy korábbi cikkünkben bemutattuk, számos előnye van ennek a hajtóanyagnak, nem utolsósorban az, hogy gyárilag CNG-s kocsit vehetünk, nem kell átalakítással bajlódni.

A Multipla volt az egyik első autó, amit gyári CNG-szettel meg lehetett venni Forrás: Fiat

A Multipla ráadásul meglepően szépen öregszik. Bár formatervét nem igazolta az idő, megbízhatósága elfogadható, és a kis alapterületen megvalósított tágas utas- és csomagtere rengeteg hívet szerzett magának.

Ezért a pénzért akár nagyon jó állapotú példányt is kaphatunk, és a család egyetlen autójának is megteszi: még nem túl nagy, viszont nyaralni is simán elmehetünk benne. Persze ha nincs CNG-kút a közelünkben, akkor már nem olyan vonzó ajánlat, hiába megy rendes, 95-ös benzinnel is, de még ekkor is előny, hogy a mai óriási egyterűekhez képest ez még egy városban is könnyen parkolható méret, mert alig hosszabb 4 méternél.

3. Mindenben jó, semmiben sem kitűnő: Astra G, H

Annyi van a G Astrából, hogy már fel sem tűnik, milyen jó a formája. Inkább a benzinesek ajánlottak Forrás: Opel

Itt ugyan el lehetne sütni a régi viccet a 100 millió légyről, de meg kell állapítani: az Astra népszerűsége nem véletlen. Bár a vezetési élménye új korában sem kiugró, cserébe jól tartja magát a korral: még a sokat futott példányok is meglepően autószerű képet mutatnak. A választék bőséges, benzines és dízel, 3-4-5 ajtós, sőt kombi is akad ennyiért már bőven, és a mérete pont jó kompromisszum: sok család megelégedéssel használja egyetlen autóként is, mégsem gond vele a parkolás.

A H Astra kombijának hosszabb volt a tengelytávja, ezért nemcsak a csomagtartója, de a második sora is tágasabb, mint az ötajtósnak Forrás: Opel

További előnye, hogy népszerűsége miatt jól ismert típus szerelőkörökben, az ország minden zugában találni márkaszervizt vagy olyan maszekot, aki tudja, mi fán terem egy ilyen. A rossz hír azonban, hogy mivel tipikusan nem az autószerető emberek választják, sok az elhanyagolt példány.

A H Astra volt az első modell a kategóriában, ami állítható feszességű lengéscsillapítást kínált. Belül sivár, de kívül vonzó a formája Forrás: Opel

Ennek okai különbözőek, hol pénz nincs alkatrészre, hol egyszerűen nem figyel rá a tulaj, műszaki érdeklődés hiányában – de tény, hogy a széles választékot alaposan át kell fésülni, ha nem mi akarunk a sírból visszahozni egy rozsdacsipás, zörgő futóműves, olajfolyásos, elektronikai hibákat produkáló beteget. További hátránya, hogy még a legjobb szándék mellett sem okoz különösebb élvezetet a vezetése (a H azért nem túl rossz), és bár kívülről jól néz ki, a belseje nem fogja feldobni a napunkat.

4. Kis pénz, kis kocsi: Peugeot 106

Kicsi, de jól használható autó a Peugeot 106 Forrás: Peugeot

A testvérmodell Citroën Saxóval együtt az egyszerű, de strapabíró városi miniautó mintapéldányai. Franciakocsi-utálók meglepődnének, mennyire kerüli a rozsda, és milyen megbízható típus, különösen a híresen étvágytalan 1,5-ös szívódízel. Ebből a keretből a legszebb példányra is bőven futja, és marad teljes felújításra, téli-nyári gumiszettre és jó rádióra, vagy akár nyári váltótársnak egy olcsó robogóra is, aztán csak faljuk a napokat-kilométereket évekig, gond nélkül.

A Saxo műszakilag megegyezik a 106-ossal. Ez itt egy modellfrissítés előtti példány Forrás: Citroën

Mivel olcsó autó, az sem fog zavarni, ha valaki rányitja az ajtót, vagy meghúzza a parkolóban, ez a lelki nyugalom bizony sokat érhet. Bár elsősorban városi autó, fiatalok első kocsijaként nyaralásokra is simán el szoktak vele indulni, mert hangulata van bőven.

Az 1,5-ös szívódízel elpusztíthatatlan, és csak 4-5 litert fogyaszt Forrás: Peugeot

Sőt, a franciák jól értenek az első kerekes kisautók vezetési élményéhez, így még a volánt tekerni is jó, bár a váltó franciásan pontatlan. Hátránya már ránézve is egyértelmű: apró teste csak rövid úton engedi a családos használatot, és mai értelemben biztonságosnak se mondanánk (kétcsillagos töréstesztje volt új korában) – ahogyan persze a korabeli tervezésű ellenfeleit se.

5. Vissza a jövőbe: Toyota Prius 1.5 HSD

Kevesen ismerik az első Priust, mert ritka Forrás: Toyota

Bár a költségkeret legtetejét karcolja, itthon is nagy számban elérhető a hibrid Toyota első, viszonylag ismeretlen generációja. Ez ugyan még jelentősen szűkebb és egyszerűbb kialakítású autó, mint a következő Priusok, ám a célra gyakorlatilag tökéletes. Takarékos, de nem dízel, csöndes, automata, így a dugóban nem fogunk elfáradni a kuplungolásban, a helykínálata pedig akár egy családnak is elég.

Az egyetlen Prius, ami négyajtós karosszériát kapott Forrás: Toyota

Ráadásul a Toyotán belül is a Priusok kapják az egyik legkomolyabb minőségbiztosítást, így egy normálisan gondozott példány még ennyi idősen is simán megbízható lehet. Hátránya, hogy családi fő autónak nem ideális, legalábbis nyaralni nem ezzel indulnánk, ha tehetnénk – országúton, autópályán rosszul érzi magát a hibrid hajtás, és a csomagtér is szűkös.

Furák az arányai, de látszik, hogy tágas utastérre törekedtek a tervezők Forrás: Toyota

Ennél nagyobb baj, hogy a legidősebb darabok azért már benne vannak a korban, így előjöhet akksicsere, ami még most sem olcsó. Érdemes olyat keresni, amin ezt már megtették, és akkor van remény rá, hogy sokáig elkerüli igáslovunkat a baj. Részletes használttesztet és vételi tanácsadót itt olvashat róla.