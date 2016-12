Új, rejtélyes kütyütől retteghetnek az autótulajdonosok

Az autótolvajok körében terjedő új kütyüt teszteltek amerikai biztonsági szakemberek. Sok autót simán "elloptak" vele.

Az eszközt a nonprofit szervezetként működő The National Insurance Crime Bureau (NICB) tesztelte. Korábban is találkoztak hasonlóval a szakemberek, de a legújabb generáció már nem csupán kinyitni tudja az autókat, hanem a beindításukra is képes.

A kütyü a távirányítással nyitható, indítógombbal felszerelt autókkal működik. Az NCIB tesztjén 35 autóval próbálkoztak, ebből 19-et ki tudtak nyitni, 18-at pedig be is indítottak.

A két elemből álló eszköz ellen védekezni nem nagyon lehet (a "jelfogóval" akár a közvetlenül mellettünk parkoló autóban is bujkálhatnak), a kulcs nélküli indítás kényelmét használja ki.