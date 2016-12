Ezek a magyar terepralisok tényleg Dakarba tartanak

Idén is az Africa Race mezőnye halad majd a régi Dakar-ralik klasszikus, afrikai útvonalán, ellentétben a modern Dakar-ralival, amely már évek óta Dél-Amerikában fut. A pénteken kezdődő afrikai verseny három magyar egysége a Hősök teréről indult a monacói rajt felé.

A 2017-es Africa Race-en 49 autó, 52 motor és 10 kamion áll rajthoz. A gépátvételt csütörtökön tartják Monacóban, ahonnan egy nappal később indul útnak a mezőny. A versenyzők Marseille-ből december 31-én kelnek át Afrikába, és a szilvesztert is a hajón töltik. Ezt követően Marokkót és Mauritániát átszelve, mintegy 6500 kilométer megtétele után január 14-én érkeznek meg a szenegáli Rózsaszín-tó partján kijelölt célba, Dakarba.

Forrás: Africa Eco Race

Marokkóban hatalmas hó várja őket

Az Africa Race legrutinosabb magyar egysége a vadonatúj Scaniával induló Qualisport Racing. A Kovács Miklós, Czeglédi Péter, Ács László trió nyolcadszor versenyez Afrikában, és a kamionok között egyértelműen az első helyre törnek.

„Az Africa Race jellegzetessége, hogy évről évre egyre nehezebb. Ezt bőven volt már alkalmunk megtapasztalni, hiszen ez már a kilencedik verseny lesz, mi pedig csak egyet hagytunk ki eddig" – nyilatkozta az induláskor Mészáros Sándor, a Qualisport csapatfőnöke.

Kamion húz kamiont, egészen Monacóig Fotó: Gulyás Péter (Origo)

„A verseny szervezője, René Metge nem is titkolja, hogy ismét megpróbál megkínozni bennünket. Külön nehézséget jelent majd, hogy Marokkóba nagyon kemény téli időjárás köszöntött be, olyan erős havazás volt az elmúlt napokban, amire 37 éve nem volt példa az országban, és ez érinti a verseny útvonalát is."

Speciális gumival nem tudnak készülni a rendkívüli időjárásra, viszont az új gumiszállítójuk, a Goodyear olyan offroad abroncsot biztosított számukra, ami elvileg minden körülmények között jó teljesítményt nyújt majd. „Marokkóban a havas részek a sziklás területen vannak, amire nem tudunk külön készülni. Szentpéterváron a világkupa futamon az autók használhattak szöges gumikat, de a kamionok esetében erre nincs lehetőség. Ez a gumink van, ezzel kell boldogulnunk" – folytatta Mészáros.

Vadonatúj, csőrös kamionnal indulnak

A Qualisport csapat már tíz éve versenyez kamionokkal, ezalatt rengeteg tapasztalatot halmoztak fel, amit igyekeztek beleépíteni ebbe az új autóba. Gyári támogatást nem kaptak a Scaniától, de tudnak róluk, figyelik minket, ők pedig beszámolnak a tapasztalatainkról a gyárnak. Az alakulat új Scania kamionja egy 13 literes, soros hathengeres motorral szerelt jármű, míg az elődjében még egy 16 literes V8-as hajómotor dübörgött. Az új motort kifejezetten kamionok számára fejlesztették ki, az előzetes tapasztalatok alapján a vezethetősége sokkal jobb, mint a réginek. De ez nem csak az erőforrásra, hanem az egész kamionra igaz.

Ezúttal csőrös kamiont épített a csapat Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Ez az első gépünk, amely csőrös karosszériával rendelkezik, ettől jobb a súlyelosztása, de bátrabb vezetési stílust is követel. Ez azzal kompenzálja, hogy sokkal kényelmesebb az elődjénél, nem ráz, nem üt akkorákat a futóműve. Másfél éve kezdtük el építeni ezt az autót saját tervek alapján. Már versenyen is kipróbáltuk, az októberi marokkói sivatagi viadalon, részben az Africa Race útvonalát is érintő szakaszokon"- tette hozzá a csapatfőnök.

Gyerekek is kipróbálhatták a Scania pilótafülkéjét a Hősök terén Fotó: Gulyás Péter (Origo)

„Mint minden új versenyautónak, ennek is megvannak a gyerekbetegségei, ki is jöttek azon a versenyen, azóta semmi mást nem csináltunk, mint, hogy megpróbáltuk megoldani ezeket a problémákat. Kisebb módosításokat is végrehajtottunk a konstrukción, ezért most úgy gondoljuk, hogy megfelelően felkészültünk a versenyre" – fejezte be Mészáros Sándor.

Erős ellenfélből nincs hiány

A legnagyobb ellenfelük valószínűleg idén is egy MAN-nal versenyző portugál pilótanő, Elisabete Jacinto, meg a cseh Tatra gyára alakulata Tomáš Tomečekkel a pilótaülésben, velük évről évre nagyokat szoktak csatázni a gyorsaságikon. Meg persze ott van a verseny legnagyobb esélyese, a gyári Kamaz alakulat, Andrej Karginovval, aki 2014-ben a Dakar-ralin is diadalmaskodott. A Kamaz megosztott stratégiát követ már negyedik éve, ami azt jelenti, hogy indítanak egységeket a Dakar-ralin Dél-Amerikában, és a vele egy időben rendezett Africa Race- is. Mind a két versenyt nagyon komolyan veszik. Bár Afrikába kisebb kontingenssel érkeznek, ugyanazt a professzionális hozzáállást mutatják be, mint amit Dél-Amerikában megszokhattunk tőlük.

Közös fotón a magyar versenyzők Fotó: Szabó-Jilek Adam/Opel Dakar Team

Szalayék negyedszerre indulnak

Szalay Balázs és Bunkoczi László huszonkettedszer vesz részt sivatagi ralin, ebből negyedszer az Africa Race-en. Ezúttal is a dobogót célozzák meg a saját fejlesztésű Opel Mokkával. „A verseny ugyanaz, a lendületünk is változatlan, úgyhogy már alig várjuk a rajtot. Most a szokásosnál néhány nappal később indulunk, a fejünkben viszont már ott motoszkált, hogy vár ránk Afrika és a sivatag."

Új motort kapott az Opel Mokka Fotó: Szabó-Jilek Adam/Opel Dakar Team

Nagyon erős az új motorunk, pedig nyolcszáz köbcentivel kisebb, mint tavaly, de így is legalább ugyanazt a teljesítményt tudja. A Mokka a teszten remekül muzsikált, úgy érzem, jobb, mint valaha" – nyilatkozta az Opel Dakar Team pilótája, Szalay Balázs.

Kamiont is visznek

Idén újra versenybe száll az Opel Dakar Team versenykamionja is, a Darázsi Zsolt, Szalai Norbert kettős irányításával. Ők maguk is versenyben lesznek, de a feladatuk elsősorban az, hogy segítséget nyújtsanak, ha Szalayéknak gondjuk akadna.

Egyszerre szerviz- és versenykamion az Opel Dakar Team régi MAN-je Fotó: Szabó-Jilek Adam/Opel Dakar Team

„Az elmúlt másfél hétben sikerült alaposan ráhangolódni a versenyre, darabjaira szedtük az MAN-t, átvizsgáltuk az összes porcikáját, ami jól is jött, mert kiderült, hogy az osztómű tönkrement, és jobb, hogy ez a hiba még itthon jött elő, nem a sivatagban. Az utolsó simításokat Afrikában végezzük el, de ha ezek elmaradnak, akkor sincs baj. Célunk, hogy gond nélkül elérjünk a Rózsaszín-tó partján felállított céldobogóig, de közben azért szeretnénk megszorongatni Kovács Mikiéket" – mondta Darázsi.