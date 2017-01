Ezeket az autókat lopják most a legjobban Magyarországon

2016 harmadik negyedévében Fordból loptak a legtöbbet Magyarországon. Aggódhatnak a VW- és Skoda-tulajok is.

A teljes 2016-os évre vonatkozó statisztika még nincs kész, a harmadik negyedévvel kapcsolatban azonban kiadott néhány adatot a rendőrség a Vezess.hu-nak. Az ellopott személyautók 20-as listáján a Ford az első 62 lopással, megelőzve a Volkswagent (47) és a Skodát (32).

Az első tíz további sorrendje Opel (27), Renault (26), Toyota (23), Suzuki (22), BMW (22), Audi (17) és Fiat (6).

A harmadik negyedév gépjárművekre vonatkozó sorrendje kicsit más, ez ugyanis tartalmazza a motorkerékpárokat, haszonjárműveket és buszokat is.

A Ford ezen a listán is első (67 lopás), változatlan a Volkswagen (57) és a Skoda (35) helyezése is. A hetedik helyen azonban a Simson tűnik fel 24 lopással, a tizedik helyre pedig a Piaggio is befért 20 bejelentett lopással.

Az ellopott személyautók toplistája (2016/3. negyedév):

1. Ford 62 darab

2. Volkswagen 47

3. Skoda 32

4. Opel 27

5. Renault 26

6. Toyota 23

7. Suzuki 22

8. BMW 22

9. Audi 17

10. Fiat 7

Az ellopott gépjárművek toplistája (2016/3. negyedév):

1. Ford 67

2. Volkswagen 57

3. Skoda 35

4. Opel 29

4. Renault 29

6. Suzuki 27

7. Simson 24

7. Toyota 24

9. BMW 22

10. Piaggio 20

(Forrás: ORFK/Vezess.hu)