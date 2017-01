Körzetünk a város, a tempónk álmos - Skoda Fabia 1.0 Clever teszt

Meg sem lepődünk azon, hogy a tesztautók extrákkal teletömve, sok lóerővel érkeznek, függetlenül attól, milyen kivitelt keresnek a vevők. Erre most itt van ez a Fabia, amiben a VW-konszern egyetlen olcsó szívómotorja morgolódik, mindössze ezer köbcentivel. A felszereltsége csak egy szinttel van a hárommilliós, vevőcsalogató fapad fölött, és még így is kevesebbe kerül, mint a kifutó Suzuki Swift, legalábbis listaáron. Élhető konfiguráció a Clever azoknak, akik megfizethető új autóra vágynak?

Szaladjunk előre a történetben, és mielőtt egyáltalán ránéznénk az autóra, gyorsan leszögezem, hogy a maga módján jó ez a szívó háromhengeres, 999 köbcentis benzinmotor. Írjak bármit ezután, mindig térjenek ide vissza, és olvassák el újra és újra az előző mondatot. Most pedig utánam az özönvíz.

Kívülről nem szegényházi a Clever: nincs ugyan alufelnije, van viszont ködlámpája és színre fújt tükörháza. Hatósági fehér helyett persze feláras a metálfény Fotó: Polyák Attila - Origo

Ezres, tehát takarékos. Vagy nem?

Gondolom, sokan a hangjára tippelnek, ott lesz a baj. Pedig azon kívül, hogy a teremgarázsban vagy gyorsításkor van egy kevés, valójában csak azért tűnik fel, mert morajlóbb, mint a négyhengereseké. Ez nem hiba, hanem jellemvonás, mert egyáltalán nem zavaró. A háromhengerességére ezen kívül semmi nem utal, a kormányon nem érezni vibrálást alapjáraton, és az ajtók nyitott állapotban sem reszketnek. Ez a része teljesen rendben van.

Szögletes formákkal dolgozik a III. Fabia-generációnál a Skoda. Még több fotó a galériában, kattintson a képre! Fotó: Polyák Attila - Origo

Lássuk, mennyit fogyaszt a kis háromhengeres: a benzinkúton 7,2 litert számoltam. Ez azért nem ugyanaz, mint a gyári 4,8 literes szabványérték, de nem is egy laborban járattam próbapadon, hanem túlnyomórészt Budapest forgatagában, sokszor hidegen indulva, és persze állandóan fűtve a belteret. A német Spritmonitor Fabia-tulajdonosai szerint vegyes használatban bő hat liter körül esznek ezek a kismotoros Fabiák.

Jó barátunk a hátszél és a lendület

Versenyautónak nem nevezhetők, az ezres blokk viszonylag magas fordulaton préseli ki magából a 95Nm-es nyomatékot, a 75 lóerőnyi csúcsteljesítmény pedig 6200-nál sújt le ránk. Innen nézve már nem is meglepő, hogy az indulás, meg úgy egyáltalán a lendületváltoztatás elég sok izzadságába kerül, amit természetesen benzinben is könnyen meg tudunk határozni. Katalógus szerint még a négyhengeres 1.2 TSI-k sem fogyasztanak többet nála.

A Citigóból ismerős háromhengeres költözött be a motorháztető alá. Két későbbi lehetséges hibaforrás, a turbó és a direkt befecskendezés is hiányzik belőle, de nincs túl jó kondiban Fotó: Polyák Attila - Origo

Persze lehet, hogy nem a termék rossz, csak én voltam rossz felhasználó. A dugóban araszolást kegyetlen étvággyal bünteti, de szerencsére a kisvárosi-országúti környezetben minden a helyére kerül. Úgy esik télen is 6 liter alá a fogyasztás, hogy oda sem kell figyelnünk a lábunkra, miközben egy szinttel fentebbi kategóriában is megállná a helyét az utastér csendessége.

Viszonylag kevés benzinnel eljár, de ne várjunk tőle rekordalacsony értéket. Praktikus Skoda-tartozék a tanksapkából kivehető jégkaparó Fotó: Polyák Attila - Origo

A komfortzónája hamar véget ér, mert 90 km/h környéki előzéseknél a vissza kettő padlógáz is csak sovány cirógatásként hat az 1055 kilós autóra, az autópálya-tempót meg hagyjuk inkább. Beszédes, hogy ilyenkor ötödikben a fordulatszámmérő 4300 körül, a fogyasztás meg újra 7 liter felett mozog. És ugyanez a háromhengeres létezik egyes piacokon (nálunk nem) 60 lóerősként is. Még hogy a németeknek nincs humorérzékük! Egy alap Suzuki Swift simán körbeautózza.

Meglepetés: az összes fontos extra benne van

Nem lepődtem meg, hogy a fapadosnak ígért autó személyében mégsem egy igazán csupasz belépőmodellt kaptunk, hanem a Clever, magyarul Okos szintet. Azon már inkább meglepődtem, hogy rá is szolgál a nevére, mert minden van benne, ami a hétköznapokon jól jön.

Csak semmi egyénieskedés! Unalmas, de jól használható és precíz összeszerelésű Fotó: Polyák Attila - Origo

Van két első elektromos ablak, még ha nem is automata egyik sem. Manuális klíma is akad, amit a digitálissal ellentétben legalább téli kesztyűben is könnyű kezelni. Az első ülések fűtöttek, ráadásul két állásuk is van, ahol az erősebb még nagy hidegben is tényleg pikk-pakk leégeti az ember hátsóját, a kocsi vonalaira pedig a tolatóradar figyelmeztet. Egy józan autóba mi kellhet még? Tolatóradar, ködlámpa, bőrkormány, Bluetooth, USB-csatlakozó – ez mind van a fedélzeten, sőt, az anyósülés alatt még egy esernyő is.

Hátul is használható méretű az utastér Fotó: Polyák Attila - Origo

Volt benne start-stop rendszer is, bár azt mondjuk pont kihagytam volna. Egy kemény mínuszokban töltött éjjel után indítottam reggel az autót, majd száz méter múlva a stoptáblánál ő le is lőtte magát. Ültem, és néztem a leheletemet, ami kis híján a szélvédőre fagyott. Ezzel spórolnánk? Párszor még kipróbáltam, hátha csak hiba volt, de nem, ez így van programozva. Szerencsére nem kell menüben turkálni, egy gomb a kormánytól balra, és már ki is iktattuk. Ha már a fényszórót magának kapcsolja, maradjon nekünk is feladatunk minden indulás után, nemde?

A VW Polo alá van belőve, mégis minőségi

Nem titok, hogy az anyacég Volkswagen maga alá pozicionálja a Skodát, de ez az én olvasatomban csak azt jelenti, hogy a túlárazott Polo helyett kapunk egy racionálisabb kisautót a Fabiával. 3,38 millióért mérik a tesztelt Clever példányt, ami nem kevés, de a vételár nagyobbik felét alá tudom támasztani a beltér minőségével, ami a kategóriájában tényleg mérce lehetne. Padkára álláskor sem nyiszog semmi, minden él szépen fut, és bárhova téved a kéz, nincsenek zavaró, sorjás élek.

Kisautóhoz mérten tisztességes rugózási komfortot nyújt. A végsebessége 172 km/h, álló helyzetből csak 14,7 másodperc alatt gyorsul százra Fotó: Polyák Attila - Origo

Ha valaki az elmúlt 15 évben látott már Volkswagen-belsőt, rögtön otthon fogja magát érezni, ha nem, akkor csak pár másodperc után. Itt nincsenek franciásan bohókás megoldások, vagy olaszokra jellemző, dizájnnal felülírt használhatóság. Semmi meglepetés, minden kiszámítható és logikus helyen van, amit nagyon sok ember tud majd értékelni.

Egyetlen gomb sem árválkodik a kormány küllőin, de bőrkötésű a karima, és még sebességhatároló is volt a tesztautóban Fotó: Polyák Attila - Origo

A tárolók terén mindig remekelt a cseh márka, legyen szó bármelyik típusáról. Itt is elfér a másfél literes víz az első ajtókban, az első ülések oldalára jutott plusz hálós zseb, a csomagtérbe a szokásos kampók a szatyroknak. A kalaptartót egy szinttel lentebb is tudjuk rögzíteni, hogy ha a sok kabátot rápakoljuk, akkor is kilássunk hátra.

Jól kihasználható a csomagtartó, és a kalaptartót térelválasztóként is lehet használni Fotó: Polyák Attila - Origo

Praktikusságból az élen végez, ahogy a helykínálatát is elirigyelhetné egy-két kategóriatársa. Négy felnőtt férfi gond nélkül befér, mindenki térdének és fejének egyaránt lesz hely, a csomagokat meg az alacsony pereme miatt tényleg jól pakolható 330 liternyi térbe tudjuk begyömöszölni. Akinek ez nem elég, megveheti a Fabiát kombiként is, ami nem magától értetődő a kisautók világában.

Egy nagyon különleges tucatautó

Autós cikkekben nem megszokott, hogy a végére hagyják a formát, de nem véletlenül tettem így. Kísérletképpen különböző helyeken parkoltam vele, és néztem a reakciókat. Nemhogy nem vették észre, még a kóbor kutya sem jött oda, hogy levizelje. Ez nemcsak a cappuccinobézs, tehát egyenbarna színének a számlájára írható, hanem annak a formavilágnak is a sara, ami tökéletesen beolvad az aktuális Skoda-arculatba, amit meg már megszoktunk.

Nem bonyolították túl a formákat, de minden könnyen kezelhető. Van klíma, ülésfűtés és USB-csatlakozó Fotó: Polyák Attila - Origo

Ember legyen a talpán, aki egy Rapidot meg egy Fabiát elölről közelítve megkülönböztet. A határozott ívek egyébként sokkal nagyobbnak és felnőttebbnek láttatják, mint gömbölydedebb elődjét, de meg kell hagyni, a németek nem bízták az érzelmek kiszámíthatatlanságára a külsőt.

Míg a Fabia II. végtelenül unalmas volt, a harmadik generáció külsejét élekkel próbálták feldobni Fotó: Polyák Attila - Origo

Ezzel a 75 lóerőssel helyváltoztatásra már épp alkalmas, és bár nem az ő terepe a városi dugó, sem az autópálya, de a kettő között otthon van, csak ne akarjunk virgonckodni. Négy felnőtt elfér benne, de annak, aki így használja rendszeresen, érdemes beruháznia a négyhengeres, 1.2-es, turbós benzinesre plusz 330 ezerért, hogy ne csak álló helyben nézegethessék egymást.

Megéri a hárommilliós alapmodellel spórolni?

Ha a tesztelt szívómotor mellett döntünk mégis, nyugtasson a tudat, hogy ami nincs, az nem is tud elromlani, így jó eséllyel indul a nyereményért a fenntartási költségek versenyében, a beltér minősége pedig messze túlmutat az átlagon. Sokan fogják venni, mert okos döntés ez az autó, csak ismerni kell a határait. Pont a Clever lesz az a kivitel, amire bő 12 százalékos felárért egy skótot is rábeszélnének az értékesítők a szalonban.

Ökodiagram is lehívható a menüből. A rádió széria a Cleverben (CD-lejátszót már nem építenek be), a navigáció feláras Fotó: Polyák Attila - Origo

A plakátokon, hirdetésekben persze 2,99 millió forintos akciós áron kelleti magát az alap Fabia Cool, nevéhez illően a legfontosabb extrával, klímával. Ilyet tesztre szerezni lehetetlen küldetés, de azért kíváncsiak voltunk, mennyire csontozták ki a Cleverhez képest. Nos, a lista szerint kisebb, 14 colos kerekeken gördül, feketék a tükörházai és a kilincsei, a kényelmi extrák közül pedig minden hiányzik belőle. Távirányító helyett kulcsos az ajtózár, kurblizni kell az ablakot, rádiót utólag kell venni bele.

Listaáron drágább nála a legtöbb kisautó, beleértve a kifutó Suzuki Swiftet is (más kérdés, hogy jelentős kedvezménnyel adják a kereskedők). A puritánabb Dacia Sandero Arctic már 2,29 milliótól elvihető, szintén ezres szívómotorral Fotó: Polyák Attila - Origo

Még a fapados kivitelben is van viszont ESP, függönylégzsák és start-stop, vagyis mindaz, ami a fogyasztási normákhoz és az ütközési tesztbotrányok elkerüléséhez kell. Puritanizmusával nyilván mindig emlékeztetné gazdáját a spórolásra, úgyhogy kevesen lesznek, akik bevállalják a fapados, hárommilliós belépőmodellt. Itt kerülhetne be a képbe a legkisebb Skoda, amivel jobban megbirkózik a háromhengeres motor: a Citigo. Csakhogy normálisan felszerelve egyáltalán nem olcsóbb a Fabiánál, sőt.