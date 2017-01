Tízfokozatú váltót kapott a felfrissített Mustang

Bemutatkozott a hatodik generációs Ford Mustang ráncfelvarrott változata. Nemcsak a külsőhöz, hanem a technikához is hozzányúltak, a kézi váltó helyett már tízfokozatú automatát lehet rendelni.

Laposabb az új, légbeömlős motorháztető, agresszívebb a tekintet a szintén új, LED-es fényszóróktól. Ford-embléma továbbra sincs az autón Forrás: Ford

A Ford alaposan kiszúrt azokkal, akik kedd előtt mentek ki a legnagyobb amerikai autószalonra, a múlt héten kezdődött Detroit Motor Show-ra. Így nemcsak a sajtónapok szakmai vendégei, de az utánuk következő öt közönségnap látogatói sem láthatták a Ford standján a 2018-as modellévű, alaposan átdolgozott új Mustangot, csak a szintén felfrissített, jóval unalmasabb, F-150 pickupot.

A sportkocsit ugyanis csak egy héttel a szalon kezdete után leplezték le, egy időben Detroitban, Los Angelesben és New Yorkban. Erre a fura döntésre az lehet a magyarázat, hogy így nagyobb érdeklődést generált a médiában a kocsi, mintha az egyik sajtónapon, a sok többi újdonság között mutatkozott volna be.

Erősebb lett az eddig 421 lóerős V8-as, de azt nem árulták el, hogy mennyivel Forrás: Ford

A felfrissített, Amerikában idén ősztől, Európában 2018 elejétől kapható Mustanghoz bejelentett tízfokozatú automata ugyanaz a váltó, amely már az F-150 pickupban is szolgál. Ez az új fejlesztésű erőátvitel csökkenti a fogyasztást, és gyorsabban is kapcsol, mint a régi hatfokozatú egység, és természetesen a kormányról, váltófülekkel, manuális módban is lehet használni.

Új felnik és színek is megjelentek Forrás: Ford

Kikerült a motorkínálatból a 3,7 literes szívó V6-os, mert csak a vásárlók 15 százaléka választotta. Megmaradt viszont a 317 lóerős 2,3-as négyhengeres turbó, és az ötliteres szívó V8-as is. Utóbbihoz kettős (közvetlen és szívócső) befecskendező rendszer, megerősített, dupla tárcsás kuplung és a járást kisimító kettős tömegű lendkerék is jár a ráncfelvarrás után, amitől erősebbé és pörgősebbé vált.

Csinos a V8-ashoz járó új hátsó szárny Forrás: Ford

A műszerfalat az új Mustangban már az a digitális, 12 colos, szabadon konfigurálható képernyő helyettesíti, amely az új GT szupersportkocsiból érkezett az izomautóba. Megjelent az üzemmódválasztó kapcsoló is, amelynek segítségével a Normál, Sport és Versenypálya állások között lehet választani, sőt, a kormányzás és futómű egyéni beállításait akár el is lehet menteni.

Változott a LED-es hátsó lámpák grafikája Forrás: Ford

A Ford új szilentekkel, a lengéscsillapítók és stabilizátorok áthangolásával igyekezett kényelmesebbé tenni a Mustang futását, és javítani az úttartását. Aki megrendeli a Teljesítmény csomagot, az mágneses elven működő adaptív lengéscsillapítókat és egy csappantyúval hangosabbá tehető sportkipufogót is kap a Mustangjába.

Forrás: Ford

Egy telefonos applikáció segítségével a tulajdonosok a távolból is nyithatják-zárhatják az ajtókat, beindíthatják a motort, vagy egyszerűen lokalizálhatják a járművüket. Megjelentek a vezetéstámogató rendszerek is, a gyalogosfelismerős vészfékasszisztenstől a sávtartóig szinte minden elérhető.

A Mustang egyébként nemcsak Amerika, hanem Magyarország legnépszerűbb sportautója is egyben: előbbiben több mint 100 ezer, nálunk több mint 100 fogyott belőle 2016-ban.