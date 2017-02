Alaposan megújult Peugeot 3008: a második generáció az elődjénél sokkal kiegyensúlyozottabb formatervet kapott, és telepakolták újdonsággal. A design-SUV esetében azonban nagyon nem mindegy, mennyit szánunk rá, derült ki a vidéki kislakás áráért kínált csúcsmodellt próbálva.

Már idestova 15 éve, hogy először tesztautóról írtam (egy zöld Citroën Xsara 2.0 HDI Break volt amúgy), és manapság ritkán fordul elő, hogy ilyen sokat kell gondolkozzak egy autón, mint ezen. Ahhoz, hogy az almát ne narancsos kacsához hasonlítsuk, el kell tudni helyezni egy-egy modellt a térképen akkor is, ha egészen más célcsoportot szólít meg, mint amibe én tartozom.

Alapvetően nem egy klasszikus szépség a 3008, a sok apró díszítés összhatása azonban mégis elegáns, stílusos, különösen a feláras Coupe Franche fényezéssel, amelynél a kocsi hátulja fekete Fotó: Hirling Bálint - Origo

Nyilván egy Porsche 911, egy 5-ös BMW vagy akár egy Toyota Corolla esetében ez viszonylag egyszerű, a Peugeot 3008 azonban rendesen feladta a leckét. Legalábbis a tesztre megkapott GT csúcsmodell mindenképp: pocokalkatú, egyterű crossover helyett immár rendes SUV lett, de nem kapható hozzá összkerékhajtás (később lesz, benzines hibridként, hátul villanymotor fog hajtani kardán nélkül). Tele van jövőbe mutató megoldásokkal, műszaki alapjai azonban a 20. századot képviselik.

Míg a régi 3008 inkább crossover volt, ez már SUV, igaz, 4x4 nélkül. Bizony, betéved a 8,8 milliótól kapható BMW X1 vadászterületére, bár a német rivális hasonló motorral és felszereltséggel sokkal drágább Forrás: Bolla György

Ellentmondások garmadája ráncolta a homlokom, miközben a kellemesen melegre felfűtött bőrülés masszírozott, és a kocsi gyakorlatilag magát vezetve suhant, gyorsan és csendesen az autópályán, és csak egy perc után szólt rám, ha elengedtem a kormányt.

Lehet ám flottakivitelt is választani

Azt azért tudni kell, hogy az egyszerűbb és nemsokára a magyar utakon is bizonyára nagy számban látható 3008-ak nem ilyen bonyolult személyiségek. nyolcmillióért (ez céges kocsik között nem számít olyan nagy árnak) versenyképesen felszerelt, 120 lóerős dízel-automata kocsit adnak a franciák, ami jól néz ki, prémiumhangulatú a belseje, tűrhetően megy, sőt, már egy-két nyalánkságot is tartalmaz.

A prémiumautók is megirigyelhetik ezt a belső teret. A teljesen digitális műszerfal mentes a gyerekbetegségektől, −15°C-ben is azonnal magára talál, és egész jól kiaknázták a változtatható óracsoportban rejlő lehetőségeket is Forrás: Bolla György

Abban az autóban bizonyára szeretik majd a tulajok, hogy nemcsak kívülről szép, odabent is kellemes formák várják mindennap, és közben ráadásul praktikus is. Azt is bírják majd, hogy a spórolós motor elfogadhatóan mozgatja a kategóriájában könnyűnek számító kasztnit, hogy van hely elöl-hátul, és a csomagtér is tágas, a kis kormányos műszerfal pedig (iCockpit 2) kifejezetten látványos.

A steppelt bőrkárpit jó minőségűnek tűnik, bár persze majd csak 10 év múlva tudjuk meg, hogy bírja a mindennapi strapát. Hely akad éppen elegendő, akár családi autónak is megteszi a 3008, bár inkább csak kétgyerekes famíliáknak Forrás: Bolla György

Szerintem hónapokig is eltart majd, mire ez a sofőr ráun a digitális műszeregység ötféle felülete közötti váltogatásra, és azt is szeretni fogja, hogy igényes élettérbe ülhet mindennap. Számára a 3008 egy megszokott technológiát divatos csomagban adó kocsi lesz, amin nem kell sokat agyalni, hanem lehet szín, forma, tehát: tetszés alapján kiválasztani, amikor a HR vagy a pénzügy felteszi a 3 évente esedékes kérdést. Ja, és ha eddig nem szerette volna, ezen a kocsin megszereti majd az automata váltót (végre nem buta robotváltó, hanem finom hidrodinamikus), a gyorsan kapcsoló Aisin erőátvitel ugyanis remek.

Mai autóhoz képest meglepően sok rajta a króm, de jól áll neki. A Peugeot művészi könnyűfém kerekei utánozhatatlanok, és nagyon illenek ehhez a stílushoz Forrás: Bolla György

Tízmillió felett, plusz az extrák

A tesztre kapott gép azonban nem ez volt, hanem a csúcs-GT, 180 lóerős dízelmotorral. Ennek 10,8 millió forint a listaára, a tesztautóba viszont ezen túl 2,1 millióért extra felszereltség is került, tehát alku előtt közel 13 millió a vége. Erre az összegre sokan felszisszennek, én is így tettem, ezért megpróbáltam egy kicsit körülnézni az ellenfelek között. A kifutó Mazda CX-5 kimaxolva 10 százalékkal olcsóbb ugyan, de a szép külső mögött gyengébb minőségű, ódivatúbb vezetői környezet vár, és elektronikus okosságból is kevesebb van, igaz, az új CX-5 nyártól már kapható lesz.

Az 520 literes csomagtér hibátlan: jól pakolható, van akasztó és szivargyújtó, síalagút is akad és az üléstámlák egy mozdulattal dönthetők Forrás: Bolla György

A Ford Kuga Vignale meg a Volkswagen Tiguan egyszerűen drágább (a VW 1,6 millióval), ha ilyen gazdagon kérjük őket. A már nem éppen friss Audi Q3 specifikálásában még végig se értem, és már sok millióval borsosabb lett.

Ugyanezekre az alapokra épül az Opel Grandland X is. A legerősebb, 400 Nm nyomatékú dízellel 8,9 másodperc alatt gyorsul százra, az átlagfogyasztása pedig 4,8 liter – laborban Fotó: Hirling Bálint - Origo

Van azonban egy hatalmas különbség: ezek az ellenfelek mind adnak 4x4 hajtást is a pénzünkért, amit a Peugeot egy ügyes, állítható kipörgésgátlóval próbál pótolni. Tehát akiknek csúszós földútra, havas vidékre kell a luxus-szabadidőautó, azok ezen a ponton abba is hagyják a 3008-assal való ismerkedést.

Mi lesz az összkerékhajtással?

A franciák azonban azt gondolják, hogy egyre több olyan ember is SUV-ot akar magának, aki amúgy nemhogy az aszfaltot, de még az urbánus környezetet se nagyon hagyja el. Nekik teljesen felesleges a drága, tömeg- és fogyasztásnövelő 4x4-hajtás: az idei tél egyik leghidegebb időszakában, havas-jeges utakon jártam a 3008-cal, és fel se merült bennem az igény.

Érdemes csemegézni a részletmegoldásokon, a zongorabillentyű-gombok különösen látványosak Forrás: Bolla György

Feltűnő volt, milyen ügyesen adagolja a nyomatékot az automata váltó és az okos kipörgésgátló.

Ki merem jelenteni: jó téli gumi kell, meg persze némi óvatosság (melynek hiánya ellen semmi sem véd), a sítúrára hólánc a csomagtartóban, és akkor elég lesz ez is, legalábbis a mostanában megélt teleinkre biztosan. Ezt az ellentmondást tehát feloldhatjuk – lehet a 3008 jó SUV négykerék-hajtás nélkül is.

Megmagyarázhatatlan, miért ilyen jó

Ennél érdekesebb kérdés azonban, hogy akkor mi is benne a luxus, a borsos árért kapott műszaki tartalomban ugyanis szemernyi érdekes nincs. Az egyik legtisztább dízelmotor ugyan a 2.0 BlueHDI, ám ettől még a múlt századi technológia csúcsát jelenti, nem a jövőt. A futómű is csak egy szimpla MacPherson elöl, plusz csatolt lengőkar hátul, amit már az egyes Golf óta csiszol az autógyártás. Hiába egyszerű, jól hangolt rendszer ez, megfelelő kompromisszum a komfortos rugózás és a biztos úttartás között.

A 3008 orra furcsa részleteket is tartalmaz, például a lámpákat szinte kettévágó, a vadkanok agyarára emlékeztető domborulatot nehéz megszokni. Mégsem ronda az összhatás Fotó: Hirling Bálint - Origo

Tényleg majdnem prémiumszint

Tömeggyártóknál elő tud fordulni, hogy bár papíron tudják azt, amit a prémium ellenfelek, a gyakorlatban nem működnek olyan jól. Remek példa a nyáron próbált Nissan Qashqai: jól hangzik, hogy bőven tízmillió alatt is van benne 360°-os kamerarendszer, ám a rossz minőségű monitor miatt messze nem olyan jól használható, mint más kocsikban.

Hátul sem kényelmetlen két személynek, de akinek nagyobb, hétüléses Peugeot SUV kell, kivárhatja az új 5008-at is Forrás: Bolla György

A 3008 bezzeg olyan szisztémát kapott, ami még a téli szutyoktól életlen kameraképpel is segít, ráadásul parkoláskor (ha nem bízzuk magunkat az automatikára) okosan váltogatja a nézetet aszerint, éppen mihez kerülünk közel.

Szépek és kidolgozottak a részletek Fotó: Hirling Bálint - Origo

És még hosszan lehetne sorolni: a bőrülés tényleg kényelmes, finoman fűt és masszíroz (5-féle programot tud a gépi masszőr), az eldugott zegzugok kárpitozottak, így a csend és nyugalom szinte tapintható, a telefonnak pedig saját, megfelelő méretű, gumírozott és indukciós töltést adó helye van.

A kétliteres BlueHDi az egyik legtisztább mai dízel, és jó hírű elődei miatt bizalommal állunk hozzá. Az Adblue-adalékot a tanksapka melletti betöltő nyíláson lehet pótolni Forrás: Bolla György

Az iCockpit ráadásul simán megállja a versenyt a prémiumgyártók digitális megoldásaival, még −15°C-nál is azonnal életre kel, szépen, zökkenőmentesen üzemel, és nagyon rövid tanulással kezelhető benne a kocsi minden apró beállítása – amiből egyébként sok van.

Ha navigálni akarunk, a térképet is magunk elé hívhatjuk, nem kell a középső kijelzőre pillantgatni, de tetszik a "minimál" verzió is, amikor csak a sebességet írja ki, semmi mást Forrás: Bolla György

Továbbá szép a grafikája, és finomak a kapcsolói is. Aztán jönnek az olyan franciás huncutságok, hogy az üzemmódválasztás nemcsak gázpedálállást, automataváltó programot és hangulatvilágítás-színt módosít, de a beépített illatosítóból is másikat aktivál, hogy pezsdüljön a vér. A vezetéstámogató rendszerek is kellemesen, visszafogottan teszik a dolgukat, legyen az ESP, sávtartó, radaros tempomat vagy éppen holttérfigyelő.

Pár év múlva találkozunk

Még hosszan lehetne sorolni a finomságokat, mert a kocsi mechanikája ugyan múlt századi, a vezetési élmény azonban már ízelítőt ad az autonóm gépek eljövendő korszakából, annyi minden automatizált és "okos" benne. Egy furcsa hasonlattal élve tehát olyan a 3008 GT, mint egy iPhone.

Viszlát, béna PSA-robotváltó, a 3008 a kis motorokhoz is rendes automatát kap, finom működéssel Forrás: Bolla György

Drága, és hardverben nem nyújt semmivel sem többet, mint a vetélytársak, sőt. Akinek azonban bejön, az imádni fogja a felhasználói élményt, a visszahúzódó, mégis tökéletesen kényelmes szolgáltatáscsomagot. Egy autó, ami nem a külvilágnak akar sokat mutatni (bár a kétszínű Coupe Franche fényezés azért üt), hanem a bent ülőkre koncentrál.

Kizárólag a drága GT-hez rendelhető a kétszínű fényezés Forrás: Bolla György

Nem hiszem, hogy lesz tíznél több magyar ember, aki így, totálisan felextrázva visz majd haza belőle, de annak a szűk tucatnak szerintem jó lesz – a többiek pedig a 6-7 milliós, szerényebb kivitelekkel megkapják legalább a stílust, amelyik mindegyik 3008-hoz jár. Használtan persze más lesz a helyzet, jókora értékvesztés után épp a fullos GT ígérkezik majd jó vételnek.