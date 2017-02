Szigorítás előtt áll az ökoautók besorolása, páran elbúcsúzhatnak a kedvezményektől a következő műszaki vizsgán. Jó hír, hogy már ára is van a várhatóan áprilistól igényelhető szürke rendszámnak, ugyanakkor újra terítékre került a kismotorok regisztrációja, ami átrendezné a robogók piacát. De van még annyi a mostani rendszámrendszerben, hogy megérje változtatni rajta? Három minisztérium megkérdezésével próbáljuk feltérképezni a terveket.

Utoljára a 2004-es uniós csatlakozásnál változott a rendszámok megjelenése, de néhány kategóriában maradt a magyar trikolór Forrás: MTI/Krizsán Csaba

Tavaly több kisebb-nagyobb változás is érintette a magyar rendszámokat. Eltűntek például a műszaki vizsgák lejártát és a környezetvédelmi besorolást jelző matricák, amiről egyre több táblán árulkodnak kaparásnyomok, igaz, a néhány héttel ezelőtti szmogriadónál ez nem könnyítette meg az ellenőrzést. Idővel nyilván kinövi gyerekbetegségeit az új rendszer, a 2015 végén meghirdetett zöld rendszám pedig igazából tavaly lett sláger, sokak kedvét meghozta az elektromos autókhoz vagy plug-in hibridekhez, főleg az egyre több városban terjedő ingyenes parkolással.

A zöld rendszámos modellre épült az első nagy budapesti autómegosztó szolgáltatás, a Greengo is Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt

A gazdasági válság utáni stagnálást követően az elmúlt években felpörgött a hagyományos fehér rendszámok kiadása is, mindenekelőtt a használt autók importja miatt. 2016 utolsó negyedévében megjelentek az új, P kezdőbetűs azonosítók (amelyek nem összetévesztendők az egy betű, öt számos, a korábbiaknál szigorúbban ellenőrzött, de még mindig sokszor bérbe adott próbarendszámokkal). Pár érdekességet az idei év is tartogat, igaz, még a legtöbb téren sok a kérdőjel. Lássuk a fő terveket!

Egy régi adósság, a robogórendszám

Idén januárban futótűzként járta be a sajtót a hír, hogy a segédmotoros kerékpárok is hatósági azonosítót kapnak. Egyáltalán nem új keletű célkitűzés, de gyors változás most sem várható e téren. Kérdésünkre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékese elmondta, hogy nincs döntés, sőt, konkrét tervezet sem az ügyben, egyelőre a lehetőségeket vizsgálják. Több, részben törvényi szintű jogszabály-változás kéne a bevezetéshez – márpedig egyszer már leszavazta a kérdést a parlament.

2009-ben vezették be az új formátumot, de kétkerekűek még egyetlen ilyen rendszámot sem kaptak Forrás: MTI/Balaton József

De lássuk, milyen érvek szólnak a robogórendszám mellett:

Javuló közlekedésbiztonság: rengeteg szabálysértést meg lehet úszni büntetlenül kismotorral, a rendszámfelismerő kamerák (szupertraffipaxok, közterület-felügyelők rendszerei) esélytelenek ellenük. Nyilván a részeg vagy jogosítvány nélküli robogósokat továbbra is közúti ellenőrzésen lehet kiszűrni.

Ellenőrizhető műszaki állapot: kétévente esedékes vizsga híján rengeteg kismotor lerobbant állapotban, gyenge világítással és fékrendszerrel közlekedik. Sok régi kétütemű emissziója bőven meghaladja az autók vagy nagymotorok értékeit.

Kamu 50-esek ügye: számtalan 125 köbcentis vagy nagyobb motor jár rendszám nélkül, ezt a nagyon elterjedt gyakorlatot a robogók regisztrációja nélkül lehetetlen felszámolni.

Lopások visszaszorulása: egy (valódi vagy hamis) adásvételi szerződéssel és biztosítással bárki legalizálhatja a lopott kismotort, nemhogy eredetvizsgálat, de még vázszámnyilvántartás sincs.

Lényegében az összes európai országban megoldották már a kismotorok rendszámozását, bár az is igaz, hogy ilyen uniós kötelezettség nincs előírva Magyarországnak.

A robogóregisztráció ugyanakkor sok problémát is felvet, ami a tulajdonosokra komoly adminisztrációs és költségterheket róna:

Típusbizonyítvány: az NFM becslései szerint a 600 ezres segédmotor-állomány zöme tíz évnél öregebb, első forgalomba helyezésük az EU-szabályozások szerint környezetvédelmi besorolásuk alapján meg sem történhetne. Erre kell először megoldást találni.

A tulajdonjogot igazoló dokumentumok beszerzése (közjegyzői nyilatkozattal vagy bírósági végzéssel) – hiszen kevés hazai kismotorhoz van például számla.

Ha nincs ilyen kialakítva, rendszámvilágítás és tartókonzol felszerelése szükséges, erre külön felhívta a figyelmet az NFM.

Műszaki szemle, a legyártott rendszám kiváltása: tisztázni kell, melyik szerv illetékes, és milyen költségek várhatók.

Számíthatnak-e bármilyen „amnesztiára”, kedvezményes forgalomba helyezésre az 50 köbcenti feletti, eddig rendszám nélkül használt motorok tulajdonosai?

Sok-sok, a témához kapcsolódó egyéb kérdés is felmerülhet még, például a segédmotorokra elrendelt egységes 40 km/h-s sebességhatár módosítása, a jogosítványkategóriák esetleges kiterjesztése vagy a járműfajtákat osztályozó Köhém-rendelet újragondolása (például az elektromos robogók ügyében), de ezekre egyelőre nem kaptunk választ a minisztériumról, még minden megoldást vizsgálnak.

Ez az apró, fillérekért megvehető Yamaha Jog is rendszámköteles lesz. Vagy megy bontásra, ha nem éri meg a regisztráció Forrás: Origo

Elárulták viszont, hogy a rendszámosításnál két szempont élvez prioritást. Az egyik az egyszerűsített eljárásrend kidolgozása, a másik pedig az, hogy az új rendszer ne rójon aránytalanul magas terheket a tulajdonosokra. Összegekről nem esett szó, de az biztos, hogy a 2014-es tervet a motoronként 10-15 ezres hatósági díjjal (plusz kétes tulajdonjog esetén az egyéb költségekkel) soknak találták a döntéshozók.

Egyelőre mopedautók és quadok kapják meg a parányi rendszámot, de csak hátra kell felszerelni. Sokan előre „Mopedautó” matricát nyomtatnak, hogy ne vegyék ki őket minden igazoltatásnál Fotó: Kismartoni András

Kétségtelen, hogy több tízezer forintot fordítani egy régi segédmotor rendszámozására többet tenne ki, mint az értéke. Rengeteg öreg japán robogó és Simson nem mehetne ki többé az utakra, holott sokaknak az egyetlen lehetőséget jelenti a mobilitásra. Biztos, hogy komoly változások előtt áll a kismotorok hazai piaca, ezért akad olyan járműegyesület, amely társadalmi egyeztetést javasol.

Szürke rendszám: tudjuk, mennyibe kerül

A rendszámot eltakarni tilos, márpedig általában pontosan ez történik, amikor valaki biciklitartót tesz fel az autója hátuljára – innentől a bírság a rendőr jóindulatán múlik. Persze a modern bicikliszállítókon van külön lámpasorral ellátott rendszámtartó, de körülményes a hatósági azonosítót állandóan átszerelni. Erre nyújt megoldást sok nyugati országban a külön kiváltható harmadik rendszám, ami április elsejétől nálunk is valósággá válhat, ha elfogadják a Révész Máriusz kezdeményezte új jogszabályt.

Véget ér a macerás átszerelés, nemsokára lehet külön táblát igényelni a biciklitartóra Forrás: GTÜ

Néhány részletet megtudtunk róla a NFM-től: szürke alapszínű lesz, fehér karakterekkel és kerettel, csak EU-s kivitelben gyártják, de attól még maradhat az autón a régi, magyar zászlós rendszám is. Látványterveket nem láttunk még róla, így a könnyű leolvashatóságról sem lehet véleményt alkotni, mindenesetre a költségekről és a kiváltásról már megadtak minden információt.

A jól megszokott fehér alapszín mellett sokáig csak a világoskék (diplomáciai testületek) és a sárga (személy- és teherfuvarozók) volt elterjedt, aztán jött a zöld az ökoautókra, tavasztól pedig a szürke érkezhet Forrás: MTI/Krizsán Csaba

„A gépkocsi eredeti karaktereit tartalmazó rendszám gyártását az igénylést követően engedélyezni kell, elkészülte után veszik nyilvántartásba és jegyzik be a forgalmi engedélybe. A kiadásért várhatóan 5500 forintot kell fizetni, regisztrációs matricára nem lesz szükség. Elvesztés esetén az utángyártás akár több alkalommal is engedélyezhető lesz, a gépkocsi átrendszámozásakor azonban a szürke rendszámot is le kell adni, helyette az 5500 forint megfizetése mellett új igényelhető” – közölte a minisztérium.

Szigorodhat a zöld rendszámok kiadása

Ingyenes parkolás egyre több nagyvárosban, vagyonszerzési illetékmentesség és egy sor közteher megspórolása (regisztrációs, illetve gépjármű- vagy cégautóadó): ezek a kedvezmények nagyon vonzóvá tették a zömében használtan külföldről behozott környezetbarát autókat, még úgy is, hogy a korai tervekkel ellentétben nem lehet behajtani velük a buszsávokba. Ehhez jön még az ingyenes töltés lehetősége is, de kiderült, sokaknak ez irreleváns: úgyis mindig benzinnel járnak.

Tesztünk tanulsága is az volt, hogy rendszeres töltés nélkül a Volvo XC90 sokat fogyaszt városban. Ha mindig gyorstöltőre vagy konnektorra köti a tulaj, van értelme, de ha csak ingyenes parkolásra kell a zöld rendszám, akkor pazarlás Fotó: Hirling Bálint - Origo

Zöld rendszámot igényelni ugyanis nem csak a tisztán elektromos (például Nissan Leaf) vagy hatótáv-növelős autókra lehet (mint például az Opel Ampera), hanem a plug-in hibridekre is, ha önerejükből legalább 25 kilométert meg tudnak tenni elektromosan. Ezt az elvárást meglepően sok luxusautó, sportkocsi vagy SUV is teljesíti papíron, de a valóságban sokuk több benzint vagy gázolajat fogyaszt egy kompakt hagyományos utónál, és ha a tulaj nem tölti őket szorgosan, alig mennek villanyüzemben.

A Porsche 918 Spyder is jogosult zöld rendszámra, hiszen meg tud tenni 25 kilométert elektromosan. Hivatalosan 3,1 l/100 km a fogyasztása – vagy netán életszerűtlen a mérési szabvány? Forrás: Porsche

Kérdésünkre a Nemzetgazdasági Minisztériumnál megerősítették, hogy a plug-in hibridek szabályait tervezik szigorítani, kétféle forgatókönyv szerint: vagy nagyobb hatótávot írnának elő, vagy pedig maximalizálnák a CO 2 -kibocsátást. „A tervezett változtatásokról jelenleg is tárcaközi egyeztetés folyik. Ez után a műszaki vizsgán már az aktuális szabályozásnak megfelelő járművek kaphatják meg a kedvezményekre jogosító zöld rendszámot” – vagyis több tulaj kénytelen lesz majd fehérre váltani.

Mi lesz a másfél millió forintos állami segítséggel? Csak a tisztán elektromos hajtású új személyautókra és haszonjárművekre lehet igényelni 1,5 millió forintos, de maximum az ár 21 százalékát kitevő állami támogatást, vagyis a körből a hatótáv-növelős modellek (mint például a BMW i3 REX) kimaradtak - a cél csakis a zéró lokális emisszió ösztönzése. Ezt a forrást természetes személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek és költségvetési szervezetek egyaránt igényelhetik. Mint az NGM-től megtudtuk, eddig 136 darab pályázat érkezett be, és a támogatás 2017.május 1-ig érhető el.

Így fest a 27 éves rendszámsorozat jövője

A máig használt (2004 óta EU-zászlós) sorozatrendszámok kiadása nem sokkal a rendszerváltás után, 1990 augusztusában kezdődött ábécésorrendben, és tavaly az N kezdőbetű után egyből P-re váltott a rendszer. Vannak ugyanis betűk, amik tabunak számítanak, mert összetéveszthetők a számokkal, és a kamerákat is összezavarják. Ilyen volt az I és tavaly az O is, és kérdésünkre a Belügyminisztérium külön megerősítette, hogy hasonló okokból a soron következő Q is ki fog maradni a sorból.

A mostani sorozat után csak a R, S, T, V és Z kezdőbetűs szériát lehet korlátlanul kiadni Forrás: Origo

A folytatás további kérdéseket is felvet, hiszen a három betű, három számos kombinációknál is jó pár széria foglalt: az U kezdőbetűsöket motorkerékpárok, az X- és újabban W-sorozatot utánfutók, az Y-szériát pedig pirossal felfestve a lassú járművek kapják, mindez eléggé behatárolja a lehetőségeket. Mindenesetre a BM évente 400 ezer új rendszám kiadásával számolva úgy kalkulál, hogy még nyolc és fél év lehet a mostani sorozatban.

Így indult az év az okmányirodáktól lekérdezett adatok szerint az új, P kezdőbetűs sorozattal. Feltűnő, hogy minden 11. rendszám egyedi igénylésű, de emögött nagyobb flottabeszerzések is állhatnak Forrás: Origo/Belügyminisztérium

Felmerülhet a kérdés, mi lesz utána, de a választ valószínűleg egy 2012-es tervezetben kell keresni, amit a tulajdonosokra háruló magas költségek miatt akkor elvetettek. Ha viszont kifut a mai rendszer, indokolt lehet elővenni a területi alapú rendszámok tervét, amelyet oly sok országban használnak. A járásonként eltérő kezdőbetűs azonosítók mellett felhozták, hogy megkönnyíti a bűnözők kiszűrését, de a laikusoknak csak annyi örömük lesz benne, hogy megtudják, honnan jött vendég a szomszédba.

Ha szeretné megismerni a magyar rendszámok történetét, az egyes formátumokat és a különleges kiviteleket, olvassa el korábbi összefoglaló cikkünket!