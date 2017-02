Legyen olcsó, de nagyon keveset futott, irigyelt, és lehetőleg ne kelljen rá költeni: így futnak neki sokan a beszerzésnek, aztán jön a hidegzuhany. Cikksorozatunk első részében Várkonyi Gábor használtautó-vásárlási tanácsadó a magyar piacot jellemző anomáliákról, a kedvelt típusokról és a német piac felé irányuló túlzott bizalomról fejti ki nézeteit.

Várkonyi Gábor autóvásárlási tanácsadó beszélt a trendekről Fotó: Mudra László - Origo

Még mindig sokszorosa az újautó-eladásoknak a használtautó-import, de ez nem túl lényeges, mert a két piac nem konkurenciája egymásnak: elég csak megnézni, hogy milyen korú autókat hoznak be, és mennyiért. A fiatal, jól felszerelt használt autókért nem is éri meg kimenni, mert itthon jóval kevesebbe kerülnek, mint külföldön. Sokan nem tudják, de a használtpiacon a visszaáramlás is jelentős, sok autót exportál az ország.

Töretlenül nő a használt import, zömében idősebb járművek érkeznek Forrás: Hasznaltauto.hu

Ezt hozta 2016 Szépen pörgött a használt autók magyarországi piaca tavaly: 611 859 használt jármű cserélt gazdát, 12,2 százalékkal több, mint 2015-ben, az eladott kocsik háromnegyede 10 évesnél idősebb volt. A piac 2012-es mélyrepülése óta – amikor 404 476 autó cserélt gazdát – évről évre 10 százalék körül bővül az értékesítés.

Tavaly a vásárlók 30 százaléka felső középkategóriás autót vett. A márkák közül az Opel volt a legnépszerűbb (13,95 százalék), de sokan vettek Suzukit (10,29 százalék) és Volkswagent is (9,84 százalék). Az eladott kocsik 73 százaléka volt 10 évnél öregebb, és csupán 9 százalékuk öt évnél fiatalabb.

Milyen autót keres a magyar?

Várkonyi szerint a magyar átlagfelhasználó olyan autót szeretne vásárolni, ami kifejezi az egyéniségét, és ami már sokat vesztett az újkori árából, de még mindig viszonylag frissnek számít. Általánosságban elmondható, hogy sokan egy új kis vagy kompakt autó áráért szeretnének középkategóriás prémiumautóhoz, például az örök klasszikus 3-as BMW-hez jutni használtan. Pedig már sokan befürödtek azzal, hogy nem jól kalkulálták egy ilyen autó fenntartási költségeit.

Új korában megfizethetetlen volt, de használtan özönlenek az országba az E46-os 3-as BMW-k, zömében a problémás kétliteres dízelmotorokkal. Egészen tavalyig vezette az importtoplistát Forrás: BMW

Ügyfeleim a magyar felső-közép és felső osztályokból kerülnek ki, akik nem feltétlenül reprezentálják az átlagos használtautó-keresőt, mint ahogy a módszerünk sem, mert mi csak olyan autót hozunk be, amit az ügyféllel együtt néztünk ki. Sőt, az általunk keresett típusok sem azok, amik az import-használtautós toplistákat vezetik” – mondja Várkonyi Gábor.

Egy év alatt nagyot változott az importtoplista Tavaly – a kishaszonjárművekkel együtt – 155,7 ezer import használt autót regisztráltak Magyarországon, ami az összes forgalomba helyezésnek majdnem a 60 százalékát adta, mivel új autóból 96,5 ezer fogyott.

Míg korábban egyértelműen a vágyott presztízsautók, a BMW, az Audi és a Mercedes domináltak, jelenleg már a hétköznapibb márkák iránt a legerősebb a kereslet. A tendencia iránya jól látható a legnépszerűbb behozott modellek listáján is: egy év alatt a 3-as BMW az elsőről a negyedik helyre csúszott vissza, és a Mercedes A osztály is elvesztette hatodik pozícióját. A Ford Focus ugyanakkor a negyedikről a második helyre ugrott, és szintén felkerült a legnépszerűbb modellek közé az egyterű Opel Zafira is.

Itthon sok kategória hiányzik

Érdekes anomáliák figyelhetők meg a használtpiacon ártartási szempontból, ami részben annak köszönhető, hogy komplett évjáratok hiányoznak a hazai kínálatból. Ez a tendencia kicsit csökkent azáltal, hogy az elmúlt egy-két évben valamennyire magára talált az újautó-piac, de ennek a hatásai csak három-négy év múlva lesznek igazán érezhetőek.

A Volkswagen Passat átvette a vezetést az importtoplistán Forrás: Volkswagen

Kevésbé lesz autóínség, és az árak elkezdenek majd enyhén csökkenni. A válság utáni években történelmi mélyponton volt a használt kocsik ára, aztán – ahogy a kereslet felülmúlta a kínálatot – hirtelen meredek emelkedésbe kezdett. Éppen ezért valószínű, hogy nemsokára a csökkenés időszaka köszönthet majd be.

Miért nem csökken nálunk a Ford Focus ára?

A kompakt Ford 2004–2011 között gyártott második generációja tipikusan az az autó, amin keresztül le lehet mérni, hogyan néz ki a magyar használtautó-piac. Egyrészt azért, mert nagyon nagy darabszámban képviselteti magát az újautó-értékesítésekben (akkora mennyiségben van jelen, hogy az árváltozásait mérvadónak tekinthetjük), másrészt ebből a típusból használtan is rengeteget importálnak külföldről.

Akkor sem kell rettegni a Ford Focustól, ha korábban cégautó volt, mert nagyobb eséllyel kapta meg a szükséges karbantartásokat Forrás: Ford

Nem véletlen a típus népszerűsége, a Focus egy bevált, jól vezethető, nagy használati értékkel bíró, és – amennyiben szívó benzines – viszonylag olcsón fenntartható autó. Mivel cégautóként is sokan veszik, a hazai piacon jóval kevesebb a benzines, mint a dízel, de még az előbbiekből is értékelhető a darabszám.

Exrendőr Focusok egy használtautó-telepen Fotó: Mudra László [origo]

Szinte hihetetlen, de 2013 környékén nagyjából ugyanannyiért lehetett venni második generációs 1,6-os benzines Focust, mint három évvel később, 2016 közepén. Ennek az volt az oka, hogy ezek a kocsik kezdtek eltűnni a piacról, a kereslet pedig folyamatosan megvolt irántuk, mert a piac értékelte a kocsi képességeit. 2014-ben egy négyéves Focus ára ugyanúgy 2,2-2,3 millió forint körül mozgott, mint két évvel később. Nem volt elegendő mennyiségű utánpótlás a belföldi piacról, külföldről meg csak drágán lehetett hozni. Nem véletlenül növekedett meg ennek a korábban kissé lenézett, hétköznapi típusnak az ázsiója.

Exrendőrautó Ford Focus Forrás: mobile.de

A leselejtezett rendőr-Focusokat a laikusok is kiszúrták, ezeknek az ára más dimenzióban mozgott, mint a normál használatúaké, nem keveset el is vittek belőlük külföldre. Jelentős mennyiség jelent meg belőlük a német piacon is.

Nem minden autó német eredetű, amit Németországban árulnak

Aki külföldön keres autót, olyan példányokba is könnyen belefuthat, amik már reimport útján kerültek az országba, ez pedig azt jelenti, hogy a története még lekövethetetlenebb. Pedig sokan azért mennek Németországba használt autóért, hogy német piacra készült (vagyis sok esetben jobban felszerelt), német első gazdával rendelkező, az átlagnál gondosabban karbantartott autót vegyenek.

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Persze az élelmes kelet-európai nepperek ezt a hullámot meg is lovagolják: Várkonyi Gábor ismer olyan kelet-magyarországi kereskedőt, aki csak azért tart fent Bajorországban egy céget, hogy a románok kint megvegyék tőle a kisteherautókat. Nyíregyházán ugyanis nem veszik meg tőle ugyanazt a portékát. Pedig ezek ugyanúgy magyarországi autók, csak egy napra, ideiglenesen forgalomba helyezik őket Németországban, hogy keletkezzenek német papírok, amiket adni tud hozzájuk.

„Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy a német piacban sokkal jobban bíznak a vevők, mint amit a valós tapasztalatok indokolnak” – mondja a szakértő, de van, amiért tényleg megéri kimenni. A további kulisszatitkokat cikksorozatunk második részéből ismerheti majd meg.