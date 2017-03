Az Opel Merivát egy, a szabadidő-autók és az egyterűek stílusát keresztező típussal, a Crossland X-szel váltják le. A Peugeot-technikára épülő újdonság áprilistól lesz rendelhető Magyarországon, az első példányok júliusban érkeznek.

Az Opel Crossland X, a friss PSA-Opel házasság első kézzelfogható jeleként fogható fel, annak ellenére, hogy a fejlesztése egy külön együttműködés keretében zajlott, még akkor, amikor szó sem volt arról, hogy a General Motors eladná európai márkáját a franciáknak. Az újdonság több mint egy átemblémázott Peugeot 2008, a karosszéria és az utastér is Opel-fejlesztés, viszont a lemezek alatti technika francia.

Kisebb zavart okozhat majd az Opel-szalonokban, hogy a 4,21 méter hosszú Crossland X hasonló méretű, mint a 4,27 méteres Mokka X, ráadásul mindkettő magas építésű szabadidő-autó. Az viszont fontos különbség, hogy a Crossland X-hez felárért sincs összkerékhajtás, míg a Mokka X-hez igen, persze kérdés, hogy mennyien igénylik.

A 2013-as Chevrolet Traxra épülő Mokka X-et elsősorban az aktív életmódot élő fiataloknak szánja az Opel, míg a kizárólag elsőkerék-meghajtással kapható új Crossland X-et a családoknak, mivel ez bevallottan nem teljes értékű SUV, hanem csak egy magas építésű egyterű, némi terepjárós ízzel.

Tágas és variálható

Tágas és jól variálható családi autónak szánják, a használhatóságra nem is lehet panasz: szélesre nyílnak az ajtók, a magas ülésekbe könnyű a ki- és beszállás, a lábtér hátul is elegendő felnőtt utasoknak is, a hátsó üléspadot 60/40 arányban sínen lehet tologatni, amivel a csomagtartót lehet megnövelni 410-ről 520 literre.

Az első üléspróba alapján az Astrához képest is sikerült valamelyest javítani a minőségérzetet, ízlésesek a krómdíszek, kellemes az anyagok tapintása, a kapcsolók finoman működnek. Elmondták a bemutatón, hogy a gombok melletti hézagokat 0,3 mm-re csökkentették a mérnökök, amire korábban egy Opelnél sem volt példa.

Peugeot-motorokkal

A motorkínálat kizárólag korszerű, alumíniumblokkos Peugeot-motorokat tartalmaz, a háromhengeres 1,2-es benzinest és a négyhengeres 1,6-os dízelt. Előbbi 81, 110 és 130 lóerővel lesz választható, ezek közül csak a leggyengébben nincs turbó. A dízelek 99, illetve 120 lóerősek, az átlagfogyasztásuk 3,6, illetve 4 liter.

Felárért olyan, nagyobb autókban megszokott extrák is rendelhetőek lesznek a Crossland X-hez, mint a teljesen LED-es, adaptív fényszóró, a kihajló plexire vetített head-up kijelző, a körkörös kamerarendszer, az automatikusan kormányzó parkolóasszisztens, a gyalogosfelismerővel kiegészített vészfékasszisztens, illetve a sávtartó, táblafigyelő és holttérfigyelő.

A 24 órában hívható OnStar diszpécserszolgálat mellett (itt olvashat arról, hogyan működik a rendszer Magyarországon) a digitális szolgáltatások közé tartozik az Apple CarPlay és Android Auto kompatibilitás, a vezeték nélküli telefontöltés, valamint a fedélzeti wifi is.

Mikor jön, és mennyibe kerül?

Németországban a Crossland X alapváltozata átszámítva 5,3 millió forintba kerül, a magyar importőr vélhetően arra törekedik majd, hogy valahogy bepréselje az induló árat 5 millió forint alá, mert ez lélektani határ nálunk. Az Opel szabadidőautó-kínálata ezzel kéttagúvá bővült, de még idén megjelenik egy harmadik SUV, az egy kategóriával nagyobb, Skoda Kodiaq méretű Grandland X is.