Aki amerikai veterán autóban gondolkodik, de nem ragaszkodik a nyaralónyi alapterülethez és a cápauszonyokhoz, megvalósíthatja álmait a Ford Mustanggal. Különösen a korai széria vált ikonikussá, amelynek egy gyönyörű állapotú itthoni példányát vittük próbakörre.

Egy igazi csodamenedzser, a '70-es évek végén a Chryslert a csőd széléről visszarántó, de a '60-as években még a Ford alelnökeként dolgozó Lee Iacocca fejéből pattant ki az ötlet, még 1962-ben. Két sikeres tanulmánymodell után az első Mustang 1964 áprilisában jelent meg, a kifejezetten erre a projektre összeállított fejlesztőcsapatot pedig Donald N. Frey főmérnök vezette.

Megfizethető sportautót akartak a Ford vezetői, így – a költségeket féken tartandó – a már futó Falcon és a Fairlane sorozat alvázát és hajtásláncát vették át. Az átlag amerikai ekkoriban nagyjából 6000 dollárt keresett egy évben, 25 centet fizetett egy gallon benzinért, 10 000 dollárt egy házért és 140-et egy jobb tévéért.

Jó áron adták, aztán jött a Bullitt

Tényleg nem volt drága a Mustang alapmodellje 2500 dollárért, de ezért a pénzért a vevőnek be kellett érnie három- vagy négyfokozatú kézi váltóval és gyengécske 2,8-as vagy 3,3-as soros hathengeres motorral. A V8-asokat felárért adták, már az elején is volt 4,3-as és két 4,7 literes (195 és 210 lóerővel), ezekhez már alapból is háromsebességes automata járt.

Léteztek ugyan gyári felszereltségi szintek, de a vásárlók többsége a vastag katalógusból válogatta össze az extrákat. A kabrió és kupé jelent meg először, a ferdehátú 1965-ben érkezett, s ez utóbbi (az 1968-as sikerfilm, a Bullitt mustangos jelenetei hatására) komolyan fellendítette az eladásokat: csak a filmbemutató napján több mint 22 000 megrendelés érkezett, az év végéig 263 000 Mustangot adtak el.

1966-ig, tesztautónk gyártási évéig több apró részletet is módosított a Ford, a legszembetűnőbb az ajtók mögötti díszítések és a tolatólámpák megjelenése, de a nagy, szögletes sebességmérőt is több kisebb műszer váltotta le.

Végtelen extralistáról lehetett válogatni

Kifejezetten Mustangot keresett már egy ideje a bemutatott gép tulaja, amikor itthon rábukkant egy félig felújítottra. A karosszéria készen, friss fényezéssel várta a folytatást, de az összes többi részhez még hozzá sem kezdtek. Nem kellett megbontani a motort és a váltót, csak rendbe szedték őket, de a futómű, a fék és kormány nagyon rossz állapotban volt, a gömbcsuklók, a kormányösszekötők, a stabilizátor, a munkahengerek mind mentek a kukába.

Szerencsére a Mustanghoz mindent gyorsan be lehet szerezni, az USA-ban annyi az utángyártó, hogy vadonatúj 1964-es autókat is sorozatban lehetne gyártani az alkatrész-katalógusokból. A legtöbb elem egy hét alatt ideért!

Elég nehéz eligazodni az extrák választékában, mindesetre a gyári GT felszereltségből (nem összetévesztendő a Shelby GT-vel) a sportkormány és a csiszolt aluborítású középkonzol ebben az autóban is benne volt, de a kényelemre keveset költött az egykori vevő: ülései és ablakai kézzel mozgathatók, és nincs légkondija sem.

Csikorgó hátsó gumik és V8-as gurgulázás

A 4,7-es V8-as négytorkú porlasztóval és kicsit megemelt kompresszióval most 225 lóerős, később voltak ennél jóval izmosabbak is, akár 375 lóerővel. A 4,7 liter ebben a formában is hozza, amit kell, óriási nyomatékával padlógázra városi tempónál is kipörögeti a hátsó kerekeket, és persze ott a mennyeien gurgulázó, rotyogós hang...

Az utastérben elöl ketten kényelmesen, hátul ugyanennyien szűkösen ülnek, a futómű közepesen feszes, nem ráz, és irányváltáskor sem kerülget a tengeribetegség, mint a hasonló korú amerikai cirkálókban.

Élvezet vezetni: fordulékony, szervokormánya könnyű (viszont sokat kell tekerni), egyedül fékezéskor kell figyelni, mert fékrásegítő ide vagy oda, csak négy dob lassít. Normál tempóban, a forgalom ritmusát felvéve 15–18 l/100 km-es fogyasztással lehet számolni, de egy kis vadulással könnyen 30 liter fölé ugrik az átlag. Persze ez fél évszázaddal ezelőtt a tengerentúlon senkit sem zavart.