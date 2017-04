Kevesen tulajdonítanak neki nagy jelentőséget, pedig akár élet vagy halál is múlhat azon, hogyan pakoljuk tele csomagokkal a kocsit. Baleset esetén egyetlen elszabadult tárgy is rémes pusztítást tud végezni, ezért érdemes mindent megfelelően rögzíteni. A külső tárolókat is okosan kell használni.

Képzelje el, hogy nyugodtan, a megengedett sebességet betartva halad az autópályán, amikor néhány méterrel ön előtt egy autó váratlanul defektet kap, és irányíthatatlanná válik. Teljes erőből bele kell taposnia a fékbe, hogy ne találja telibe, ugyanebben a pillanatban az indulás előtt hanyagul a hátsó ülésre hajított húszkilós táska megindul előre.



Ha szerencséje van, a csomag legfeljebb az autó belső berendezéseiben tesz kárt, szerencsétlen esetben azonban - ide-oda pattogva - akár az egyik utas fejét is eltalálhatja. A tömegének sokszorosával előrevágódó csomag könnyen halálos sérülést okozhat, és ehhez szélsőséges esetben még össze sem kell törni az autót.

Pár perces munka a megfelelő rögzítés

A fentebb leírt eset bárkivel bármikor megtörténhet, kivéve, ha indulás előtt rászánja a szükséges pár percet a csomagok megfelelő rögzítésére. A pakolás alapszabálya, hogy mindig alulra kerüljenek a nehéz és méretes, feljebb a könnyebb holmik. Szedánok esetében a karosszéria jellege miatt többé-kevésbé megoldott a csomagok utasoktól való elkülönítése (már ha senki nem felejt semmit a hátsó ülésen), kombiknál és egyterűknél további óvintézkedéseket kell tenni.

Ha a kalaptartó magasságán túl, plafonig pakolunk, csomagrögzítő hálót vagy rácsot kell alkalmazni. Balesetnél bármi ki tud szabadulni, egy sima esernyőből is lehet életveszélyes dárda. Az ilyen jellegű tárgyakat pakoljuk úgy, hogy kisebb eséllyel szabaduljanak ki. Veszélyesebb tárgyakat hevederekkel, vagy bármikor bevethető gumipókokkal is rögzíthetünk, de ha más nincs, egyszerű pokrócokkal is csökkenthetjük a balesetveszélyt, ha ráhajítjuk őket a csomagokra.

A csomagtartóba ne szabadon állva helyezzük el a tárgyakat, mindent toljunk szorosan az üléstámlához és az oldalfalakhoz.Ha több darabból áll a rakomány, lehetőleg egymás mellé, és ne egymásra pakoljuk őket. Ha mégis több szintet kell kialakítani, a fentebb írtak szerint alulra kerüljön, ami nehezebb. Ha vannak a csomagtartóban rejtett rekeszek, ezeket érdemes az apróbb csomagokkal feltölteni.

Fegyver lehet a kulcscsomóból

Kevesen látnak bennük veszélyt, pedig az autókban szétszórt apróságok is tudnak tragédiát okozni. Emiatt gondoskodjunk arról, hogy semmi ne legyen szabadon az autóban, mindent pakoljunk el a különböző tárolórekeszekbe.

Egy sima kikerülő manővertől is a kalaptartóig repülhet egy kulcscsomó, amelyből az ütközésnél elszabaduló hatalmas energiák gyilkos fegyvert is csinálhatnak. Nagyon szerencsétlen esetben még ennél kisebb súlyú tárgyak is tudnak halálos sérülést okozni. A német autóklub korábban külön töréstesztben vizsgálta, hogy mire képesek az elszabaduló csomagok egy autó belsejében, az eredmény kijózanító volt.



Hogyan pakoljunk kívül?

A légellenállás és ezáltal a fogyasztás jelentős növekedése miatt egyre kevesebben pakolják a tetőre a kerékpárokat, fokozatosan nő az autók hátuljára szerelhető csomagtartók népszerűsége.

Ezekből lehetőleg rendszámkereteset válasszunk, és tegyük is át a hátsó rendszámot, szabálytalan, ha a biciklitartó miatt nem látszik az azonosító. Újdonság, hogy biciklitartókra már külön szürke rendszám is igényelhető, a folyamat kicsit macerás, de tízezer forint alatti összegből megvan.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a tetőbokszok, egy korábbi ADAC-videóból azonban kiderült az is, hogy ezek jól megpakolva jelentősen megváltoztatják egy autó vezethetőségét. Ez határhelyzetben meglepheti a tapasztalatlan sofőröket, ami komoly balesetveszélyt jelent.



Ezek kerüljenek a tetőre

A tetőbokszok pakolása során arra törekedjünk, hogy a rakomány legkönnyebb, de esetleg komoly helyigényű elemeit pakoljuk ide.Egy könnyű tetőboksz kevésbé befolyásolja az autó vezethetőségét, de ettől még fontos, hogy ezeket a kiegészítőket csak addig használjuk, ameddig feltétlenül szükséges.

Egy minőségi tetőboksz anyagtól, mérettől és kialakítástól függően több tízezres, sőt akár százezres kiadást is jelenthet, így érdemes átgondolni, valójában mekkora szükség van rá. Egy átlagos család évente csak egyszer-kétszer használja, a holtidőben csak nyűg a tárolása. Éppen ezért logikusabb megoldás lehet a bérlés, amire egyre több lehetőség kínálkozik.