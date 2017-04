Az első autó, ami a gyorsulásról megemeli az elejét

A 840 lóerős Dodge Challenger SRT Demon ellen állítólag a Teslának és a Bugattinak sincs esélye.

A New York-i Autószalonon mutatkozott be a valaha készített legerősebb amerikai autó, amely gyártója szerint a legjobb gyorsulású szériaautó is egyben. A Challenger SRT Demon a 707 lóerős Challenger Hellcaten alapul, de a 6,2 literes, Hemi V8-as motorhoz még öblösebb kompresszort kapcsoltak, kicserélték a dugattyúkat, hajtókarokat, szelepeket, és két darab nagyteljesítményű üzemanyagpumpát is beszereltek.

Megemelték a töltőnyomást, és 6200 helyett 6500-as fordulatszámig lehet pörgetni a motort, amely már három helyről kapja a friss levegőt: a motorháztetőn lévő kopoltyúból, a hűtőrácsból és a sárvédőkön kialakított nyílásból.

Normál 91 oktános benzinnel „csak" 808 lóerőt ad le a bizonyára remek hangú V8-as, a 840 lóerőhöz és 1044 Nm-hez kell a módosított gyári motorvezérlés és a 100+ oktános prémium üzemanyag is. Ha bevásárolni mennek a kocsival, a teljesítményét egy speciális kulcs használatával 500 lóerőre lehet csökkenteni.

A Dodge szerint a Demon 2,3 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 60 mérföld/órára (96 km/h-ra), a negyed mérföldet pedig mindössze 9,65 másodperc alatt teljesíti. Egyenes vonalban 1,8 g-s gyorsulásra képes, köszönhetően a váltóba épített, kimenő tengelyt fékező rajtfunkciónak és a gyorsulásra fejlesztett, de közúton is használható spéci gumiknak. Minden, gyorsulással kapcsolatos értéke világrekord a kocsinak.

Azért is bekerül majd a Guinness-rekordok könyvébe, mert ez az első szériaautó, ami képes megemelni az első kerekeit: álló helyzetből történő padlógázas gyorsításnál 89 centiméterre emelkedik el az első tengely az aszfalttól, a sofőr tehát egy pillanatig semmit sem lát az útból.

A Demon 100 kilóval nyom kevesebbet a Hellcatnél, részben az első utasülés és a hátsó ülések kiszerelése miatt. Akinek szüksége van rájuk, jelképes 1-1 dollárért megvásárolhatja őket. A 3300 példányban készülő típus ősztől lesz kapható az Egyesült Államokban és Kanadában, egyelőre ismeretlen áron. Brutális erejét ismerve hasznos, hogy a vételárában egy vezetéstechnikai képezés is benne foglaltatik.