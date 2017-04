Így vesz használt autót egy profi

Kossik Jánossal, a Porsche Buda kereskedés Das Weltauto márkavezetőjével beszélgettünk arról, hogy mit kell figyelni egy használt autón átvizsgálás közben, milyen hibákért lehet alkudni, mely extrák a valódi értéknövelők, mikor kell feltétlenül elengedni a jónak tűnő kocsit.

Kossik János 25 éve dolgozik a használtautó-bizniszben, a '90-es években a Nagykőrösi úton dolgozott, ma már a Das Weltauto márkavezetője a budai telephelyen. Cége általában 1–5 millió forintba kerülő autókat kínál az 1–7 éves korosztályból, jellemzően a VW-csoport termékeit. Ezekre nagy a kereslet, 2-3 hónap alatt szinte mindig gazdára találnak.

Mivel külföldre nem járnak autókért, a kínálat javát a magánemberek által a kereskedésbe „betoltak", a liciteken értékesített banki visszavettek, a lízingelt és az ex-autókölcsönzős kocsik adják. Néha előfordul, hogy egy-egy drága használt autó is bekerül hozzájuk, ottjártunkkor például egy 16 milliós Porsche Cayenne GTS és egy feleannyit érő Audi TT is állt a Szerémi úti zárt szalonban.

Így vizsgálják át az autókat

A Das Weltautónál főként statikus vizsgálatot tartanak, megnézik a motorteret olajfolyások után kutatva, bekukkantanak az olajsapka mögé (ha fehér trutyit találnak, az annak a jele, hogy víz került az olajba), ellenőrzik a gumik, felnik állapotát, és egy rövid próbautat is mennek a telepen belül, ahol a nagy turpisságok azért kiderülnek. A karosszériás ránéz az autóra, és megállapítja, hogy volt-e törve, a tesztmester pedig a horpadásokat, horzsolásokat keresi. Sérült, koszos autót nem raknak ki, ezért a normális esztétikai állapotba hozás költségét mindig levonják az árból, amit az eladónak fizetnek, vagy amennyiért beszámítanak.

Persze az eladhatóság szempontjából az utastér kiemelten fontos, akkor is, ha nem feltétlenül lehet a kormány és a pedálok kopottságából következtetni a valós futásteljesítményre. Bár egy kormány újrabőrözése akár 13 ezer forintból is megvan, a Das Weltautónál ilyet nem csinálnak, mert a vevő megtévesztésének tartják. Kossik szerint amúgy a bőrkormány kopottsága leginkább nem a sofőr szokásaitól és a gyűrűinek számától, hanem az izzadságának kémiai összetételétől függ, mert van olyan ember, akinek a verejtéke szinte feloldja a bőrkormányt, és van, akié megkíméli.

A festékvastagság-mérésnél nem az abszolút értéket nézik, hanem azt, hogy az elemek mennyire egyformák ebből a szempontból. 300 mikronig elfogadható gyárinak egy fényezés, a fehér és a kék autókon általában vastagabbak a rétegek. Régen a német autóknál a csomagtérfedél és a motorháztető vastagabban volt fújva, ma már ez nem jellemző.

Így kereskedik a Das Weltauto

Tény, hogy a Porsche-csoportba tartozó kereskedőcég használt autói nem a legolcsóbbak a piacon, viszont új koruktól számítva 4 év/200 ezer kilométer garanciát vállalnak rájuk, ha pedig ennél régebbiek, akkor 1 év/30 ezer kilométert a vásárlástól kezdve. Ez hasonlít a gyári garanciához, némely esetben még kicsit jobb is, mivel esetenként olyan hibákat is hajlandóak kijavítani (pl. futómű, kuplung) nem sokkal a vásárlás után, amit a gyár már nem.

Ha egy Das Weltautónál eladott, de már nem garanciális használt autóban, amit végig márkaszervizbe hordtak, elromlik a váltó, akkor jó eséllyel elintézik, hogy a gyár méltányosságból a csere költségének egy részét átvállalja. Ezt egy külföldről, bizonytalan háttérrel behozott autó esetében szinte kizárt, hogy meg lehessen oldani.

Kossik szerint akkor éri meg kimenni külföldre használt autóért, ha rétegautót keres az ember, és itthon csak nagyon kevés közül tudna válogatni. Erre példaként azt hozza fel, amikor egy vevője Audi TT Roadstert keresett, de itthon alig volt olyan, amilyen kellett neki. Münchenben viszont van egy Audi-használtkereskedés, ahol tömegesen állnak a legjobban felszerelt S-line, RS és egyéb Audi modellek, ott több hasonló motorú és felszereltségű autó közül tudott az illető a helyszínen választani.

Ha begurulnak a telepükre egy olyan kocsival, amit először nem Magyarországon helyeztek forgalomba, akkor azt többnyire csak bizományba veszik át, kivéve, ha egy külföldi márkakereskedésben vásárolták, és igazolt szerviztörténete van. Olyan kocsikkal nem foglalkoznak, amelyeknek a szervizkönyve hiányos, vagy hiányzik, illetve a kilométerórája nem a korának és állapotának megfelelő futást mutatja.

Mennyiért veszik be a használt autókat?

Nem szoktak olcsó, egymilliónál kevesebbet érő használt autókat bevenni a Weltautónál, egyszerűen azért, mert nem jön ki a matek. A tulajdonosok ugyanis többnyire nem mennek bele abba, hogy a piaci árnál 2-300 ezer forinttal kevesebbet kapjanak az autóikért. Minden használt autón kb. 100 ezer forint költsége van a Weltautónak, ami a tárolásból, az alkalmazottak jutalékából, takarításból és a kisebb javításokból, karbantartásokból tevődik össze. Ha keresni is akarnak a kocsin, a profit még erre jön rá. Meglévő ügyfeleik kényelmi díjként tekintenek erre a 2-300 ezer forintos árkülönbözetre, és megéri nekik, hogy csak behozzák a telepre a régi autót, és átülnek az újba, nem kell vesződniük a régi értékesítésével, esetleges tárolásával. Egy drága autó esetében belefér az árba.

A megvételi/beszámítási ár megállapításához az állapotfelmérésen kívül még két mankót használnak: a Hasznaltauto.hu és az Eurotax átlagárait. A kettő között az a különbség, hogy az előbbi azt az árat mutatja, amennyiért az eladók meg szeretnének szabadulni a járművüktől, az utóbbi pedig a tényleges adásvételek kialkudott árait, figyelembe véve az adott autó felszereltségét is. Az Eurotaxot a biztosítók és a rendőrség is simán elfogadják, nem véletlen, hogy évi több százezer forintba kerül annak, aki a komplett szolgáltatásra előfizet. Kisebb kereskedések ezt nem engedhetik meg maguknak.

Az Eurotax általában pontos képet ad az irányárakról, de vannak kivételek. Egy Volkswagen Polo például több százezer forinttal drágábban adható el nálunk, mint amit mondanak, az újabb Volvóknál viszont akár milliókkal többet is írhatnak a valós piaci értéknél. Az ilyen kivételek kiszúrásához kell a több évtizedes kereskedői rutin.

Kossik nem vesz meg olyan autót, aminek ismeretlen a szerviztörténete, vagy ha mégis, akkor keményen lealkudja az árát. Nem feltétlenül hiánytalanul kitöltött márkaszervizes szervizkönyvet vár el, már az is sokat javít a helyzeten, ha egy privát szerelő pecsételte be a könyvbe, hogy mikor milyen kilométerállásnál mit javított, ha pedig számlák is vannak, az még jobb. A weltautós márkavezető sokszor hallott már olyan szöveget, hogy „most hoztuk be az autót, a szervizkönyvet majd később küldjük postán", de nem hallott még olyanról, hogy az ilyen szervizkönyvek valaha megérkeztek volna.

Melyik extra ér valamit a használtpiacon?

Ha valaki egy új autóba 600 ezer forintért rendelt egy bőrkárpitozást, az nem jelenti azt, hogy a kocsi lényegesen többet érne a használtpiacon a szövetüléses társainál. Tudniillik azok az extrák növelik igazán egy kocsi értékét, amiket utólag nagyon macerás lenne beépíteni, és amire van is kereslet. Régen ilyen volt az ABS és az ESP is, ma már inkább a panoráma-üvegtető, a xenon- vagy LED-fényszóró, a vezetéstámogató extrák és persze az automata váltó, mert aki ilyen autót keres, biztos nem fog kézi váltósat venni.

A navigációs rendszer nem tartozik az értéknövelő extrák közé, mert a gyári rendszerek frissítése 60-80 ezer forintba is belekerül, és ma már mindenkinek ott van a telefonjában egy még pontosabb, naprakészebb szoftver. Olcsón beépíthető utólag egy hifi, egy tolatóradar vagy kamera is, ezek sem növelik jelentősen a használt autó értékét. Ami nélkül szinte lehetetlen autót eladni, legyen az használt vagy új, az a működő légkondicionáló.