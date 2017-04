Negyven évvel ezelőtt kezdték gyártani a Nivát, és még néhány évvel ezelőtt is úgy tűnt, hogy legkésőbb 2017-ig törlik a kínálatból. Ehelyett él és virul, és még egy érdekes limitált szériát is készítettek belőle, bár sokaknak érdekesebb, hogy már áfamentesen is lehet kapni.

Bár nálunk a rendszerváltás óta van némi pejoratív felhangja annak, ha az elmúlt negyven évet emlegeti valaki, és a legtöbb gyártó nem szokott kérkedni korosodó modelljével, valahogy mégis van létjogosultsága a Lada akciójának. Egy klasszikus terepjárónál ugyanis belefér a rusztikus nosztalgia, így tett a Land Rover is a Defender búcsúszériájával, vagy éppen a Mercedes a G-osztály Editon Pur kiadással.

Fogták tehát az oroszok az aktuális 4x4-et (leánykori nevén Nivát), de nem ám a több-kevesebb sikerrel modernizált Urban kivitelt, amit korábban mi is teszteltünk, hanem a Classic alapmodellt, és teleaggatták 40th Anniversary feliratokkal. A sárvédők és a hátfal mellett a kesztyűtartó fedelére és a küszöbre is került belőle, sőt, a szőnyegbe is belehímezték. Még a vajszínű bőr (vagy műbőr?) üléskárpitra is dombornyomást tettek.

Ötféle színből (bézs, piros, fehér, terrakotta vagy szürkéskék) lehet választani, és kivételesen az acél lökhárítókat is ilyenre fényezik, a szokásos lemezkerekek helyett pedig alufelniket tesznek a stílszerűen 1977 példányban gyártandó limitált szériára. Még nincs hír arról, hogy Magyarországra-is kerül-e belőle, nálunk az importőr a tavalyi 50 éves Lada-évfordulós limitált szériákat hirdeti a Grantából és a Kalinából.

Ami a 4x4-et illeti, egy ideje kapható nálunk kétüléses haszonjármű-kivitelben is, az áfa visszaigénylésével a közel hárommilliós vételár 2,35 millióra csökken. Ahogy a többi kivitelben, itt is széria az ABS, az indításgátló, a szervókormány és a színezett üveg, amúgy viszont spártai a berendezése. Több kisebb módosítást is végrehajtottak a típuson az évek során, de a kocsi farát érintő 1994-es ráncfelvarrás óta lényegében változatlan a külleme a gyártósor elindítása, 1977. április 5. óta.