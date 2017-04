Óriási durranás az autópiacon, örök garanciával kínálnak autókat

A kínai Geelyhez tartozó fiatalos autómárka, a Lynk & Co a világon elsőként örök garanciával kínálja autóit.

Az ünnepélyes bejelentést a márka új szedánja, a 03 Concept premierjén tették. Az ajánlat egyelőre csak a Kínában eladott modellekre vonatkozik, ezekhez azonban az örök garancia mellett örök internetet is biztosítanak, vagyis az autók kapcsolódó szolgáltatásait is kihasználhatják a tulajdonosok.

A Kia hétéves garanciájánál többet egyelőre senki nem kínált az autópiacon, és nem kizárt, hogy a Lynk & Co apró betűs szerződési feltételei is tartalmaznak feltételeket és kivételeket. A márka európai terjeszkedést is tervez, majd kiderül, hogy itt is be meri-e vállalni az örök garanciát.

Az új szedánt egyébként egyelőre prototípusként emlegeti a gyártó, de a képek alapján lényegében késznek tűnik.