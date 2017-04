Itt az új Opel, amiért egymást tapossák majd a vevők

Megmutatták az első képeket az Opel új kompakt SUV-járól, a Grandland X-ről.

Noha az új Opel SUV csak az őszi Frankfurti Autószalonon mutatkozik be a nagyközönségnek, már most nyilvánosságra hozták róla az első képeket. Érdekes, hogy a PSA–Opel üzletet csak nemrég jelentették be, a Grandland X mégis szoros rokonságban áll az európai év autójának választott Peugeot 3008-assal, annyira szorosban, hogy egy gyártósoron is készülnek majd.

Az új Opel 4,48 méter hosszú, 1,84 méter széles és 1,64 méter magas, rövid túlnyúlások jellemzik. A tengelytávolság 2,68 méter, ami kényelmes hátsó lábteret sejtet. A csomagtartó alaphelyzetben is 514 literes, ez már-már a kompakt kombik szintje.

A Grandland X az Astrából már jórészt ismerős technikai extrákat hozza, de még nem tudni, mit ad alapáron, és mit felárért. Ugyanígy homályos, hogy milyen motorokkal érkezik az autó, de őszig még lesz ideje az Opelnek az információcsepegtetésre.