Emberi mulasztás okozta a balesetet, általánosít egyre több szakvélemény, de ebbe nem csak a vezető rossz döntése vagy az okostelefonokkal rohamosan terjedő figyelmetlenség tartozik bele. Hanem az elalvás is, ami a közhiedelemmel ellentétben nemcsak a török kamionsofőrökkel esik meg, hanem túlhajszolt területi képviselőkkel, fáradt anyukákkal, ebéd után hazafelé tartó nyugdíjasokkal, buliból haza igyekvő fiatalokkal vagy bárki mással is. Nagy eséllyel ugyanakkor azokkal, akiket apnoe kínoz - anélkül, hogy tudna róla, és öt- vagy tízévente, a jogsi megújításakor kiszúrná a háziorvosa.

A veronai buszbaleset miatt törvénymódosítás készül: a terv szerint jobban ellenőrzik a gyerekeket szállító buszok műszaki állapotát, tilos lehet éjfél és hajnal négy között közlekedniük, és a hivatásos sofőrök egészségi alkalmassági vizsgálata is szigorodhat. Főleg az utóbbi érdekes, miután kiderült, hogy a szerencsétlenül járt busz vezetője alvászavaros volt, éjjelente légmaszkot viselt. Hangsúlyozzuk, ma sem bizonyították a hatóságok a buszbaleset okát, de újra ráirányította a figyelmet a volán mögött elalvás veszélyeire, mint korábban Bubik István, Kulcsár Anita és más hírességek tragédiája is tette.

Népbetegség lesz a rejtélyes apnoe?

Tavalyelőtt minden kategóriában szigorodott az orvosi alkalmassági vizsgálat, nem hosszabbíthatja meg a jogsit, aki alkoholfüggő (nem tud tartózkodni a szeszfogyasztástól és egyidejűleg a vezetéstől), illetve akinél kóros alvászavart szűr ki a háziorvos. Aki gyanús, beutalják alvásvizsgálatokra, hogy pontos diagnózis szülessen, így viszont akár hónapokig nem tudja megújítani a jogosítványt, sőt végül be is vonhatják. Másodfokú orvosi vizsgálatnál amúgy a következőképpen nőnek az árak:

40 év alatt 7200 forint (másodfokú vizsgálattal együtt 10 800 forint)

40-60 év között 4800 forint (másodfokú vizsgálattal együtt 7200 forint)

60 év fölött 2500 forint (másodfokú vizsgálattal együtt 4800 forint)

A minisztérium azért szigorított 2015-ben, hogy kiszűrjék azokat a betegeket, akik nem is tudnak az alvászavarukról. Növekvő tendenciával évente körülbelül 300 olyan baleset történik amiatt, hogy a sofőr bóbiskolt a kormánynál, de a valóságban nagyobb lehet a szám, sokszor figyelmetlenségnek vagy más oknak tulajdonítják a karambolt (főleg, ha abszolút vagy relatív gyorshajtás is közrejátszik).

Inkább be sem valljuk a háziorvosnak

Van azonban néhány óriási buktatója is a rendszernek, amivel simán megtarthatja a jogsiját az apnoeszindrómás beteg. Bár a probléma százezreket érint, a legtöbbeknek eszük ágában sincs bevallani a bajt, amikor az EU-s szabványú tesztlap kérdéseire válaszolnak a háziorvosnál (már ha egyáltalán megkérdezik erről a rendelőben), mégpedig azért, mert bonyodalmak helyett szeretnének tovább vezetni.

Ha valaki mégis eljut szűrővizsgálatra, akkor sem garantált a probléma felgöngyölítése, hiszen egyszerűbb megoldásként hordozható készülékkel, otthon, saját magát teszteli a beteg, ami manipulálható. A komolyabb diagnózishoz be kell feküdni két- vagy inkább háromnapos vizsgálatra, de itt is befolyásolhatja az eredményt, ha egy minden este alkoholt fogyasztó beteg nem jut hozzá a söréhez vagy borához, és nem mutatkoznak az amúgy rendszeres alvászavaros tünetek.

Bár nagy a várólista, és csak meghatározott intézményekben foglalkoznak diagnózissal, jó hír, hogy az obstruktív alvási apnoe kezelésére létezik hatásos terápia, mégpedig műtét vagy gyógyszerek nélkül is, folytonos pozitív légúti nyomás (CPAP) kialakításával. Ehhez enyhébb esetben maszkokat (38-52 ezer forint), súlyosabbaknál készülékeket (200-300 ezer forint) kell használnia a betegnek minden este, amelyekre meghatározott esetekben jelentős OEP-támogatás jár, esetenként bérelhetőek is.

Csak ez esti sörök miatt horkol?

Többféle tényező is vezethet alvászavar kialakulásához, a magas vérnyomástól kezdve a kezeletlen allergiás tünetekig, és természetesen elsődleges okok közé tartozik az anatómiai rendellenesség (lágy szájpad, orrüreg, állkapocs és mindenekelőtt garat). A betegek nagy hányada túlsúlyos, ezért első körben fogyókúrát és testmozgást szoktak javasolni az orvosok enyhébb tüneteknél.

Magas a középkorú férfiak aránya az alvászavarosok közt, a betegség óvatos becslések szerint is 3-400 ezer embert érint Magyarországon, de csak évente 6-7000 új kivizsgálást regisztrálnak. Az apnoe a horkolás mellett azzal jár, hogy éjszaka hosszabb időre elakad a lélegzet, a beteg levegő után kapkodva ébred, keveset alszik igazán mélyen. Így a vérében kevés oxigén raktározódik el, ami nappal éberen tartaná az agyát, hajlamosabb tehát a napközbeni mikroalvásokra, ami vezetés közben fatális.

Néhány szokás nemcsak az apnoe tüneteit súlyosbítja, de az egészséges emberek képességeit is drámaian rontja. Közéjük tartozik az előző este bevett altató, vagy nagyobb mennyiségben fogyasztott alkohol (urambocsá kábítószer) hatása. A legtöbbeknek fogalmuk sincs arról, hogy ezek milyen hosszú idő alatt ürülnek ki a szervezetből - akár 24 óra is kell a hatásuk teljes elmúlásához, és nem csak azt veszítheti a sofőr, hogy másnaposan egy szondáztató rendőrbe botlik.

Hiába a KRESZ és a tachográf-előírás

Az elalvási kockázat mellett ott vannak még a hirtelen rosszullétekhez vezető ismert betegségek is (ilyen például a diabétesz), amelyek kezelése orvosa utasításai alapján mindenki saját felelőssége. Mindezekre együtt vonatkozik a KRESZ előírása: a sofőrnek a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban kell lennie. Ebbe az előírásba bizony beletartozik a két leggyakoribb kockázati tényező is, amit mindig mérlegelni kell:

mennyit aludtunk az előtt, hogy autóba ültünk? hány órája vezetünk folyamatosan, fittek vagyunk-e?

Különösebb magyarázatra aligha szorul az első pont, bár azért elgondolkodtató a Londoni Alvásközpont vizsgálata: Európában a felnőtt lakosság 43 százaléka kevesebbet alszik az ajánlott napi 7-8 óránál - részben a sok munka miatt, de szerepet játszik benne a sok tévézés, internetezés és intenzív társadalmi élet is. Legalább hosszú utazás előtt ajánlott tehát egy kiadós pihenés.

Sarkalatos kérdés, mennyit ülünk a kormány mögött egyhuzamban, amit a buszok mellett csak a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű teherautóknál tudnak nyomon követni a hatóságok, mégpedig az analóg vagy digitális tachográf segítségével. Ez nemcsak a jármű sebességét, hanem a sofőr pihenőidőit is percre pontosan rögzíti. Alapszabály, hogy napi kilenc (hetente két alkalommal tíz) órát szabad vezetni, amit meg kell szakítani egy 45, vagy egy-egy 30 plusz 15 perces szünettel.

Sok tízezer robotoló furgonos a sztrádákon

Sajnos az elmélet nem mindig találkozik a gyakorlattal, sok kamionsofőr a fuvarcég fenyegetésére, vagy éppen bónuszok ígéretére egyszerűen túlvezet, és trükközik a tachográffal. Ezzel a biztonságon túl több mint félmillió forintos bírságot is kockáztat, külföldön pedig még szigorúbbak lehetnek a szankciók. De az igazi időzített bombákat nem a nehéz haszonjárművek, hanem a 3,5 tonna alatti kategóriában kell keresni, beleértve az utánfutón Nyugatról használt autót húzó neppereket is.

Az is tipikus eset, hogy éjjel-nappal úton van az áruval megpakolt Mercedes Sprinter vagy Ford Transit furgon, amiben nincs bizonyító erejű tachográf, egyedül a könnyen hamisítható menetlevelet kell töltögetni. Szintén gyakoriak a kisbuszok, rendszerint Nyugaton dolgozó vendégmunkásokkal a fedélzeten, ezeknél a 15-22 órás sofőrműszakok sem ritkák, rengeteg kávéval és energiaitallal. Ez nemcsak a magyar sofőrökre, hanem a román, ukrán, szerb tranzitforgalomra is jellemző.

Gyanús jelekkel üzen a test: ébresztő!

Természetesen nemcsak a végkimerülésig robotoló hivatásos és félhivatásos sofőröket fenyegeti a veszély, hanem az úrvezetőket is, egy közel 150 ezer fős mintán elvégzett felmérés szerint minden 24. megkérdezett amerikai szenderedett már el a közelmúltban legalább egyszer a volán mögött. Az 1-5 másodperces mikroalvásoknál sokszor még a szem sem csukódik le (így az utasok sem veszik észre), csak feleszmélésnél sejthető, hogy baj van. De még mekkora: öt másodperc alatt a kocsi a megengedett sebességgel haladva 180 métert tesz meg autópályán bármilyen kontroll nélkül.

Szerencsére egyre több autó vezetéssegítő rendszere avatkozik közbe sávelhagyás vagy a ráfutás esetén (vagy legalábbis figyelmeztet), más megközelítésben viszont a félautonóm technológiák miatt csak még jobban lankad a figyelem - inkább várjuk ki a teljesen önvezető kocsikat a relaxáláshoz. A felelősség ugyanis továbbra is a sofőré, neki kell felismernie magán az árulkodó jeleket. Ilyen a sok ásítás, pislogás, meredt bámulás mellett tipikusan a fázás, vagy megijedés ártatlan helyzetektől. Fel kell tenni ilyenkor a kérdést: emlékszünk arra, mi történt az utolsó kilométereken?

Ha gyanús jelek mutatkoznak, irány az első pihenőhely. Van, amikor fél óra alvás is segít, de akár így teszünk, akár nem, ki kell szállni a kocsiból levegőzni, sétálni, és ami a legjobb gyógyír, tornázni. Ha netán eszünk is, kerüljük a zsíros és nehéz ételeket, a szokásos kávé- vagy teaivásnál pedig ügyeljünk a mértékre és egyenletességre, mert a hatás elmúltával még súlyosabb mélypontra lehet jutni. Ilyenkor némi cukorbevitel mellett a sok folyadék - lehetőleg víz - is javít a helyzeten, a túlfűtött utastér, az andalító zene és a félig fekvő üléshelyzet veszélyeire pedig kár is szót vesztegetni.