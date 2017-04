Nagy változásokra készülhetnek a magyar autósok

Változnak a műszaki vizsgát érintő szabályok és a jogosítvánnyal kapcsolatos rendelkezések Magyarországon. Bonyolítják a külföldi autók behozatalát is.

A kormány honlapján két, közlekedéssel kapcsolatos rendelettervezet is megjelent - írta a Napi.hu. Az egyik kitér arra, hogy a jogosítvány jelenleg személyazonosság igazolására a kiállításától számított tíz évig, a 65. életévüket betöltöttek esetében viszont határidő nélkül alkalmas.

A módosítás szerint személyazonosság igazolására a vezetői engedély az egészségügyi érvényességi időpontjáig, de a 65. életévüket betöltöttek esetében a vezetői engedély érvényességi idejének lejártát követően is alkalmas.

Szigorítja a rendelet a műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó előírásokat is. Így például a műszaki vizsgálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgálnia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét, vagyis nem vehet részt olyan jármű vizsgálatában, amely saját vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében van. Szintén új szabály, hogy a biztos díjazása nem kapcsolódhat az adott műszaki vizsgálat eredményéhez.

Szintén a műszaki vizsgához kapcsolódó új szabály, hogy ha komoly hiba miatt "bukik meg" a jármű, akkor a forgalmi engedély két hónappal meghosszabbítható, de a járművel csak a javítóhelyig lehet közlekedni.

Amennyiben a jármű műszaki állapota komoly vagy veszélyes hiányosságban szenved, akkor nemcsak az üzembentartó, hanem a járművezető is bírságolható, de ez utóbbi csak a bírságtétel 20 százalékát fizeti. Például ha a kerék, a gumiabroncs, vagy a fék és a kormány szenved komoly hiányosságban (mert veszélyezteti a többi közlekedőt), akkor a bírság személyautónál 40 ezer, míg teherkocsinál 10 ezer forint. Amennyiben ezek már veszélyes hiányosságok (a közúti közlekedés biztonságára közvetlen és azonnali veszélyt jelentenek), akkor a bírság - az előbbi sorrendeben - 100 ezer, illetve 400 ezer forint. E tételek 20 százaléka a sofőr büntetése.

Aki használt autót hoz be külföldről, annak jövő év május 20-tól az eladó országában, a műszaki vizsgálatok igazolásáról kiállított "Műszaki vizsgálati bizonyítvány"-t is be kell mutatnia.