Minden ezredik példány Magyarországon, és minden tizedik példány Európában talált gazdára a Ford izomautójából. Kontinensünkön csak a győri gyártású Audi TT előzte meg 2016-ban.

A Ford Mustang immár 50 éve vezeti az amerikai sportkocsi-eladásokat, mára pedig Európában és másutt is népszerűvé vált, ezért az amerikai izomautó ma már a világ legnagyobb darabszámban értékesített sportautója lett: 2016-ban több mint 150 ezer darab kelt el. Az összesített globális értékesítés 6 százalékkal nőtt a 2015-ös eredményhez képest, s e növekedés legfőbb hajtóerejének az Amerikán kívüli piacok bizonyultak, ahol 101 százalékkal több, összesen mintegy 45 ezer példány talált gazdára.

Globális modellé vált, már jobbkormányos is van

A hatodik generációs Mustang azáltal válhatott 2016-ban a világ legkelendőbb sportkocsijává, hogy a Ford megkezdte a modell globális értékesítését, s így a német és a kínai piacon is rengetegen rendelhették meg az autót, amit az Antarktisz kivételével minden földrészen, összesen 140 országban forgalmaznak, a jobbkormányos piacokon is. A 2015-ös kínai bevezetés óta a Mustang a világ legnagyobb autópiacán is kivívta a legkelendőbb sportkocsi címet.

A típus értékesítésének első teljes évében, 2016-ban az európai vásárlók 15 335 Mustangot rendeltek meg, vagyis minden tizedik legyártott példány az öreg kontinensen talált gazdára. A modell több európai országban is piacvezető lett a sportkocsik szegmensében, de az egész kontinenst tekintve az Audi TT a 21 ezres eladásával még jócskán előtte jár. Igaz, a 13,7 ezer példányban eladott MX-5-öst azért megelőzte Európában, ami azért nagy szám, mert a kis Mazda jóval olcsóbb nála. Magyarországon 2016-ban összesen 151 darab, a 2017-es év első három hónapjában 30 darab Mustangot adtak el.