Opel-logóval kerül piacra, de francia kocsi lesz az új Corsa

Az Opel megerősítette azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a következő generációs Corsához már a PSA technológiáját használják fel.

A Genfi Autószalon előtt jelentették be, hogy az Opel a General Motorstól a francia PSA tulajdonába került. Már az idén bemutatkozik egy SUV, amely az Év autója-győztes Peugeot 3008 átemblémázott változatának tekinthető, most pedig kiderült, hogy a Corsa új generációja is francia megoldásokra épül majd.

Korábban úgy volt, hogy a 2019-ben bemutatkozó autó a General Motorstól származó alapokra épül, de a márka tulajdonosváltozásával a tervek is módosultak.

A Corsával kapcsolatos híreket az Opel egyik szóvivője megerősítette, a PSA nem nyilatkozott. A Corsa az Opel zaragozai gyárában készül.