Hiába erősködött az Uber, az EU-tól is kapott egy nagy pofont

Az innovatív koncepciója ellenére hagyományos közlekedési vállalatnak minősül az internetes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Uber, így érvényesíthető rá a hagyományos taxitársaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás - foglalt állást az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka csütörtökön.

Az Uber arról szeretné meggyőzni a luxembourgi székhelyű törvényszéket, hogy nem egy fuvarozótársaság, hanem digitális szolgáltatást nyújt. Ezzel eldőlhetne az a kérdés, hogy egy alkalmazás-alapú startup mentesülhet-e a hagyományos vállalatok számára előírt szigorú szabályok alól.

Maciej Szpunar főtanácsnok javaslata szerint az Ubernek közlekedési szolgáltatásnak kell minősülnie, mivel gazdasági szempontból ez képezi az elsődleges elemet a vállalat működésében, az utasok és a sofőrök interneten keresztül történő összekapcsolása csak másodlagos. Mint írta, utóbbi "nem önálló és nem is elsődleges jellegű a közlekedési szolgáltatáshoz képest".

Ebből az értelmezésből következik, hogy az Uber tevékenységére nem irányadó az "információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtás szabadságának elve", ily módon azonos feltételek vonatkoznak rá a tagállamokban, mint a hagyományos taxicégekre.

Az Uber öt éve érkezett Európába. A hagyományos taxitársaságok és hatóságok is bírálták, mondván, tisztességtelen versenyelőnyre tett szert azzal, hogy közösségi személyszállító szolgáltatásként nem vonatkoztak rá a szigorú engedélyezési és biztonsági előírások.

A főtanácsnoki indítvány nem köti a bírákat, a tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az ítéletek többnyire megegyeznek az előzetes állásfoglalással.

A most is alkalmazott, előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az EU bírósága elé. Utóbbi azonban nem dönti el a jogvitát, az a tagállami bíróság feladata, hogy az ügyet a luxembourgi ítélet alapján elbírálja. A határozat mindazonáltal a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállami bíróságokat is köti.