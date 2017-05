Itt megtanulhatja, ami az autósiskolából kimaradt

A Ford az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal együttműködve a 17-24 éves korosztálynak szóló ingyenes tréningprogramba kezd, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a közúti közlekedés jelenti a legnagyobb veszélyt a fiatalokra.

Magyarországon évente 70 ezer jogosítványt adnak ki, döntő részüket fiataloknak. A sokszor meggondolatlanul, hevesen vezető, rutintalan sofőrök magukra és a közlekedés többi résztvevőjére nézve is sokkal nagyobb kockázatot jelentenek, mint a tapasztaltabb, idősebb társaik.

Magyarországon 2015-ben a közutakon 21 543 ember sérült meg vagy vesztette életét, akik közül minden negyedik 25 évnél fiatalabb volt. Az is beszédes adat, hogy kétszer akkora az aránya a 17-24 éves elkövetőknek a gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetek között, mint például elsőbbség meg nem adása vagy a kanyarodási szabályok megsértése miatt bekövetkezett balesetekben.

A Ford 2003-ban kitalált egy speciális, ingyenes tréninget a friss jogsisok számára, amely 2017-ben végre Magyarországra is megérkezik. A világ 40 országában működő Ford Driving Skills for Life program keretein belül összesen 320, 17-24 év közötti, 3 évnél nem régebbi jogosítvánnyal rendelkező fiatal kap lehetőséget arra, hogy egy különleges vezetéstechnikai tréningen javítsa a vezetési tudását.

Ford Driving Skills for Life A programot 2003-ban az USA-ban, az amerikai közlekedési hatósággal együttműködve indította el az autógyár. Mostanra pedig 40 országban tartanak sikeres tréningeket világszerte, összesen több mint 1 000 000 fiatal számára biztosítva gyakorlati képzést. 2013-as európai bevezetése óta - 12 millió eurós befektetéssel - kontinensünkön is több mint 20 000 friss jogosítványosnak segítettek már, és hazánkban is hosszútávra terveznek.

Az oktatás során a vezetés közben adódó vészhelyzetekre próbálják majd felkészíteni a fiatalokat, elméleti és gyakorlati oktatással, profi instruktorok. Lesznek vészfékezési gyakorlatok, és a túlkormányzottságot is szimulálni fogják a hátsó kerekek alá betett műanyag tálcákkal. Komoly vonzerő lehet, hogy kizárólag vadonatúj, nyolcadik generációs Fiestákkal hajtják majd végre a tanulók a feladatokat, így az első között vezethetik a kisautót, mert az első példányok nyár végén érkeznek az országba.

A fiatalok az autókezelési ismeretek mellett megtanulják a közlekedési veszélyhelyzetek, illetve a zavaró tényezők felismerését és kiküszöbölését is. Kiemelt szerep jut a vezetés közbeni okostelefon-használatból adódó veszélyeknek is. Kreatív, újszerű szemléltetőeszközöket is igénybe vesznek az oktatás során, mint például az ittas vezetést, droghasználatot, és a másnaposságot szimuláló öltözeteket, szemüvegeket, vagy korszerű számítógépes szimulációkat.

Az összesen négy, egyenként félnapos tréningre szeptemberben kerül sor, az érdeklődők már most is regisztrálhatnak az esemény weboldalán. Érdemes sietni, mert a helyeket érkezési sorrendben töltik fel, persze várólista is lesz.