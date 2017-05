Mi az? A város területének 3 százalékát foglalja el, aktív lakosságának 15 százalékát foglalkoztatja, 123 ezer autót és kétmillió motort gyárt, ráadásul Magyarország legnagyobb adófizetője. A válasz a győri Audi Hungária Zrt., ahol a valaha volt legerősebb magyar autókkal ismerkedtünk.

"Gyere, Gyuri, Győrbe, győri gyufagyárba, gyufát gyújtogatni!" – szól a réges-régi mondóka, amely jócskán túlélte magát az üzemet. Az észak-nyugati nagyváros ipara maga is nagy túlélő, amely még a gyufagyártás aranykorában, a 19. század végén a „Vagongyárnak" köszönhetően fokozatosan a gépgyártás területére tért át és pörgött fel. A nagymúltú vasútiszerelvény-, teherautó-, traktor- és tehergépkocsifődarab-gyártó aztán a rendszerváltás után változó sikerrel tudta teljesíteni a Keletről Nyugatra áttevődött üzleti szereplők igényeit.

Mindez nagyon érzékenyen érintette a város lakosságát, hisz alig volt olyan ember, akinek ne lett volna közvetlen, avagy közvetett kapcsolata a Rábával. Hirtelen rengeteg képzett gépipari szakmunkás szabadult fel, ami a földrajzi és infrastrukturális előnyök mellett döntő szerepet játszott abban, hogy a nyugati tőkeerős autógyár, a Volkswagen-csoportba tartozó Audi 1993-ban lerakja első, és azóta is egyetlen kelet-közép-európai gyártóbázisának alapkövét.

Egyre fontosabb az autógyártás is

Ennek már közel negyedszázada, a termelés 1994-ben indult az akkor csúcsmodernnek számító, hengerenként 5 szelepes, soros négyhengeres 1,8 literes benzinmotor előállításával. Napjainkban már a VW-konszern szinte minden motorja, R8 és Lamborghini alumínium karosszériák is készülnek a Mosoni-Duna iparcsatornája mellett a gyárban, a trendeknek megfelelően 2018-ban beindul a villanymotor-gyártás is.

Az 1998-as első TT után a sportkocsi második és harmadik generációja, az RS3, majd az aktuális, MQB építőkészletre épülő A3 sorozat négyajtós limuzinja is része lett a termékspektrumnak, így összesen123 ezer autó készült itt tavaly. Ez a szám azonban drasztikusan megnő majd jövőre, amikor a sokkal nagyobb darabszámokat ígérő új Q3 és Q4 gyártása is beindul. Jelenleg még épül a komplett új karosszériaüzem az újdonságok számára.

Állítólag egyre gyakoribb, hogy az idei őszi Frankfurti Autószalonon bemutatkozó kompakt SUV, a Q3 is be-bekerül már a szerelőszalagos rendszerbe, persze ottjártunkkor egy sem jött szembe a soron. Holott még titoktartási szerződést is aláírattak velünk, hogy ha véletlenül meglátunk egyet, nem árulhatjuk el, hogy milyen.

400 lóerő tépi a próbapálya aszfaltját

A program szakmai csúcspontjára az RS3 Limousine és TT RS modellek minőségellenőrzése volt, ami annyit jelentett, hogy nullkilométeres, 2,5 literes, öthengeres, 400 lóerős turbómotorral felszerelt kocsik volánja mögé ülhettünk be egy zárt tesztpályán, ahol amúgy minden legyártott autót kipróbálnak. A helyi mitfárer sem játszotta túl a szerepét, az enyém legalábbis nagyon mosolygott, amikor a mindössze 4 másodpercig tartó 0-100 km/h-s gyorsulást próbálgattam.

Meglehetősen erős gyomra és irigyelhető munkája van, amit meg is erősített: 18 éve nem lehet levakarni a vigyort az arcáról, mert sebességkorlátozásoktól mentesen napi 8 órában kell padlógázzal tépnie, ráadásul izzasztó versenyoveráll és bukósisak nélkül, és még az üzemanyagot sem ő fizeti.

Ritka az RS

A csak Győrött készülő RS3 Limousine és TT RS gyártási sztenderdjei semmivel sem magasabbak a kevésbé sportos társaiéhoz képest, bizonyos szempontokból mégis macerásak, mert a motortól a fékekig rengeteg alkatrész különbözik bennük a tömegváltozatokhoz képest. Ahány célország, annyi előírásnak kell megfelelni: Kínába például 10-szeres tartósságú duda kell, Japánba az elakadásjelző helyett fáklya, míg Oroszországba segélyhívó rendszerrel kell szállítani az újautókat.

A naponta legyártott 660 darab A3/RS3/TT modellből csak 50 RS, ez az igényplafon, de a kapacitás csúcsa is. Ezekhez az Audikhoz is szinte minden rendelhető, a sok extra felszerelés miatt elméletileg 1,5 millió féle konfiguráció jöhet létre egy típusból. Nem véletlen, hogy a japán gyártók ma is inkább a felszereltség-csomagokban hisznek, ami nagyban megkönnyíti a gyártást.

Egy autó leglátványosabb extrája a fényezés, amely Győrben az ionizációs technológiával működő festőrészlegben nyeri el végső formáját. A 17 alapszín mellett 3 másodperc alatt tetszés szerinti színváltozatot ki tud keverni a vezérlő, hogy az 50 ezer percenkénti fordulaton dolgozó festékszóró-fej robotrendszer több rétegben, tökéletes minőségben felvigye a vevő kívánságát. Óránként 30-33 autót fényeznek le, mindegyik 16-18 kilónyi festékkel gazdagodik, az elektrosztatikus töltés miatt alig megy pocsékba festék.

Prémium munkakörnyezet

A legegyszerűbbnek tűnő munkafolyamatot is átgondoltan megtervezett szekciókban, másodperc pontosságú ütemrend szerint végző munkaállomásokon tevékenykedő gyári dolgozók a saját testi épségük mellett az akár 20 millió forintot érő prémiumautókra is vigyázó ruházatot hordanak – a pirosat a gyár belsősei, míg a kéket a beszállítók által delegált specialisták.

Mi újságírók pedig a csarnok területének nagy részén teljesen utcai ruhában flangáltunk, csak a festőüzemhez öltöztettek fehér kezeslábasba, nehogy kárt tegyünk a frissen fújt karosszériákban. Védőszemüveget, sisakot és fülvédőt még ott sem kaptunk – igaz, a pesti Nagykörút csatazaján edződött fővárosi delegációból senki sem reklamált emiatt és nem azért, mert a gyári decibelek elnyomták a hangját.

Egyszerűen a 21. századi munkavédelmi előírások és az Audi saját igényességének köszönhetően tiszta és csendes körülmények között folyik az összeszerelés. Lám a fizikai munka nem feltétlenül fárasztó, egészségkárosító és balesetveszélyes – oké, a lemezprés és a motorszerelde nem szerepelt az összesen 5,6 millió négyzetméteren terpeszkedő üzemkomplexum részleges bejárási programjában.

Ádám és Éva itt nem esik bűnbe

Az Audinál azt is tudják, hogy a csúcsminőségű végtermék a gyártás teljes folyamatán átívelő pontosságot, hibátlanul kivitelezett részleteket s végül részletes hibafeltárást követel meg. Nem csoda hát, hogy még a minőségellenőrzési protokollja is többlépcsős, amely során két csodafegyverét, Ádámot és Évát is beveti a gyár.

A két melós nem ismeri a tréfát, ha hibáról van szó, igaz, akkor sem, ha bármi másról, ugyanis a két pléhpofa nem ember, hanem szenzorokkal teletömött, csúcstechnikájú KUKA iiwa R820 robot. A „Na mi a hézag?" kérdésre is csupán számokban válaszolnak, tizedmilliméteres pontossággal. Ezek az izgő-mozgó, sokcsuklós gépkarok szenzoraikkal képesek arra, hogy az emberekkel egy helyen, biztonságban dolgozzanak, tehát nem kell karanténba zárni őket, mint a kevésbé humánus társaikat.