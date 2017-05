Amit a Toyota RAV, Nissan Qashqai és más távol-keleti modell sok-sok évvel ezelőtt elvetett, most minden jel szerint learatja a Volkswagen-konszern. Miután első kompakt SUV-generációjával megfizette a tanulópénzt, a folytatásban inkább könnyen emészthető formákkal, előremutató technikával, megkérdőjelezhetetlen praktikummal támad. Az offenzíva egyik aduásza a most bemutatkozó Skoda Karoq, amely ár-érték arányával több mint slágergyanús. De mi lesz az érzelmekkel és a cégcsoporton belüli rokonokkal?

Hacsak nem a visszapillantóban látjuk, ahogy kék-piros fényhíddal a tetőn és két markos rendőrrel a fedélzeten utánunk ered igazoltatni, a Yetit nehéz komolyan venni. Előreugró állat formázó alsó légbeömlőjével és a fényszóróba beleharapó ködlámpáival igazán jópofa szerzet maradt a kompakt SUV-divat hajnalán, de mint minden különlegesség, megosztotta a közönséget. Ráncfelvarrásakor a Skoda gyorsan fel is számolta a kretén orrot, egyedül az érdekes oldalablak-vonal maradhatott meg.

Második nekifutásra a csehek már biztosra mentek, mivel szó sincs rétegmodellről: a kategóriában közel négy és félszeresére nőttek az eladások, így a cseh kínálat egyik pillérévé léphet elő a Yeti-utód, és egyetlen potenciális vevőt sem akarnak elveszíteni a bohókás dizájn miatt.

A szőrös, titokzatos hegylakó nevével sem akarnak többé viccelődni, a 16 centivel hosszabb (pontosan 4,38 méteres) újdonságot átkeresztelték Karoq-ra; feltűnésmentes, de modern és nyomokban Audi-vonásokat is tartalmazó karosszériája alatt pedig a konszern moduláris (MQB) padlólemezét hordozza.

Közös soron gyártják a Seat-rokonnal

Határozott, de letisztult vonalvezetésében a mai divat szerint hangsúlyosak a míves, hátul alapáron kivitelben, elöl pedig extraként teljes egészében LED-es lámpatestek, és természetesen a színek, illetve a méretes felnik választéka is a mostani ízlést követi. Óhatatlanul felmerül azonban a szemlélőben a kérdés: nem találkoztunk már valahol? De bizony, ez a terebélyes Kodiaq kistestvére, hét- helyett szigorúan ötüléses kivitelben, sokkal inkább városkompatibilis formátumban. És a konszernen belül van egy még közelebbi rokona is, a vele azonos csehországi gyártósoron készülő Seat Ateca.

Bár a stockholmi statikus bemutatón egy métert sem tudtunk menni vele, arról szólnak a hírek, hogy az orr-rész markáns és a far jelzésértékű különbségein, illetve a teljesen eltérő műszerfalon kívül a futómű hangolása fogja leginkább megkülönböztetni a Seat-Skoda kétpetéjű ikreket, a Karoq ugyanis sportosság helyett inkább a komfortra helyezi a hangsúlyt. Opcióként persze ezen is lehet majd változtatni a lengéscsillapító keménységén, és a legolcsóbb benzinest kivéve összkerékhajtást is lehet rendelni hozzá. A 18 centis hasmagassággal és a terepviszonyokhoz állítható kipörgésgátlóval együtt hozza tehát a SUV-ok átlagát havas, sáros utakon.

Dízelként a legerősebb

Természetesen kizárólag turbómotorok dolgoznak a Karoq orrában, a belépőmodellt elnézve sokan ráncolni fogják a szemöldöküket: mindössze 999 köbcentis. A háromhengeres benzinesből azonban 115 lóerőt és 200 Nm nyomatékot hoztak ki, ami az átlagos igényekhez elegendő lehet, a sietősebb sofőröknek viszont a vadonatúj 1.5 TSI-t ajánlják 150 lóerővel.

Ezzel mindössze 8,4 másodperc alatt letudja a Skoda a százas sprintet, és részterhelésnél akár két hengerét is lekapcsolhatja - részben ennek is köszönhető a mindössze 5,1 literes szabványos átlagfogyasztás.

Hibrid vagy elektromos változat kezdetben nem készül, így spórolni továbbra is a dízelekkel lehet. Ezek közül a belépőt az ismert 1,6-os jelenti 115 lóerővel és a hivatalos adatok szerint 4,5 literes átlagfogyasztással, de kétliteres TDI-t is lehet választani kétféle teljesítménnyel, 150 vagy 190 lóerővel. Utóbbi kivitel áll egyelőre a Karoq-kínálat csúcsán (RS sportváltozatról még nincs hír), 7,8 másodperc alatt gyorsul százra, és széria hozzá az összkerékhajtás mellett a DSG-váltó is. Hat- vagy hétfokozatú duplakuplungos váltót amúgy más benzin- és dízelmotorokhoz is lehet rendelni.

Költözne? Szerelje ki a hátsó ülést!

Mivel lényegében akkorára nőtt az új Skoda SUV, mint az előző generációs Volkswagen Tiguan, senki sem fogja magát tömlöcbe vetve érezni magát benne. Elöl is remek térérzetet, és ami a SUV-vevőknek fontos, jó rálátást kínál a forgalomra, hátul pedig sikerült a Yetinél 7 centivel hosszabb lábteret kialakítani. Mindez jó ürügy lett volna tömeg- és költségcsökkenés címen felszámolni az ügyes üléskoncepciót, de szerencsére a csehek nem így gondolkodtak. Felárért nem csak külön-külön döntögetni lehet a székeket, hanem sínen is tologathatóak, sőt, ha valaki jó kondiban van, ki is szerelheti őket - mint annak idején a Favoritban és a Feliciában.

Így a csomagtartó maximális térfogata 1630-ról máris 1810 literre nő, akinek ez nem elég, tényleg járjon furgonnal. Alaphelyzetben 521 literes, vagyis bőven kombis raktérrel lehet számolni, és a márkára jellemző praktikus kiegészítők sem maradhatnak el: ilyen például a kivehető zseblámpaként használható csomagtérvilágítás, a tanksapkából elővarázsolható jégkaparó, vagy a sofőr keze ügyébe bekészített esernyő. Aki netán terepen is használja SUV-ját, nagyra fogja értékelni, hogy az ajtók és küszöbök élvédői megakadályozzák a nadrágszár bekoszolódását.

Kiérdemelte a digitális műszerfalat

Egy ilyen méretű Volkswagen-csoportos autónál felesleges túl sok szót vesztegetni a minőségérzetre, újdonság viszont, hogy 2018-tól a cseh márka autói közül elsőként a Karoq is megkapja a digitális, konfigurálható műszerfalat - bár aligha az Audikat jellemző felbontással. Lesz benne más érdekesség is, például a Columbus navigáció csúcsmodellje kapacitív érintőképernyővel; a fedélzeti menü pedig az Apple CarPlay és az Android Auto mellett a Smartlink+ platformot is támogatja. LTE internetmodul, wifi hotspot, vezeték nélküli telefontöltő és segélyhívó rendszer? Mind kipipálható az extralistán.

Vezetéssegítő rendszerekből Dunát lehetne rekeszteni, a szokásos tételek mellett érdemes kiemelni a környezetet körkörösen mutató kamerarendszert, és az utánfutó-parkolóasszisztenst - utóbbinak garantáltan csodájára járnak majd a tüzéptelepen. Képes 60 km/h-ig magától araszolni a dugóban (a kormányzást is beleértve), a Skoda Connect applikációval pedig a távolból, okostelefonról is lekérdezhető egy csomó járműadat. Az ikertestvér Seat Ateca öt csillagot szerzett az EuroNCAP-nál, úgyhogy ha lesz is külön Karoq-vizsgálat, akkor sincs félnivalójuk a törésteszt-bábuknak.

Ha netán valaki már most megrohanná a Skoda-szalont, akkor türelemre kell intenünk, mert csak novemberben kezdődik a forgalmazás. Árakról természetesen még nem esett szó, de természetesen drágább lesz a Suzuki Vitaránál, olcsóbb viszont a Volkswagen Tiguannál. Viszonyításképpen érdemes viszont egy pillantást vetni a Seat konfigutárorban a közeli rokon Ateca számaira, melynek legolcsóbb kivitele 5,48 millió forintól indul, míg a legdrágábbik alapára 10,9 millióra tornázható fel.