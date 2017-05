Sorsdöntő lehet a nagy múltú olasz márka jövője szempontjából az első szabadidő-autó, a Stelvio szereplése. Látványos formákban és sportos vezethetőségben nincs hiány, de vajon hogyan áll helyt hétköznapi használhatóságban a hozzá hasonló árban mért német prémiummodellekkel szemben?

Huszonhárom éve, amikor a RAV4-gyel még csak megvillantotta magát a szabadidő-autó, vagyis a SUV kategória, a fene sem gondolta volna, hogy egy mindent elsöprő orkán lesz belőle, ami magával ragadja az egész egyterű kategóriát és keményen rendet tesz a mezei személyautók között is. Mára amelyik gyártónak nincs divatterepjárója, lehúzhatja a rolót - még a Porsche, a Jaguar és olasz márkánál maradva a Maserati (sőt, hamarosan a Lamborghini is) beszáll a bizniszbe.

Giulia kombi helyett látványos SUV

Az Alfa Romeo mostanában épp pislákoló parázsról próbálja újra lángra lobbantani a márka tüzét, hiszen a 159-es óta nem volt olyan modellje, amit észrevehető darabszámban el lehetett volna adni, azt meg akárhogy nézzük, legalább öt éve nem gyártják már.

A sportos Giulia limuzin (itt talál róla tesztet) volt az aperitív, amivel a márka megmutatta tavaly, hogy korunk prémiummodelljeihez képest kissé fejletlen elektronika ide, vagy oda, a vezethetőségre és szépségre koncentráló modell képes bárkit az ujja köré csavarni. Nem hibátlan, de hála a hátsókerék-hajtásnak, újra van benne tűz, és ami régóta hiánycikk volt már az olaszoknál: ígéret a tartósságra.

Csak szedánként lehet kapni, viszont a műfaj (és úgy általában a középkategória) az elhatalmasodó SUV-láz miatt (az behatárolt lehetőségeket ad, ezért aztán a véges fejlesztési pénzből nem kombira, hanem egy ötajtós, a gyár életében egyébként első szabadidőautóra koncentráltak, ami a Stelvio lett.

Minőség- és dizájnváltás

Szerencsére az SUV-ra is igaz, hogy minőségben nagyságrendeket ugrottak előre az elődökhöz képest. Szépen varrt bőr, jó tapintású fa, finoman klattyanó gombok és légrostélyok – ezek eddig nem voltak a gyár erősségei. Ha mindenképp kukacoskodni akarok, találok a hátsó térben olyan műanyagot, ami ebben a környezetben gagyinak számít, és nem is áll párhuzamosan az illesztésnél, de inkább örüljünk együtt: végre valaki meglépte, hogy a kijelző nem egy műszerfalból kikandikáló tablet, hanem bele van olvasztva a középkonzolba.

Az örömünket sajnos hamar oszlatja, hogy a BMW ügytelen koppintásának tűnő váltókart rükvercbe húzva egy olyan kicsi és rossz minőségű képet ad a tolatókamera, ami megmosolyogtatja az embert, de nagyon gyanús, hogy ezeket a ráncfelvarráskor lecserélik majd.

Szerintem a Giuilával nem sikerült a 159-es kortalan formájának nagyságát utolérni, csak megközelíteni - félek, hamar meg fog kopni a fénye. Mivel a Stelvio a Giuila vonalait gondolja tovább XL méretben, hasonló problémákkal küzdhet majd pár év múlva, de nálam a legszebb mai SUV címet mindenképp elnyeri. Nagyon érzik délen, miként kell húzni a vonalakat, hogy a végén egy könnyed formát kapjunk, legyen szó bármekkora testről, de ez önmagában édes kevés lenne a sikerhez.

Az igazi puskaport a lemezei alatt tartogatja

Ha az első kerekek mögé tolt blokkot nézzük, máris elárulja magát, hogy nagyon komolyan vették a mérnökök, mit szeretnének a benzinvérűek: sportos személyautót, a Giulia székeihez képest 19 centivel magasabban ülve is. Nem érdekli őket a súly, meg holmi magasság, vagy úgy egyáltalán a fizika törvényei. Azért vannak a mérnökök, hogy megoldják, nem?

Hát megoldották. A kardántengely szénszálból készült, míg a motorok blokkja, a felfüggesztés elemei, a motorházfedél, az első sárvédők, az ajtók és a csomagtérfedél alumínium. Ezeknek köszönhetően az 1660 kilót csak az avatatlan fülek hallják soknak, valójában a kategóriájában bő 150 kilóval vág alá a BMW X3-asnak, vagy a Porsche Macannak, ami azért nem kevés.

Ütős a benzines, de ez kevés a dízel ellen

Kezdetben kétféle motorral és háromféle teljesítménnyel kapható. A benzines 280 lóerejét és 400 Nm nyomatékát egy kétliteres, sornégyes turbómotor adja, ami bárhol képes vadul megindítani az autót. Piszkosul tapad, és ha az 5,7-es 100km/h-ra gyorsulást nehéz is elhinnem, valahol a közelében lehet mindenképp.

Muszáj megemlékezni arról, hogy az új motorblokk orgánuma messze elmarad a híres V6-os elődtől, sőt, valójában alig-alig szűrődik belőle be valami, cserébe a fogyasztás terén nagy előrelépéseket ígér. Mivel mi hegyi szerpentinen kergettük a gumik tapadáshatáráig, erről most nem nyilatkoznék, de ígérem, ha tesztautóként megkapjuk, részeletesen beszámolunk majd róla.

A 2,2 literes dízel 180 és 210 lóerős teljesítménnyel kapható, 1750-es fordulatnál ébredő súlyos 470 Nm-rel megspékelve. Inkább hagyjuk a 6,6 másodperces gyorsulási adatot a fotelből számokkal kardozóknak, valójában szinte ugyanarra a dinamikára képes, mint a benzines társa. A fogyasztása pedig nevetséges 7 liter környékén volt faluk között poroszkálva, ami egy 9 literes városit sejtet.

Hogyan kanyarodhat így egy terepjáró?

Minden modell kizárólag nyolcsebességes automata váltóval kapható, illetve a Q4 nevű hajtáslánccal, ami alapvetően a hátsó kereket hajtja (ez sem mindennapos ám!), de tapadásvesztés esetén akár 50%-ig képes az elsőkre terhelni. Elöl kettős lengőkaros, hátul az Alfa által szabadalmaztatott négy és fél lengőkaros szerkezete segíti az úton tartani a Stelviőt, ráadásul nem is akárhogy.

Úgy táncoltatja át 20 colos kerekein a 4,7 méternyi míves formába öntött gardróbszekrényt a kanyarokon, hogy percek múlva eszmélünk fel, a szerpentin nem autópálya, még ha a tempónk könnyen akkora is. Az autó merev, nem nyiszog, nem zörög, és még csak dőlni sem hajlandó. Hiába a magas építés, ami súlyt nem sikerült kidobálniuk, azt lentre és a tömegközéppontba csoportosították.

Pont, mint egy sportautónál, csak itt négy felnőtt, ha nem is fejedelemi térben fog dúskálni, de kényelmesen elfér. A csomagjaikat 525 literes üreg nyeli el, ami ha nem elég, minden hátsó ülést egyesével tudunk dönteni. Figyelemből nem volt hiány, a csomagtérajtó nyolc különböző nyitási magasságra állítható be, gondoltak az alacsony plafonnal rendelkező garázstulajokra is. Adaptív gátlóra is futotta, de aki lágyan kivasalt úthibákra számít, itt rossz helyen kopogtat.

Egyelőre 15 millió forintról indul

Csemegézve a kategóriatársak között, a Porsche Macanja egy teljesen eltérő, németesen tökélyre csiszolt minőséget és vezethetőséget ad, de ezzel együtt más árkategória is, ha ki akarjuk gurítani a szalonból, és nem csak a belépő listaárakat vetjük össze. Az Audi Q5 annyira kimért és távolságtartó, hogy aki arra vágyik, úgysem a kevéssé tökéletes, viszont tüzes Alfára nem fog szemet vetni. Inkább a BMW X3, és főleg a Jaguar F-Pace vevőit veszi célba, ami az árán is érződik.

Feltámadni ennél jobb modellel aligha lehetne a gyárnak, minden remény megvan rá, hogy beváltsa az ígéreteket. Hogy a jelvényt erősen fetisizáló hazánkban hányan szavaznak meg 15,6 millió forintot egy Alfának (ennyibe kerül a gazdagon felszerelt, 280 lóerős benzines Open Edition széria), arra talán sokan sejtjük a választ, de remélem, csalódni fogok, és új színt visz a SUV-utcaképbe.

Apropó, színek, már csak egy kívánságom maradt: ha emellett döntenek, pirosban vegyék, a fehéret és feketét hagyják meg a sótlan németeknek. Aki sokallja a bevezető széria árát és fogyasztását, választhatja a cégautó-kompatibilis, szerényebb felszereltséggel is elérhető, összkerékhajtással 13,2 milliótól kapható dízeleket is - ami szintén nem két fillér egy Alfáért, de az egyediségnek ára van.