A Shell új benzinjei állítólag csökkentik a súrlódást és a kopogási hajlamot, emellett eltávolítják a lerakódásokat is.

A modern, jó hatásfokú benzinmotorok tervezői általában három problémával küzdenek: a súrlódás csökkentésével, a lerakódások eltűntetésével és a kopogási hajlam visszaszorításával. A mai dízelekben a befecskendezési nyomás a 2500 bar-t is elérheti, a befecskendezés ideje pedig egy tízezred másodperc is lehet olyan apró lyukakon keresztül, melyek átmérője kisebb egy hajszálénál is. Ilyen precízen megtervezett égési folyamatok mellett nem csoda, ha a szennyeződés a dízelekben is nemkívánatos jelenség.

A Shell azt állítja, az új üzemanyagait azzal a céllal fejlesztette ki az elmúlt 5 évben, hogy jellemzően ezekre a gyengeségekre nyújtson megoldást. Mind a benzinek, mind a gázolajok a korábbinál nagyobb arányban tartalmazzák majd a Dynaflex technológiát, amely állítólag kifejezetten a modern turbómotorok problémáira nyújt megoldást. Természetesen a 10-15 százalékkal drágább V-Power üzemanyagokban sokkal több adalék van, mint az olcsóbbakban.

Lerakódás

Elsősorban a modern, nagy hőmérsékleten és nyomáson üzemelő közvetlen befecskendezéses benzinmotorokra jellemző a szívószelepek, befecskendezők koromlerakódása, ami a teljesítmény romlását és a fogyasztás növekedését okozza. Ezeket manuálisan csak körülményesen, több órás munkával lehet eltávolítani. Viszont a Shell azt állítja, az új V-Power benzinekkel már 10-15 óra használat után is harmadára-ötödére csökkennek a lerakódások a motorban.

Bár a legolcsóbb Fuel Save 95 jelzésű benzin is tartalmazza a tisztító molekulákat, a V-Powerekben háromszor annyi van, a régi V-Powernél pedig 20 százalékkal többet tartalmaznak. A lerakódás-csökkentő adalék a gázolajokban is megvan, természetesen a drágább V-Power Diesel tartalmaz többet.

Súrlódás

A motor súrlódása nagymértékben függ a sűrítési és az égési csúcsnyomástól, ami a modern motorokban elég magas. Az új benzintípusok állítólag a tankolás pillanatától kezdve kifejtik a hatásukat: a motor legfontosabb részein a korábbinál vastagabb védőréteget képezve hozzájárulnak a súrlódás csökkenéséhez.

Már a korábbi Shell benzinekben is volt hasonló súrlódáscsökkentő adalék, de az elsősorban kis terhelésnél, városi tempónál működött hatékonyan, míg az új állítólag már autópályán is csökkenti a súrlódást, ezáltal a fogyasztást is.

A drágább V-Power benzin háromszor annyi tisztító és súrlódáscsökkentő összetevőt tartalmaz, mint a sima 95-ös, és kétszer annyit, mint a régi V-Power. Azért nincs a gázolajban ilyen adalék, mert az az üzemanyagfajta önmagában is javítja a kenést.

Kopogás

A kopogás az a jelenség, amikor az égéstérben a lángfront jóval gyorsabban terjed a tervezettnél, gyakorlatilag kontrollálatlan robbanássorozatot előidézve a kompresszió miatt. Ilyenkor rendkívül nagy terhelést kap a dugattyú is, mert két, elértő irányba ható, jelentős nagyságú erő egyszerre hat rá.

Bár az ezredforduló óta a legtöbb autót felszerelik kopogásérzékelővel, de ennek működése azt eredményezi, hogy az előgyújtás módosításával az égés hatékonysága romlik. A Shell szerint a legmagasabb oktánszámú (kompresszió-tűrésű) benzinnel jelentősen csökkenthető a kopogási hajlam, ebből a szempontból természetesen a 100 oktános V-Power Racing a legjobb, amelynek egy litere sajnos csak kevéssel van 400 forint alatt.

A piros-sárga kúthálózat hivatalosan június 5-én kezdi új üzemanyagainak forgalmazását, de információink szerint a legtöbb kúton már ezek kaphatóak.