Bármikor tragédia történhet az életveszélyes budai zebránál

A budapesti Gábor Áron úton, egy iskola közelében kialakított életveszélyes zebrára próbálják felhívni a figyelmet a helyi lakosok. A zebránál állandóak a balesetek.

A közeli iskola miatt gyerekek százai közlekednek a zebrán mindennap. A gyalogátkelő eddig is életveszélyes volt, ráadásul egy bukkanó mögött helyezték el már eredetileg is, de pár hete átépítették, és a forgalmi rend is megváltozott.

Azóta a középre épített járdaszigeten hetente átrohan egy autós, az elmúlt hat hét alatt ötször tarolta le a táblát valaki. Kicserélik, és pár nap múlva újra fekszik a tábla – írta olvasónk.

Eddig nem történt személyi sérülés, de sokan aggódnak amiatt, hogy ez csak idő kérdése. A KRESZ szerint gyalogátkelőhelyet nem szabad kijelölni autópályán és autóúton, hídon, aluljáróban, alagútban, illetve beláthatatlan útkanyarulatban és bukkanóban.

