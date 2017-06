Odavan ezért a BMW-ért? Akkor sajnos rossz hírünk van

A BMW úgy döntött, hogy továbbra is kizárólag Kínában forgalmazza az 1-es sorozatból készült szedánt.

A BMW még tavaly mutatta be az autót, amelyet egyik helyi partnerével közösen fejlesztett. Már akkor is arról szóltak a hírek, hogy csak Kínában lesz kapható, de időközben roppant sikeressé vált Európában az Audi A3 szedán és a Mercedes CLA.

Ezzel a BMW is tisztában van, de valószínűleg a bajorokban van egy kis aggodalom amiatt, hogy részben kínai fejlesztésű az autó, ami - talán - kompromisszumos minőségérzetet jelent. És persze a BMW azt sem akarja, hogy a nagyobb profitot termelő 3-astól szívjon el vevőket az autó.

Akármi is van a háttérben, egy névtelenséget kért BMW-s forrás azt mondta az Autocarnak, hogy kaszáljon akármekkorát is a konkurencia, az 1-es szedán továbbra is kizárólag kínai modell marad.