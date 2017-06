A videó leírása szerint a motorost lefotózta a traffipax, erre a társával együtt felgyújtották a szerkezetet.

Persze, nem világos, hogy rögtön a fotózás után történt az akció, vagy egy korábbi csekk miatt álltak bosszút, esetleg nem is készült fotó, csupán általános jelleggel gyűlölik a traffikat az elkövetők. Akármi is volt a háttérben, a videó azért jelzi, hogy előre eltervezett akció volt, amivel el is akartak dicsekedni.