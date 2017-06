Gyanútlanul leparkol ide Pesten, és kap egy 50 ezres csekket

Ötvenezer forintba kerülhet, ha valaki teljesen jóhiszeműen leparkol a budapesti Mester utca 5. előtt, ahol nem egyértelmű a mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyek felfestése.

„Még eléggé sokkban vagyok, mert egy hét parkolás után döbbentem rá, hogy állítólag mozgássérült parkoló az, ahol egy hétig álltam a kocsimmal. A Mester u. 5. előtt van egy 2x P tábla, amitől a harmadik helyen álltam meg múlt héten. Ma döbbenten láttam, hogy megbüntettek, pedig én a harmadik parkolót foglaltam el. Felhívtam azt ügyfélszolgálatot, ahol közölték, hogy minden napra megkaptam az 50 ezer forintot, és így hamarosan összesen 300 ezer forintról szóló csekket fogok kapni, ami több mint durva” - írta a Totalcar egyik olvasója. A történet beküldője ott parkolt, ahol a képen 3-as számmal van jelölve egy autó.

Közvetlenül a tábla után ugyan van hely két jármű részére, azonban középen felfestettek egy kb. fél méter széles, forgalomtól elzárt terület elnevezésű útburkolati jelet.

Valószínű, hogy eredetileg két mozgáskorlátozott jelet is felfestettek, amiből a bal oldali még most is jól látszik (a képen álló jármű alatt), míg a jobb oldali részt valószínűleg, valamilyen oknál fogva utólag felsikálták. És bár bőven elférne ide két jármű is, de ez a terület így eléggé nem beazonosítható módon, egyetlen egy parkolóhelynek minősül.

Egy rendelet alapján két egymás melletti parkolóhely estében legalább 5,70 méter szélességű terület szükséges a mozgáskorlátozottak számára. A Totalcar szerint kérdés, hogy ezt a szabályozást és ennek megjelenítését a helyszínen az egyszerű autósoknak mennyire kellene tudniuk? Főként, hogy az útburkolati jelzések megjelenítése sem teljesen egyértelmű, hiszen ahol az olvasót megbüntették, már semmi nem utal a földön arra, hogy ott mozgáskorlátozott parkoló lenne.