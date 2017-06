Ilyen durva utcai autót még sosem gyártott a Porsche

Kezdőknek nem ajánlott az új 911 GT2 RS, mert 700 lóerőt szabadít a hátsó kerekeire.

A Porsche különleges módot választott a 991.2 kódnevű aktuális 911-széria csúcsmodelljének, a GT2 RS-nek a bemutatására, ugyanis nem egy nagy nemzetközi autószalonon, hanem a Los Angeles-i E3 számítógépes játékvásáron leplezték le. Az adta az apropót, hogy a szintén vadonatúj, Xbox-ra megjelenő Forza Motorsport 7 játék borítóján is ez a kocsi szerepel.

Kívülről nagyon hasonlít a GT2 RS a GT3 RS-re, az első sárvédőn lévő hűtőnyílás például csak ezek a két autón jelent meg, viszont az újdonság még nagyobb hátsó szárnyat kapott, és a farmotorhoz vezető légbeömlő nyílásai is nagyobbak, mivel itt turbófeltöltőket is lélegeztetni kell. Sőt, még az első csomagtérfedél is kapott két csinos légbeömlőt a Ferrari F40 stílusában.

Vélhetően számos alkatrészt vettek át a GT3 RS-ből, de a motor a Turbóból ismert 3,8 literes, bokszer felhúzott változata lesz, várhatóan 700 lóerővel és 800 Nm körüli nyomatékkal. Ahogy a régi GT2 RS-nél, úgy az utódban is csak a hátsó kerekek lesznek hajtva, de az elektronikusan vezérelt önzáró differenciálmű és a nyomatékvektor-szabályozás is széria lesz, így kanyarban az ívkülső hátsó kerékre jut majd több nyomaték, ami növeli az ívsebességet.

A GT3 RS-hez hasonlóan a GT2 RS is megkapja a Porsche négykerék-kormányzását, amivel valószínűleg jóval agilisabbá és fordulékonyabbá válik majd. Még nincsenek hivatalos menetteljesítmény adatok, de becslésünk szerint a százas sprint nem tart majd tovább 3 másodpercnél, a végsebesség pedig elérheti a 340 km/h-t a nagy szárnyak okozta jelentős légellenállás ellenére is.

Az előző, 997-es generációra épülő 911 GT2 RS 2010-ben került piacra 620 lóerős motorral és hatfokozatú kézi váltóval. Az új Forza 7 játékból kiderült, hogy az új változatban már a dupla kuplungos PDK váltó dolgozik, de elképzelhető, hogy a GT3-ashoz hasonlóan itt is felár nélküli extra lesz a manuális. Az új GT2 RS hivatalos bemutatóját valószínűleg a szeptemberi Frankfurti Autószalonra időzítik, és a hivatalos műszaki adatokat is akkor jelentik majd be.