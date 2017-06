Döglődnek a szedánok, különleges kombival válaszolna a Lexus

A szabadidőjárművek mindent elsöprő erejű elterjedésével veszélyeztetetté váltak a klasszikus szedánok. A Lexusnak pontos elképzelése van róla, hogyan mentse meg a kategóriát.

A Lexus egyik vezetője szerint amennyiben a szedánok nem képesek valami olyat nyújtani az ügyfeleknek, amit egy crossovertől nem kaphatnak meg, rövidesen el fognak tűnni. A márka ennek megfelelően a hagyományos lépcsős hátú limuzinoknak nem jósol túl biztató jövőt.

Már a változó szemléletet tükrözi az új Lexus LS lendületesebb, ferde vonalú hátfala is, de a márka léphet akár ennél is merészebbet: az Automotive News által megszólaltatott vezető például személy szerint nagyon is el tudna képzelni egy Lexus kombit a közeljövőben.

Pontosabban egy olyan modellt, ami kicsit alacsonyabb a szabadidőjárműveknél, de hosszabb és praktikusabb az átlagos kombiknál. A Lexus már korábban is kínált formabontó kombit, az IS első szériájának 2001-es SportCross kiadása sokkal inkább volt praktikus, jól kihasználható ferde hátú limuzin, mint áruszállításra optimalizált, feneketlen bendőjű kombi.