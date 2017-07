Autópályán kevesebben húzódnak le előle, és nem lehet benne hét ülés, de ezeket leszámítva szinte csak előnyei vannak a Volvo új terepkombijának, a mutatós V90 Cross Country-nak a testesebb XC90-hez képest.

A Volvo már 1997-ben bemutatta első terepkombiját, az XC70-est, három évvel a Subaru Legacy Outback után, viszont két évvel megelőzve az Audi A6 Allroad Quattrót. Minden ilyen kocsi hasonló recept szerint készül: végy egy normál, összkerekes kombit, emeld meg a futóművét, tegyél rá alsó védelmet, kívülre pedig fényezetlen műanyagokat, amitől nem csak divatossá, de az apró sérülések, karcolások ellen is védetté válik a karosszéria.

Bár a rendes terepjárók és szabadidő-autók terepjáró képességét nem érik el, a terepkombik a földutakon is könnyebben boldogulnak, mint egy normál személyautó, ami a vitorlázós, golfozós, aktív életmódot élő célcsoportnak pont elég. Két éve a Volvo az S60-ból is készített emelt tereplimuzint a kombik mintájára, de a kis csomagtartó miatt arra nem haraptak rá vevők, hamar abba is hagyták a gyártását.

SUV helyett reális alternatíva

Amikor a legelső XC70 kijött, a Volvónak még egyetlen magas szabadidő-autója sem volt, most viszont ott a vadonatúj XC60, a hétszemélyes XC90, és egy éven belül érkezik a kompakt XC40 is. Azt gondolhatná az ember, hogy így már nincs szükség terepkombikra, de a Volvo nem ért ezzel egyet, arra számítanak, hogy minden negyedik V90 terepcsomaggal kel majd el.

Nem minden volvós akar ugyanis egy tényleg magas építésű, bő két tonnás, kanyarokban billegő kolosszussal járni, és a márka ügyfeleinél az is fontos szempont, hogy kevésbé hivalkodó egy kombi, mint egy rendes szabadidő-autó, még ha ugyanannyiba is kerül.

XC70 helyett V90 Cross Country Jelenleg a nagy szedánját és kombiját már nem S80/V70-nek, hanem S90/V90-nek hívja a Volvo, ezért a terepkombinál már nem használhatták az XC90 elnevezést, mivel az a nagy SUV-nak van fenntartva. Maradt ezért a V90 név, de már Cross Country utótaggal, szigorúan kiírva, mert a CC ugye a keménytetős kabriókat jelenti az autók világában. Jelenleg a nagy szedánját és kombiját már nem S80/V70-nek, hanem S90/V90-nek hívja a Volvo, ezért a terepkombinál már nem használhatták az XC90 elnevezést, mivel az a nagy SUV-nak van fenntartva. Maradt ezért a V90 név, de már Cross Country utótaggal, szigorúan kiírva, mert a CC ugye a keménytetős kabriókat jelenti az autók világában.

Megjelenés szempontjából előnyére vált a V90-nek a terepesítés, persze ezek nélkül sem nézne ki rosszul, mert széles, lapos és hosszú, és rafinált formai megoldásai révén modernebb és frissebb, mint a régi, hasábforma Volvo kombik. Ezúttal már nem függőleges a hátsó ajtó, ami miatt pár literrel kevesebbet lehet a csomagtartóba pakolni (lehajtott ülésekkel 1600 liter helyett 1526-ot), de ezt a menő forma miatt valószínűleg nem zavarja a vásárlókat.

A normál V90-hez képest a Cross Country futóművét 6,5 centivel emelték fel, és 4 centivel nagyobb átmérőjű kerekeket is tettek rá, így a hasmagasság közel 22 centi lett, ami már majdnem a valódi terepjárók szintje. Azért is kellett eleve magasra tenni a futóművet, mert az Audi A6 Allroadtól és a Mercedes E-osztály All Terraintól eltérően a V90 Cross Country-ba csak hátra lehet légrugózást kérni (alapáron keresztlaprugó jár). Ugyan a hátsó légrugó elvégzi a szintszabályzást nagy terhelés esetén, de mivel elöl acélrugó van, a hasmagasság megváltoztatására nincs mód - pedig jó dolog, ha terepen fel lehet emelni, autópályán pedig le lehet süllyeszteni egy futóművet.

Belül maradt luxusautó

Kívülről sokat változott a Cross Country a V90-hez képest, de belül nincs különbség köztük, ami egyáltalán nem baj, mert manapság a nagy Volvók kínálják talán a legszebb kidolgozású autóbelsőket az Audik és Mercedesek mellett.

Még az állva beépített, 9 colos tablet is könnyen használható, persze a márka idősebb vevőkörének valószínűleg több ideig tart majd megtanulni a használatát, mint a gyerekeiknek. Csak a hangerőállító, a vészvillogó, a play gomb és a számok között előre/hátra ugrás kapott fizikai funkciógombot, még a klímát is az érintőképernyőn kell kezelni, amit a német márkák eddig nem mertek meglépni, okkal.

Bárhova tapintunk, az anyagok első osztályúak, legyen az a hangszórók alumínium rácsa, a műszerfal tetejének habosított, puha borítása, a bajuszkapcsolók műanyagja vagy az ülések, sőt a távirányító illatos bőre. Elképesztően finoman működnek az ablakemelők (akár mm-ként is lehet mozgatni a dupla, hangszigetelt üveget) és a bajuszkapcsolók is, de ebben a kategóriában már elvárható lenne a motoros kormányállítás.

Zörgést, nyikorgást az együtt töltött hét alatt egyáltalán nem tapasztaltam, ami nem csak az összeszerelésre, hanem a karosszériamerevségre is jó fényt vet, pedig volt olyan szituáció, hogy padkáról leállásnál csak a két átellenes kerék fogott talajt. A megemelt futómű miatt a ki-és beszállás könnyebb lett, mint a normál V90-be, és a kilátás is javult, legalábbis előre.

Viszont átlósan előre szinte semmi sem lát a vezető, és nem azért, mert az A-oszlop túl vaskos, hanem azért, mert a Junoszty tévé-méretű külső tükrök szinte mindent kitakarnak. Hatalmas a holt tér, nagy ívű balra kanyarodásnál nem árt óvatosnak lenni. A másik hiba, hogy a szélvédőben mindig tükröződik a head up display vetítőrendszere és középső magashangszóró is.

Jobban rugózik, mint a sima V90

Hiába a macsós külső, a rövid első túlnyúlás, a magasított futómű és az alapáras összkerékhajtás, nem valószínű, hogy sokan terepre vinnék a legolcsóbb motorral is közel 16 millió forintba kerülő svéd luxuskombit. Pedig van terep üzemmódja is, ami a gázpedált és az ABS-t és az ESP-t érzéketlenebbé teszi, és aktiválja a lejtmenet-vezérlőt.

De a Cross Country csomagnak épített úton is vannak előnyei, mivel a rugóutak hosszabbak, és a felfüggesztés is lágyabb, mint a sima V90-ben. Ennek - és a hátsó légrugóknak - köszönhetően még a hatalmas, 20 colos felnikkel is könnyen semlegesíti az alattomos úthibákat és keresztbordákat a futómű, a magasabb súlypont egyetlen hátránya, hogy a vártnál nagyobbat dől kanyarban a bódé a sima V90-hez képest, de ez csak forszírozott tempónál érezhető. Úgy pedig ritkán fogják használni ezt a Volvót, mert a jellegéhez egyértelműen a nyugodt vezetési stílus illik.

Alig érezni a menettulajdonságokon, hogy egy elsőkerék-meghajtású platformra épül a V90 (a Haldex-összkerékhajtás is az esetek nagy részében elöl hajt), és nem egy jobb vezethetőséget adó hátsókerekes architektúrára, mint a BMW és a Mercedes hasonló modelljei. Viszont a keresztben elhelyezett motor miatti jó helykínálat a svéd kocsi előnyére válik. Igényes a kettős kereszlengőkaros első futómű, pontosabb kormányzást és több tapadást ad, mint egy olcsóbb MacPherson gólyaláb.

A kormányzás inkább európaias, azaz nem túl szervózott, emellett pontos, de kevés visszajelzést ad, és a hangszigetelés is legalább olyan jó, mint az új 5-ös BMW-ben és Mercedes E-osztályban, ami elég magas szintet jelent. Szabályos autópálya tempónál sem a szél-, sem a gördülési-, sem a motorzaj nem volt hallható, így tökéletesen lehetett élvezni a több mint egymillió forintba kerülő, 16 hangszórós Bowers & Wilkins hangrendszerből érkező zenét.

Hiába D5, ez már nem öthengeres

A D5 jelzés egy ideje már nem a 2,4 literes, jellegzetesen morgó öthengeres dízelt, hanem egy dupla turbós négyhengeres, kétliteres motort jelent, amit csak a finoman kapcsoló nyolcfokozatú automatával adnak. Ekkora lökettérfogatból szép volt kihozni 235 lóerőt és 480 Nm-t, de a német konkurensek hathengeres dízeleivel sem járáskultúrában, sem menetteljesítményekben nem veszi fel a versenyt a Volvo motorja, igaz, közelebb van hozzájuk, mint gondolnánk. A kevés henger előnye a kis tömeg, a kevesebb mozgó alkatrész, és az, hogy érezhetően hamarabb, könnyebben kel életre a motor, mint egy öt-vagy hathengeres.

Zseniális az olcsó, egyszerű és hatékony, és a jövőbeni villanyturbókat helyettesítő Power Pulse rendszer, ami sűrített levegővel fújja meg a kisebbik feltöltőt alacsony fordulatszámnál, így minimálisra csökkenti a gázadás utáni késlekedést, vagyis a turbólyukat. Kis tempónál emiatt tényleg jók a gázreakciók, de autópályán már érződik, hogy egy alapvetően kis motor mozgat egy több mint 1,8 tonnás, közel öt méter hosszú kombit: itt már nincsenek akkora tartalékai, mint egy háromliteresnek. Ettől függetlenül a legtöbb forgalmi szituációban bőven elég az ereje, csak ülésbe préselős gyorsulást kár várni tőle.

A gyár által megadott 5,3 literes átlag is illúzió, inkább a 6,5-8 liter a realitás, a jobb láb nehézségétől és a használat helyétől (város vagy országút) függően. Háromnegyed részt autópályán használtam a tesztautót, az átlagfogyasztás egy hét és 800 kilométer után 7,5 liter lett. A sztráda a V90 valódi terepe, ahol a kényelmes ülés, a jó zajszigetelés és hifi, és a tényleg megbízhatóan működő robotpilóta (csak 135 km/óráig hajlandó kormányozni) rendkívül kellemes hosszú távú utazóautóvá teszi a V90-est.

Árak, összegzés

A V90 Cross Country még a tavaly tesztelt XC90 T8-nál is harmonikusabb autó, egy újabb bizonyíték arra, hogy a Volvo a kínai tulajdonosok befektetéseinek hála tényleg feljött a német prémiummárkák szintjére. Viszont az árazáskor is hasonlóan vastagon fogott a Volvo ceruzája, mint a németeké, a tesztautó 17,43 milliós alapára annak fényében kissé soknak tűnik, hogy ezért a pénzért csak egy kétliteres, négyhengeres dízelt kap a vevő.

Kerek 18 millióért az Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI-ben hat henger dolgozik igényesebb, mechanikus, Torsen-rendszerű összkerékhajtással és emelhető-süllyeszthető légrugózással, ami azért elgondolkodtató, még úgy is, hogy a Volvo sokkal frissebb modell, ami a külső és a belső dizájnon is érződik. Viszont a Mercedes terepkombija, az E-osztály T-Model All Terrain szintén vadonatúj, és a világ talán legjobb négyhengeres dízelével (220d) és emelhető-süllyeszthető légrugózással alapáron 17,14 millió forintba kerül.

Házon belül is érdekes összevetni a V90 Cross Country árát a hasonló modellekével: a normál magasságú futóművel és kisebb kerekekkel szerelt, de azonos hajtású V90 D5 AWD 752 ezer forinttal, az igazi full size szabadidő-autó, az XC90 D5 AWD pedig 69 ezer forinttal kerül kevesebbe, így már csak ízlés dolga, hogy valaki a SUV-ot vagy az emelt kombit választja.