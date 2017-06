Bemutatkozott a BMW X3 harmadik generációja, minden szempontból alaposan megújult az eddig másfél millió példányban eladott szabadidő-autó.

Tizennégy év telt már el a BMW X3 első generációjának bemutatása óta, a harmadik minden eddiginél sportosabb formatervvel próbálja megszólítani a vevőket. A front rész átalakításában az egyik legnagyobb újdonság az X modellcsalád történetének első hatszög alakú ködlámpáinak alkalmazása.

A vásárlók három felszereltségi csomaggal (xLine, Luxury Line, illetve M Sport) és a BMW Individual részleg teljes portfóliójának opcióival szabhatják személyre autójukat. A három felszereltségi csomag nem csupán a karosszéria egyes elemeire, de az utastér hangulatára is hatással van.

Az új BMW X3 piaci bevezetésekor háromféle benzines és kétféle dízelmotorral választható. A kínálat csúcsán - az X3 történetének első BMW M Performance tagjaként – a 360 lóerős X3 M40i áll. A benzines palettát színesíti a 252 lóerős X3 xDrive30i, és a hátsókerék-hajtású, 184 lóerős X3 20i. A dízelek közül kezdetben a 190 lóerős X3 xDrive20d és a hathengeres, 265 lóerős X3 xDrive30d érhető el. Az alapfelszereltség részeként minden motorhoz nyolcsebességes Steptronic automata váltó jár.

A motortérben és a futóműben alkalmazott alumínium alkatrészek jelentős mértékben csökkentették a modell saját tömegét, a BMW X3 harmadik generációja így megegyező hajtáslánccal szerelt elődmodelljéhez képest 55 kilogrammal nyom kevesebbet. Az újdonság légellenállási alaktényezője (cW) ráadásul kategóriaetalon 0,29.

A BMW X3 opcionálisan elérhető extrafelszereltségei között újdonságként mutatkozik be a BMW Display Key okoskulcs, amely nem csupán az ajtózárak nyitására és zárására szolgál, de számos járműfunkció, így például a kiegészítő fűtés állapotának megjelenítésére és működtetésére is képes.

A számos intelligens vezetést támogató rendszert magába foglaló, félig automatizált járművezetésre összpontosító BMW Personal CoPilot részeként az új BMW X3 az aktív tempomat legújabb generációjával, valamint a kormányzó- és sávtartó asszisztenst, a sávváltást segítő asszisztenst és az oldalirányú ütközésre figyelmeztető rendszert is magába foglaló Driving Assistant Plus biztonsági csomaggal is felszerelhető.