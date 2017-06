Közel hatvan évvel ezelőtt egy mindössze 360 köbcentis népautóval kezdődött minden, ma pedig Japán egyik legérdekesebb, 4x4-specialista autómárkájaként jegyzik a Subarut, ahol még mindig a tartalom számít inkább, mint a forma. Lássuk, milyen fegyverekkel indul csatába az autóipar Dávidja az óriáskonszernek Góliátjai ellen!

Lesz kéthengeres bokszer turbómotor, Legacy pickup (lásd a szépemlékű Baját) vagy frizuragyilkos BRZ roadster? Megannyi kínzó kérdés, és mindre határozott nem a válasz, de a realitások talaján maradva is akadnak azért bőven izgalmas témák a Subaru háza táján. A márkánál, amit sosem a dizájn, a presztízs vagy a lehengerlő minőségérzet adott el igazán, hanem a műszaki tartalom.

Ennek fő eleme az évtizedek óta csiszolt összkerékhajtás, amivel japán gyártó a mai SUV-őrületben helyzeti előnyből indul. Naná, hogy a Foresterek és Outbackek népszerűek igazán, idén pedig a friss XV lesz a fő újdonságuk, de adja magát a kérdés: mi lesz a hagyományos értékekkel, mint a precíz tömegeloszlás? Hogy állnak a biztonsági- és ökofejlesztésekkel? Egy innovációs napon minden kiderült.

1. Idéntől gyalogoslégzsák és dugóasszisztens

Radar helyett sztereó kamerával működik a Subaru vezetéssegítő asszisztenseit összefoglaló Eye Sight rendszer, és a gyártó ígérete szerint pontosabban fel tudja ismerni az akadályokat, azok pontos távolságát. Fontos biztonsági fejlesztések ezek, a távolságtartó tempomat mellett ráfutás- és koccanásgátló, gyalogosfelismerő, sávelhagyásra figyelmeztető funkcióval.

A továbbfejlesztett asszisztens már a sávba is vissza tudja kormányozni az elbambuló sofőr Subaruját, a következő lépésben pedig majd félre fog állni az út szélére bealvás vagy rosszullét esetén. De van más is: a Touring Assist részben önvezető autók korszakába vezet, kanyarban a sáv közepén terelgeti az autót (igaz, a sofőr nem veheti le kezét hosszú ideig a kormányról).

Javában készül a más márkáknál elterjedt táblafelismerés és idei fejlesztés a dugóasszisztens, ami az elöl haladó autó követését jelenti kisebb tempónál, sok megállással és kanyarodással fűszerezve. Első japán gyártóként helyi piacon már kínál gyalogoslégzsákot, itt láthatja működés közben a lökhárító mögötti szenzorok jeleire a szélvédő tövénél felfúvódó életmentő eszközt.

2. Moduláris padlólemezen bővül a család

Amikor egy japán felsővezetővel beszélgettem, aki Justy-ügyben annak idején Esztergomban is sokszor megfordult, fontos információ hangzott el: bár a Subaru a legkisebb önálló japán gyártó, a 3. legnyereségesebb. Ahhoz, hogy a jövőben is így legyen, vadonatúj, moduláris padlólemezt fejlesztettek ki, sok nagyszilárdságú (helyenként melegsajtolású) acél felhasználásával, egységesen elöl MacPherson, hátul multilink futóművel.

A VW-konszern által elindított legódivat gazdaságosabb gyártást tesz lehetővé, a Subarunál is ugyanolyan alapokra építkezik az új Impreza/XV-generációtól kezdve az új, hétüléses Ascent SUV-ig minden friss modell. Szerencsére a változtatható tengely- és nyomtávú platformból nem csak a gyártó pénzügyi részlege profitál majd, a tulajok merevebb építésnek, jobb kilátásnak, kevesebb rezgésnek és pontosabb kormányreakcióknak örülhetnek.

3. Régi érték: bokszermotor újratöltve

A Porsche mellett a Subaru az egyetlen autógyár, amely fantáziát lát a bokszerben, már több mint ötven éve. Nem két fillér gyártani, viszont az előnyei sem elhanyagolhatók: csendes és kiegyensúlyozott, ráadásul alacsony építésű. Ez manapság aranyat ér a gyalogosvédelmi normák teljesítésében (nagyobb hely van deformálódni a gépháztető alatt, nem kell felpattanó konstrukciót használni), de a benzinvérűek más miatt szeretik.

Lapos építése miatt a bokszer segít alacsonyabban tartani a tömegközéppontot, ami még a hórihorgas SUV-k menettulajdonságainak is jót tesz. Sajnos a downzing-divat miatt Európából eltűntek a selymes járású hathengeresek, viszont a négyesek (1,6-2,5 liter közötti lökettérfogattal) már a harmadik generációnál járnak, egyre szélesebb körben terjedő turbófeltöltéssel, és a szívó változatoknál is megjelent a direktbefecskendezés.

4. Háromféle 4x4 hajtás és népszerű CVT

Van ugyan néhány kakukkfióka a fészekaljban, például a belpiacos miniautók (átemblémázott Daihatsu kei carok) fronthajtásúak, a Toyotával közös fejlesztésű BRZ kupé pedig hátul kapar, de a saját fejlesztésű Subaruk fő alapértéke már évtizedek óta az igényes összkerékhajtás. Ma háromféle rendszert kínálnak, közös vonásuk, hogy nem csak az első kerekek megcsúszásakor küldenek nyomatékot hátra, alapesetben is állandó a 4x4.

A különbséget a központi differenciálmű kialakítása jelenti, ami a kézi váltós modellekben viszkókuplungos, közúton, normál körülmények között 50:50 arányú nyomatékeloszlással. Természetesen a ralis géneket hordozó a WRX STI-be építik be a csúcsrendszert mechanikus sperrel és elektromágneses kuplunggal, itt a sofőr több lépésben is dönthet a diffi zárásáról.

Létezik egy harmadik rendszer, amelyben hangsúlyosabb az elektronikus vezérlés (havon, sárban kanyarodva például megtartja a diffi zárását), és jól összedolgozik a kipörgésgátlóval, még lejtmenetvezérlő funckióval is kiegészül. Az Acitve Torque Split rendszer a CVT-s, Subaru zsargonban Lineartronic modellek sajátja, amelyek a gumiszalaghatás kiküszöbölésére hét virtuális fokozattal is gazdálkodnak. Hagyományos automata vagy duplakuplungos modell nincs a kínálatban, de a CVT-s autók már a teljes eladások 80 százalékát teszik ki.

5. Így készülnek a villanyautós korszakra

Míg a Skoda tavalyelőtt, addig a Subaru tavaly lépte át a bűvös évi egymilliós eladási számot, de túl azon, hogy konszern része helyett önállóan működik, a felvevőpiacban is különbözik a cseh márkától: főleg Amerikának gyárt, Európa a maga évi 40 ezer Subarujával csak vékony szelete a tortának. Így máris érthető, miért nem esett szó a workshopon a kizárólag felénk eladható, kényes bokszer dízelek utódlásáról.

Annál inkább csodálkoztam, hogy az alternatív hajtásokról harapófogóval kellett kiszedni az infókat a mérnökökből. Kevesen ismerték, de volt már egy hibridje a Subarunak, mégpedig az XV-ből részben Toyota-technikával átalakított, Ni-MH akkus, ugyanakkor bokszermotoros Crosstrek. Csakhogy alig fogyasztott kevesebbet a hagyományos modellnél és drága volt, így idénre törölték a kínálatból.

Most alapoktól újrakezdik az ökomodellek tervezését, és az új padlólemezt is felkészítették az akkuk befogadására. Nem hivatalos infók szerint első körben, talán már jövőre a friss plug-in hibrid készülhet el, aztán 2020 környékén jön a márka első villanyautója. Bizony, ez a 4WD kialakításában és a tömegek kidekázásában is nagy játékteret ad - reméljük, élni fognak vele, mint a régi benzines-központi diffis hajtásnál.