A kompakt szabadidő-autók bestsellere, a Nissan Qashqai a frissítés után is maradt, ami volt: egy tágas és kifinomult szabadidő-autó, amit nem a sportos vezetőknek, hanem a nyugodt családapáknak szánnak. Főleg a külső és a felszereltség változott, és hamarosan az önvezető rendszer is rendelhető lesz.

Ha nem tudták, eláruljuk: Európában a legkeresettebb szabadidő-autó Nissan Qashqai. Eddig összesen 2,3 millió talált gazdára belőle, és 2017 első negyedévében is piacvezető volt a Volkswagen Tiguan és a Hyundai Tucson előtt. Persze a Qashqai első nemzedékének könnyű dolga volt, mert 2007-ben, amikor piacra dobták az Almera utódaként, még nem volt konkurense a kompakt szabadidő-autók kategóriájában.

A 2013-ben bemutatott második nemzedék ott folytatta a sikersztorit, ahol az elődje abbahagyta: úgy tud 10 százalék feletti piaci részesedést szerezni, hogy már 20 konkurenssel kell megküzdenie a vevőkért. Persze neki is szüksége volt egy ráncfelvarrásra, hogy a legújabb vetélytársakkal (Seat Ateca, Skoda Karoq, Peugeot 3008, Mazda CX-5) szemben is helyt tudjon állni.

Kezdetek óta az a Qashqai titka, hogy ügyesen ötvözi egy szabadidő-autó robusztus külsejét, enyhe terepjáró képességét, praktikusságát és kényelmét egy ferdehátú emberi léptékű alapterületével, vezetési dinamikájával, fenntartási költségeivel és - nem utolsósorban - alapárával, amely továbbra is hatmillió alatti.

Karakteresebb dizájn, adaptív LED

A Qashqai modellfrissítése azonnal észrevehető, akár a kocsi orrát, akár a hátulját nézzük. Újak a felnik, a lökhárítók, a V-alakú hűtőmaszk és a fényszórók is, a radar az első emblémába, a körkörös kamerarendszer első kamerája a hűtőrács keretébe költözött.

A drága Tekna változatok teljesen LED-es fényszórójában a tompított fényszóró már adaptív, vagyis bevilágít a kanyarokba, de az egyenesekben is az időjárás és a sebesség függvényében sokféle módon terítheti a fényt. Szerencsére az olcsóbb változatok halogénjén is javítottak, a reflektor messzebbre és szélesebb kévével világít.

Jobb lett, de még nem prémium

Ahogy eddig, a Qashqai utastere tágas, a csomagtere viszont csak átlagos (430 literes). Hétüléses kivitelt továbbra sem készítenek belőle (pedig az első generációból volt), aki ennyi ülést akar, azt az értékesítő udvariasan továbbvezeti majd a szintén megújult X-Trail felé.

Észrevehetőek a kellemesebb anyagok az utastérben, de azért ne várjuk az Audik és Volvók szintjét: a Qashqai egy jól összerakott, korrekt népautó, és a belseje is ennek megfelelő. A korábbinál több gombot tartalmazó kormánykerék alul sportosan lapított, hogy megkönnyítse a be- és kiszállást, de ez eddig sem volt nehéz a vásárlók által kedvelt emelt üléspozíció miatt.

A Qashqai csúcsváltozatában, a Tekna+-ban puha nappa bőrrel kárpitozott, új tervezésű, kényelmes ülések vannak elektromos gerinctámasszal és memóriás állítással, de az ülésszellőztetés és a masszázs még ezekből is kimaradt. Viszont felszereltségi szinttől függetlenül mind a négy ablakhoz automata ablakemelő jár, amiket akár a távirányítóról is lehet működtetni.

A kétféle érintőképernyős fedélzeti rendszer is megújult, a felületük már olyan, mint egy okostelefoné, de így is régimódinak tűnnek a legújabb konkurensek rendszereit ismerve, ráadásul az Apple Car Play és Android Auto is hiányzik belőlük. Nálunk nincs nagy jelentősége, de az alapfelszereltség része a DAB digitális rádió, vezeték nélküli telefontöltő viszont felárért sincs.

Még jobban gyúr a komfortra

Kicsit kényelmesebbé tették a Qashqai eleve lágy futóművét a lengéscsillapítók cseréjével, a rugók puhításával, de a merevebb kanyarstabilizátoroknak köszönhetően megmaradt a jó úttartás is. Még a 19 colos kerekekkel sem kényelmetlen az utazás, persze a 17-es felnik a ballonosabb gumikkal városi tempónál jobban semlegesítik az úthibák ütéseit.

A Mazdáéhoz hasonló „aktív futóműszabályozás" rendszerrel még kevésbé mozog a karosszéria útegyenetlenségeken áthaladva, mivel az üzemi- és motorfék alkalmazásával csökkenti a bólintási hajlamot. Ezt nem nagyon érezni, de a Mazdában sem jelentős a hatása.

Hamarosan önvezető lesz A második generációs Leafből érkező ProPILOT asszisztens 2018 tavaszán debütál majd a Qashqai-ban. A vezetéstámogató rendszer autópályán akár sűrű forgalomban, akár nagy sebességű utazásnál képes a kormányzás, a gázpedál és a fékek kezelésére, amennyiben nincs szükség sávváltásra. Három technológián alapul: Sávelhagyás-jelzés (LKA), Intelligens sebességtartó automatika (ICC) és Forgalmi torlódás asszisztens (TJP).

Kényelmes állásban nagyon könnyű, sportosban viszont jobban felkeményedik az elektromos szervokormány, mint korábban, de sok visszajelzést ekkor sem ad a vezetőnek. A Ford Kuga, a Seat Ateca és a Mazda CX-5 kormányzása közvetlenebb és élettelibb, bár a Nissané sem vádolható azzal, hogy pontatlan vagy indirekt lenne.

Változatlan motorok

A belépő szintet az 1,2-es turbós benzines jelenti 115 lóerővel, az 1,6-os 163 lóerős. Rendelhető két Renault-dízel is, az 1,5-ös 109, az 1,6-os 130 lóerős. A 630 ezer forintba kerülő fokozatmentes (CVT) Xtronic automata a gyengébb benzinessel és az erősebb dízellel párosítható, a 720 ezerbe kerülő összkerékhajtás csak az utóbbival.

Nekünk csak az 1,6 literes, 163 lóerős turbós benzineshez volt szerencsénk az ausztriai menetpróbán, amely csendes működéssel és kellemesen nyomatékos karakterrel, de kissé magas, 9 literes átlagfogyasztással és nagy turbólyukkal mutatkozott be.

Minden Qashqai esetében alapfelszereltség a hat légzsák, a manuális klíma, a Bluetooth-csatlakozás, a tempomat, a négy villanyablak és az elektromosan állítható külső tükrök. A belépő ár 5,88 millió forint, a frissítés után a különböző Qashqai-változatok nagyjából 110-250 ezer forinttal kerülnek többe, mint a korábban. Az értékesítés júliusban indul.