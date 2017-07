Kimentek a divatból a kamaszszobák falait dísztő autós poszterek, úgyhogy csak képernyővédőként tudnak hódítani ezek a gyönyörű és villámgyors sportkocsik. Közös vonásuk, hogy nem a Ferrarik és McLarenek ligájában játszanak, de azért bőven házárban mozognak - és kell vezetői tudás ahhoz, hogy ne váljanak fegyverré.

A prémium gyártók többségének kínálatában vannak a sportos modellként aposztrofált autók, melyek teljesítménye maximum 300 lóerő körül mozog. Ám a luxusmárkák igazi sportkocsijainak teljesítménye lényegesen meghaladja a 400 lóerőt, persze ezek a piaci kínálatban szűk kisebbséget alkotnak. Egy ilyen bestia birtoklása nemcsak örömöt jelent, hanem a biztonságról gondoskodás felelősségét is.

Mi újság a felsőházban? Az adott gyártók adatai alapján, valamint az ANDC és a JATO Dynamics által készített összeállítások szerint látható, hogy az elmúlt évben a szupersportkocsik eladása Európában 12 százalékkal nőtt. Az első helyen a Bentley Continental GT (1705 darab), a Ferrari 488 GTB (1286 darab) és a Lamborgini Huracan (529 darab) állt. A százalékos arányú növekedésben pedig az élre a Ferrari 488 GTB (+421%), a Lamborgini Aventador (+48%) és a Ferrari F12 (+31%) került. De az olcsóbb kategóriák is kedveltek.

Szemben az európai piacon megfigyelhető trendekkel az Egyesült Államok területén az egzotikus és sportautók eladásai az elmúlt tíz évben majdnem egyharmaddal estek vissza, a 2016-os évben pedig közel 10 százalékkal. A várakozások szerint az amerikai piacra 2017-ben újabb csökkenés vár. A trendek alapján tehát kijelenthető, hogy a sport és szupersport modellek szegmensében a kategória két legfontosabb piaca teljesen ellentétes utat jár be.

Az erős motor és a sok extra nem minden

A biztonságos közlekedés szakértői kiemelik, hogy egy igazi sportautó birtoklása nem teszi tulajdonosát felelősségteljes és jó vezetővé. Annak ellenére, hogy a legújabb modellek egy sor biztonsági berendezést kapnak - például a Lexus RC F-csúcsmodelljében a hátsó kerekek megcsúszása ellen védő komplett VDIM, valamint ütközést megelőző rendszerrel is rendelkezik -, egy bő 400 lóerős autó megvásárlásakor érdemes részt venni egy továbbképző tanfolyamon, amely főleg az ilyen autók tulajdonosainak szól.

Egy sportautó birtoklása ugyanis az átlagnál nagyobb felelősséggel jár a tulajdonos részéről. Nem tagadható, hogy számos olyan vezetővel találkozik az utakon, akik provokálni próbálják majd, hogy így tegyék próbára saját és autójuk képességeit egy "városi párbajban" - hangsúlyozzák a szakemberek. Ennek eredményét mostabában is láttuk több budapesti balesetnél. Az utca nem versenypálya.

Nem arra szolgál, hogy teszteljük a vezetési és versenyzési képességeinket. Aki arra érez késztetést, hogy más sofőrökkel rivalizáljon, azt szeretettel várja bármelyik közeli versenypálya. Európa szinte minden országában rendszeresen rendeznek bárki számára elérhető, track day típusú eseményeket, valamint amatőr versenyeket a versenyzés szerelmeseinek.Ilyen tanfolyamokat többek közt az AMG Driving Academy és a Porsche Driving Experience is szervez.

A képzés résztvevői a gyakorlati foglalkozások során lehetőséget kapnak a jármű feletti totális kontroll alapjainak megismerésére, a gyakorlatok kiterjednek például a kanyarbeli úttartásra, a vészfékezésre és a versenypályán való vezetésre. Természetesen a hazai piacon is megtalálható a különösen erős sportmodellek szinte teljes kínálata. A teljesség igénye nélkül most bemutatjuk közülük az öt legszebbet.

1. Lexus LC 500

Újdonság a Lexus kínálatában a szép, hátsókerék-hajtású kupé, ötliteres, 477 lóerős, V8-as motorral és tízfokozatú automatával - mindössze 4,4 alatt letudja a százas sprintet. És az ára? Ez különösen kedvezőnek nevezhető, hiszen 29 500 000 forintba kerül, ezzel a kategória ár/lóerő bajnoka. Az első megrendelt példányok várhatóan idén augusztusban jutnak el a vevőkhöz, bár a műfajban szokatlanul nagy az érdeklődés iránta: Japánban a tervezetthez képest 36-szoros rendelésszám érkezett, és Európában is hasonlóan intenzív keresletre számítanak.

Pontosan ugyanennyiért környezettudatosabb alternatívát is kínál a Lexus: az LC500h fedélzetén egy 3.5 literes, hathengeres benzines és egy 179 lóerős villanymotor párosa biztosít közel ugyanilyen dinamizmust, feleekkora környezeti terhelés mellett. A 359 lóerős rendszerteljesítményű hajtáslánccal 4,7 másodpercre van szüksége, hogy 100 km/h-ra gyorsítsa az autót, szabványos átlagfogyasztása ugyanakkor mindössze 6,4 l/100 km. Nem csoda, hogy Európában minden három eladott Lexusból kettő hibrid hajtást kap - a nyugat-európai vevők pedig szinte kizárólag (99%) benzin-elektromos hajtású Lexust vásárolnak.

2. Mercedes AMG GT

A szárnyas ajtós SLS utódja 2014-ben jelent meg, az AMG műhely bábáskodásával. Hosszú motorházteteje alatt egy 476 lóerős, négyliteres turbómotor dolgozik, melynek 600 Nm nyomatékát egy hétfokozatú Speedshift váltó viszi át a hátsó kerekekre. Ennek köszönhetően a 100 km/h-ra gyorsulás mindössze 3,9 másodpercet vesz igénybe. A modell alapára 39 293 000 forint.

Ha van azonban típus, ahol sokan fognak tovább lapozni a belépő modellnél, akkor az az AGM GT. További három teljesítményszinten is választható ugyanis a V8-as blokk: a GT S 522, a GT C 557, a leginkább felrendszámozott versenyautónak tekinthető GT R pedig 585 lóerővel, és természetesen a nagyobb teljesítményhez mérten feljavított futómű, hajtáslánc és aerodinamikai komponensekkel. A GT R összkerékkormányzással gondoskodik az őrült kanyarsebességekről, na meg a szervezet fokozott adrenalinellátásáról.

3. Maserati GranTurismo

A 4,2 literes hengerűrtartalmú, Ferrari-fejlesztésű, V8-as szívómotor 405 lóerős teljesítményt biztosít, így a kupé 5,2 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, az akár 460 Nm forgatónyomaték pedig hatfokozatú, hátra beépített (transaxle-elrendezés) automata sebességváltón át jut a hátsó kerekekre. A modell alapára körülbelül 110 ezer euró, 34 millió forint.

Ennél számottevően többet, akár másfélszer ennyit is kifizethetünk persze GranTurismóért. Ott van rögtön a Sport kivitel, 460 lóerős csúcsteljesítménnyel és az ezzel járó, 300 km/h-s végsebességgel. A villámgyorsan kapcsoló robotizált váltó fél másodpercet farag le a 0-100 km/h gyorsulási értékből, a futómű adaptív, a fékek pedig nagyobb teljesítményűek.

Ha ez sem elég, a GranTurismo MC Stradale a légáramlás szempontjából optimalizált szénszálas motorházfedéllel, versenypályáról adaptált váltóvezérléssel, valamint 80 kilogrammal csökkentett tömeggel áll rajthoz, így még dinamikusabb (4,5 mp), még gyorsabb (303 km/h).

4. BMW M6 Coupe

Amíg megérkezik az új 8-as sorozat, ez a modell a bajor kupék non plus ultrája: 4.4 literes, V8-as, turbófeltöltős motorja elképesztő, 560 lóerős teljesítményt ad le. A 100 km/h eléréshez mindössze 4,2 másodperc szükséges, a meghajtást a hátsó kerekekre hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltó viszi át. Nemcsak a modell teljesítménye, de alapára is brutális, 39 558 000 forint.

Akinek még ez sem elég, annak rendelkezésére áll a Competition csomag, így a motorteljesítmény 575 lóerőre nő, hangját sportkipufogó teszi még ércesebbé, de ez a még nem minden: áthangolt felfüggesztés és az alapmodellnél is közvetlenebb kormánymű gondoskodik a végletekig precíz vezethetőségről. Ha pedig még többre vágyna, aktív differenciálmű és karbon-kerámia fékrendszer közelíti a versenyélményhez az M6 Coupe vezetését.

5. Jaguar F-Type R

Az indiai kézben lévő brit márka szépséges sportmodelljének 4,1 másodpercre van szüksége, hogy álló helyzetből elérje a 100 km/h-t. Ebben az 550 lóerős, 5.0 literes, V8-as kompresszoros motor vállal főszerepet, amelynek bődületes, 680 Nm nyomatékát nyolcfokozatú Quickshift automata sebességváltó viszi át a négy hajtott kerékre. A modell alapára 39 357 000 forint, és lúdbőröztető a hangja.

Persze előfordul, hogy nincs türelme az embernek 4,1 másodpercet várni, vagy kevésnek érzi a 300 km/h végsebességet. Erre a sürgető problémára nyújt megoldást az SVR kivitel, ami 575 lóerőre emelt teljesítménnyel, 700 Nm nyomatékkal és 25 kilogrammal csökkentett össztömeggel biztosít négy tizedmásodperccel jobb gyorsulást, illetve 322 km/h végsebességet.

Ez utóbbi brit földön kereken 200 mérföld/órának felel meg, azaz egy meglehetősen kis létszámú, de annál előkelőbb társaság részévé válik, aki a módosított aerodinamikájú csúcsverzió mellett teszi le a voksát - és persze a készpénzkötegeit.