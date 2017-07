A kompakt autók öldöklő küzdelmében sosem következett be a 2014-ben Év autója díjat elnyert Peugeot 308 uralma. Lényegében csak a címlapokat sikerült ideig-óráig bitorolnia, pedig nem érdemtelenül nyert ám anno a francia kompakt. De bárhogy is volt, ennek már három éve, eljött hát a kozmetika ideje. És egy vadonatúj dízelmotoré, ami a padlólemezhez hasonlóan az Opelek ruhája alatt is felbukkanhat.

A külső - leszámítva a mérhető dimenziókat - meglehetősen szubjektív szemüvegen át vizsgálható csak. Mindazonáltal van egy bizonyos közízlés, amit a tudományos alapokon alkotó dizájnereknek illik tudnia és figyelembe vennie, nem megfeledkezve a márkaarculatról és a modell pozicionálásáról.

A 2014-ben piacra dobott 308 tervezőcsapata szemmel láthatóan az aktuális Peugeot-stílusjegyekre összpontosított csak, a végeredmény úgynevezett selling pointja, azaz az értékesítési vonzereje inkább a tartalmában, mintsem a formájában érhető tetten.

A vizuális ingerekre kihegyezett nagyközönség meglehetősen langyosan is fogadta, a belbecsre fogékony s erősen kritikus autós újságírói szakma azonban 2014-ben a rangos Év Autójának választotta. Szóval a 308 messze jobb autó, mint amilyennek mutatja magát, és a július közepétől bevezetendő modellfrissített változata még tartalmasabbá vált.

Korai lenne még temetni a dízelt

Ennek jegyében például két új motort kapott, amelyekből az 1,2-es PureTech, 4,5 l/100 km fogyasztású 130 lóerős turbós benzinest csak a prezentáción ismerhettük meg, az ugyancsak 130 lóerős, de 300 Nm nyomatékból gazdálkodó 1,5 literes HDi blokk viszont élőben is szerepelt a nemzetközi menetpróbára kiállított flottában.

A dízelbotrányok ellenére ne keressük azonnal a kákán a csomót: ez a gép a PSA állítása szerint már most megfelel a 2020-as Euro 6c normáknak, persze AdBlue adalékkal, ami a gázolajtank betöltőnyílása melletti bevezetőcsőbe tankolható, s immár szinte minden benzinkúton elérhető.

A jól ismert 1,6-ost nyugdíjazó új dízelmotor a gyakorlatban nagyjából ugyanazt az élményt nyújtja, amit az elődje: a 308-ban a tisztességes iparos jelző illeszthető rá, az 1,3 tonna menetkész tömeggel határhelyzetekben érezhetően küzd, a mindennapi haladós és takarékos közlekedéshez viszont kitűnő választás. Esélyes, hogy a nemrégiben felvásárolt Opel idővel egymaga is milliós tételben fogja értékesíteni majd az A-D mérettartományban.

Felébresztett oroszlán

Szerencsére az élvhajhászok is megtalálják a számításukat a 308 palettán: a 2.0 HDi a maga 180 lóerejével és a vadonatúj nyolcfokozatú Aisin adaptív automatával, gombnyomásra vadítható hangolású (de nem adatív gátlós) GT-line csomaggal már szedi a lábát rendesen. Maradt az átlagosnál kisebb volán, az e modellben direktebbre vett áttétellel a dél-német Alpokban megrendezett menetpróbán öröm volt cikázni a szerpentineken.

Ez fokozattan igaz volt a 205 lóerős THP 1.6 turbóra, amivel a hajtűkanyarokból bő gázzal vett kigyorsítások kihozzák az emberből a legjobbat, aztán az állatot s végül, ha túlzásba esik, a legkönnyebb nyáresti vacsorát is. Mit tudhat a még vadabb GTi?

Asszisztensek hada segít

Márpedig könnyen vérszemet kaphat az, aki egy teljes felszereltségű modernizált 308-as i-Cockpitja mögé kerül. Kissé hamis biztonságérzetet ad, hogy a legkorszerűbb, az 5008-ból átvett aktív vezetéstámogató-rendszerek sora avatkozik közbe, ha a vezető elmérné a féktávot, hiszen utólag már tehetetlenek.

Ráadásul a kanyarvadászat leginkább inaktív állapotukban lehetséges, de a táblafelismerés, az adaptív tempomat, a sávtartó és a vészfékasszisztens sűrű forgalomban életet is menthetnek. A parkolássegítő pedig nyilván megálláskor praktikus, és ugye könnyen visszahozza az árát, ha a karcos, horpadt lökhárítót nem kell százezrekért javítgatni.

Belül továbbra sem szokványos

A vezetői környezet maradt, amilyen volt, azaz szimulátorokhoz hasonlóan futurisztikus. A főműszerek sem változtak, továbbra is hagyományos analógok, nagy kijelzővel csupán a középkonzolon találkozhatunk, de ott legalább jókora, 9,7 colos, természetesen érintős tablet feszít.

Érdekes geg a fordulatszámmérő tükörfordított működése, a legjobb azonban továbbra is a kicsi, tömzsi, a legkisebb mozdulatra is reagáló dodgemkormány, amivel a hágók megmászása mellett a szűk városi utcákban is öröm a manőverezés. Nem mindenki szereti ezt az elrendezést, de mi simán találtunk olyan üléspozíciót, amikor a karmima nem takart bele a műszerekbe.

Kis különbségek, de más összhatás

A vezetni szerető felnőtteken túl az óvodás gyerekeket is el lehet szórakoztatni a 308-cal: állítsuk egymás mellé a korábbi és a felújított modellt, s találják meg a különbségeket. Aki megtalálja mind az ötöt - az embléma elhelyezése, az első lökhárító, a fényszóró, a LED-csík és a hátsó lámpatest - megérdemel egy nagy adag fagyit.

Persze ilyen rejtvényekkel leginkább a vásárlók foglalkoznak majd, köztük is a jókora hányadot kitevő flottások, és hamar az anyagiakra terelődik a szó. Nos, az új modell árát sajnos még nem tudjuk, a kifutó széria 4,75-6,70 millió forinttól vihető el akciósan, használtautó-beszámítási kedvezménnyel. Azért így sem mondanánk a ketegória diszkontajánlatának.

Persze a céges ügyfelek érdeklődésére mindenekelőtt a kombi tart számot, nem is csak kapitális csomagtere, hanem - nagyobb tengelytávja jóvoltából - a hátsó ülésnél érezhetően jobb helykínálata miatt. Ám így is kemény csatára számíthat a 308-as, házon belül a 3008/5008 duóval is.