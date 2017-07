Fontos lépés a Teslánál, ennek nagyon fognak örülni a vevők

A Model 3 értékesítésének megkezdésével párhuzamosan növeli kereskedései számát a Tesla.

A Tesla ebben a hónapban kezdi meg a korábbi modelljeinél alacsonyabb árfekvésű Model 3 értékesítését. A várhatóan magas vásárlói érdeklődésre és több százezres megrendelésre való tekintettel párhuzamosan ezer alkalmazottat vesz fel és száz új kereskedés létesítésével 250-re növeli számukat világszerte az elkövetkező év végéig.

A Model 3 alapára 35 ezer dollár az Egyesült Államokban, mintegy fele a Tesla két másik gyártmánya, a Model S és a Model X árának. A Tesla 2018-ra már évi 500 ezerre tervezi növelni autóeladásait a tavalyi 84 ezerről.

A Tesla egyúttal 1400 műszaki szakembert is felvesz szervizeibe és 350 furgonnal bővíti műszaki segélynyújtó járműflottáját is, főként az Egyesült Államokban. A Tesla eddig 30 műszaki segélynyújtó járművel rendelkezett, amelyek elsősorban a szervizközpontoktól távol lakó Tesla-tulajdonosok javítási igényeit voltak hivatottak kielégíteni.

Az utóbbi időkben azonban a szervizkocsikat már a városközpontokban is bevetették a szervizállomások terhelésének a csökkentésére, ami rendkívül jó visszhangra talát a Tesla-tulajdonosok körében. A Tesla ezért is döntött a szervizjármű-flotta felduzzasztása mellett.

A minden szükséges szerszámmal ellátott furgonok a cserealkatrészek mellett kávéfőzővel, édességekkel és gyerekjátékokkal is fel vannak szerelve. A szervizkocsik a tapasztalatok szerint egy órán belül a felmerülő technikai problémák túlnyomó többségét meg tudják oldani. A Tesla szerint a javítások nyolcvan százalékát a kocsik felemelése nélkül is el lehet végezni, tehát akár a helyszínen is szervizkocsival.

A szervizkocsik díjszabása megegyezik a szervizekével. A Model 3 garanciális feltételeit a Tesla még nem közölte. A Model S és a Model X kocsikra négy év vagy 50 ezer mérföld garancia van, a kocsik akkumulátoraira pedig menetteljesítménytől függetlenül nyolc év.