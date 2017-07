Kész a német csodaautó, amihez képest a Tesla is elavult

Az új Audi A8 nem csak autóként érdekes, hanem a teljes német autóipar és beszállítói hálózat technológiai bemutatótermeként is. Számos olyan rendszer megtalálható benne, amit jelenleg egyetlen másik luxusautó sem kínál a teljes önvezetéstől kezdve a 48 V-os elektromos hálózaton és az elektromos aktív futóművön át a talpmasszázsig. A barcelonai sajtóbemutatón élőben is megvizsgáltuk, de vezetni sajnos még nem lehetett.

Akit egy kicsit is érdekel az autóipar technológiai oldala, mindig epekedve várja, hogy az Audi, a BMW vagy a Mercedes-Benz legnagyobb limuzinjánál generációváltás következzen be, mert ezekben a luxusautókban szoktak bemutatkozni azok a technikai megoldások, amik 5-10 év múlva a megfizethető autókban is megjelennek. Így tehát az átlagemberek számára ezek az autók valóságos időgépek, amelyek előrehozzák a technikai fejlődést, ízelítőt adnak a következő évek műszaki trendjeiből.

Ezúttal az Audi váltotta le legnagyobb típusát, az A8-at, és mint aktuálisan a legfrissebb német luxusautó, 2017-ben ez tekinthető a világ legfejlettebb, technikailag leginkább előremutató - ha úgy tetszik - legjobb autójának. Öt pontban bizonyítjuk, hogy miért:

1. Hármas szintű önvezető képesség, először a világon

A Tesla, a Mercedes és a BMW is rendkívül büszke önvezető technológiájára, pedig azok mind 2-es szintűek, ami azt jelenti, hogy a felelősség mindig a vezetőé, akinek akkor is rajta kell tartania a kezét a kormányon, ha épp az autója vezet helyette. Az új Audi A8-ban erre nincs szükség, mert ez az első szériaautó, ami megvalósítja a 3-as szintű önvezetést: a sofőr malmozhat a kezével, amíg tv-t néz vagy olvas, miközben a kocsija vezet. Csak arra kell figyelnie, hogy képes legyen visszavenni az irányítást, ha a robotpilóta erre figyelmezteti.

Persze aki azt hiszi, hogy ezzel a kocsival minden helyzetben megszabadulunk a vezetés terhétől, az csalódni fog, mert az A8 csak három feltétel együttes teljesülése esetén képes erre a mutatványra: ha a sebesség nem több mint 60 km/óra, ha többsávos úton halad, és ha a szembejövő sávokat fizikailag is elválasztották egymástól. Ez a három körülmény tipikusan egy autópályás dugót takar, amiből például Németországban bőven kijut az autósoknak.

A technikai mellett a jogi feltételeknek is teljesülnie kell, hogy 2018-ban megjelenhessen a piacon az Audi önvezető rendszere. Ez nem csak a technológia használatát lehetővé tevő törvény megalkotását jelenti, hanem a típusengedély kiadását is, amit alapos tesztelésnek kell megelőznie az adott országban.

Még a technikai fejlődést határozottan pártoló német törvényhozás is csak pár hete fogadta el azt a törvényt, ami lehetővé teszi az Audi A8 ezen képességének használatát, de ha olyan országba megy át az autó, ahol még nincs meg a jogi háttér, akkor azt a GPS alapján felismeri, és ott már nem teszi elérhetővé a 3-as szintű robotpilótát.

A 3-as szintű önvezető rendszer az eddigi 23 szenzor (kamerák, radarok, ultrahangos érzékelők) mellett világújdonságként egy, a rendszám alá beépített lézerszenzort is használ, amely 80 méteres távolságban, 145 fokos tartományban tapogatja le az útburkolatot, és olyan dolgokat is észrevesz, amit a többi szenzor nem. A szemre ártalmatlan, infravörös-közeli hullámhosszú lézersugár egy ezredmásodperc alatt verődik vissza, így az A8 autonóm vezetésért felelős szuperszámítógépe, a zFAS minden korábbinál pontosabban le tudja képezni az autó környezetét digitális formában.

Arra is fel van készítve a rendszer, ha bevág valaki az autó elé, ha motoros húz el a sávok között, vagy, ha mentőautónak kell egy új sávot nyitni a dugóban, igaz, utóbbi esetben csak addig képes félrehúzódni az Audi, ameddig a felfestés engedi. Persze nem életszerű, hogy egy szirénázó mentő érkezésekor ne vegye vissza az irányítást a sofőr. Kivéve, ha elaludt (amit egy szemmozgást figyelő belső kamerával meg tud állapítani), ilyenkor hang- és fényjelzéssel próbálja meg felkelteni az autó, ha nem sikerül, akkor pedig önállóan félreáll az út szélén.

60-250 km/órás sebesség között a már ismert 2-es szintű önvezetésre képes az A8 is, ami a sávtartó automatika és a távolságtartó tempomat összehangolt kombinációját jelenti. Utóbbi a navigációs rendszer adatait (mikor, milyen kanyar, kereszteződés és szintkülönbség várható), a többi, felhővel összekapcsolódott Auditól szerzett útinformációkat (car-to-X rendszer), és a szélvédőkamera által leolvasott sebességhatárokat is figyelembe veszi a tempó megválasztásakor. Ha pedig lassítás helyett gyorsítani próbál a sofőr (pl. éles kanyar vagy településhatár előtt), akkor az aktív gázpedál pulzálással és felkeményedéssel jelzi, hogy rossz döntést hozott, de ez egy határozott mozdulattal felülírható.

2. Fedélzeti infotainment felhőkapcsolattal

A forgótárcsás fedélzeti menürendszert a 7-es BMW vezette be 2001-ben, és azóta is megtalálható minden volt európai luxusautóban iDrive (BMW), Comand (Mercedes) vagy MMI (Audi) néven. Egészen eddig, az új A8-asban ugyanis nincs szükség rá, mert egy 10,1 és egy 8,6 colos, remek felbontású érintőképernyő helyettesíti: a felső a beállításokat, a médialejátszót és a navigációt, az alsó főleg a klímaberendezés funkcióit mutatja, de a menük részben személyre szabhatók.

A kijelzők egy finom, ujjbeggyel érezhető finom pulzálással és kattanáshanggal jelzik, ha sikerült megnyomni egy funkció területét. Ezzel a visszajelzéssel megspórolható a második odanézés, ami – valljuk be – vezetés közben tényleg nem előnyös. A kijelzőkön lehet görgetni, nagyítani és ikonokat áthelyezni, akár egy okostelefonon. Meggyorsítja a szöveget gépelését, hogy a virtuális billentyűzeten csúsztatni is lehet az ujjat a betűk között, de a kézírás-felismerő is használható, akár úgy is, hogy a szavak betűit egymásra írjuk várakozás nélkül.

Elképesztő számítási kapacitású hardveren fut az operációs rendszer, a MIB (Moduláris Infotainment Platform) architektúra 2+ generációja nyolcmagos Nvidia processzort használ 192 magos grafikus processzorral és rengeteg memóriával megtámogatva. A számítást végző egység 50-szer gyorsabb az Volkswagen-konszern öt éve bemutatott, első generációs MIB processzoránál.

A beépített sim-kártyáról működő wifi hotspot már az LTE Advanced szabványt is támogatja, ami háromszor gyorsabb netezést teszt lehetővé (300 MBit/mp letöltési sebesség), mint a konkurencia hasonló rendszere. A villámgyors internettel HD Voice telefonhívások is lebonyolíthatóak, ami az Audi szerint olyan hangminőséget jelent, mintha szemtől-szemben beszélnénk valakivel.

A HERE térképszolgáltató szerverével összekötött, öntanuló navigációs rendszer a korábbi utakból kiindulva útvonal-javaslatokat tesz a sofőrnek a pillanatnyi forgalmi helyzet és a többi, hálózatba kötött Audi által küldött valós idejű információkra alapozva. Sőt, a felhőből még azt is meg tudja mondani a sofőrnek, hogy van-e hely a kinézett parkolóházban, hogy mikor nyit egy étterem, vagy, hogy a benzinkúton épp milyen áron adják az üzemanyagot.

Az okostelefont a myAudi alkalmazással lehet összekötni az autóval, ami a navigációt, a naptárat is szinkronizálja a kocsi rendszerérével. Ki lehet nyitni és be lehet zárni a távolból az ajtókat, be lehet kapcsolni a klímát, vagy megnézni az üzemanyagszintet és az általános műszaki állapotot. De a mobiltelefont slusszkulcs helyett is lehet használni, csak a kilincshez kell érinteni, és utána NFC-vel kommunikál az autóval, ami akkor is működik, ha a telefon lemerült. Ha ellopták az A8-at, az Audi call centere lokalizálja, és a távolból is használhatatlanná tudja tenni, sőt, a dudát és a vészvillogót is aktiválja.

3. Luxus minden mennyiségben

Már az A8 alapváltozatában is a korábbinál 3 centivel nagyobb a lábtér, de igazán terpeszkedni a 3,13 méteres tengelytávú nyújtott verzióban lehet. Nem csak hosszában, hanem minden irányban megnőtt a kabin, melynek levegőjét ionizáló tisztítja, és beépített illatosító teszi kellemessé. Egy mikrokapcsoló végzi az ajtók nyitását, ezért elég fél centit mozdítani a kilincsen, kívül és belül egyaránt, csukáskor persze szervomotorok húzzák be az ajtót.

A sokféle kivitelben kérhető, fotelszerű kényelmet adó ülések fűtenek, szellőztetnek és masszíroznak, kivéve a hátsó középsőt, amit el is lehet hagyni, és a helyére könyöklőt kérni, amelybe egy kivehető, 5,7 colos OLED HD kijelzős tabletet is elrejtettek. Többek között erről lehet a beállítani a hátsó Mátrix-LED olvasólámpa fénycsóvájának átmérőjét, irányát és erősségét, a médialejátszót, a navigációt és a négyzónás klímát, de akár netezni is lehet rajta.

Az igazi luxust a jobb hátra rendelhető relaxációs ülés nyújtja, amely természetesen masszíroz, hűt és fűt, de emellett ággyá is lehet alakítani, a első ülés háttámlájából kihajtható elemen pedig a lábat lehet pihentetni fűtéssel és masszírozással kombinálva. Utóbbi háromféle erősséggel és kétféle programmal működik, háromféle lábmérethez igazítva. A wellness üléshez fűthető könyöktámasz és kihajtható asztal is jár, de természetesem nagyméretű HD képernyőt is lehet rendelni hozzá az első ülés háttámlájához rögzítve.

4. 48 V-os elektromos rendszer és hibrid technológia

Az új A8-as az első szériaautó a világon, amelyben az fő elektromos hálózat már 48 V-ról üzemel, de segédhálózatként megmaradt a 12 V-os is, amely csak a kisebb fogyasztókat, például az elektromos ülésállítást szolgálja ki. Minden motorhoz egy enyhe hibrid rendszer kapcsolódik, mely 7 decivel csökkenti a fogyasztást. Ennek lelke a főtengelyhez szíjjal kapcsoló önindító-generátor, és a csomagtartó alatt elhelyezett lítium-ion akkumulátor.

A magasabb 48 V-os feszültségnek köszönhetően a nagy Audi képes arra, hogy 55 és 160 km/h között némán suhanjon, ebben a tartományban ugyanis gázelvételnél lekapcsolódik és leáll a motor, vagyis motorfék nélkül lehet vitorlázni akár 40 másodpercig. Ekkor a nyolcfokozatú automataváltó kenését egy elektromos olajpumpa biztosítja. Újabb gázadáskor az önindító-generátor villámgyorsan indítja újra a motort a választott menetprogramtól függő intenzitással, fékezéskor pedig akár 12 kW energiát is képes visszatermelni. A városi start/stop rendszer sem olyan, mint ahogy megszoktuk: már 22 km/óra alatt leállítja a motort, hogy még több üzemanyagot spóroljon.

Az új háromliteres V6 TDI (286 LE), háromliteres V6 TFSI (340 LE), négyliteres V8 TDI (435 LE) és négyliteres V8 TFSI (460 LE) és hatliteres W12 TFSI (585 LE) mellett jövőre megjelenik az A8 konnektoros hibrid PHEV változata is, amelyben a V6-os turbómotor és a váltó közé beépített villanymotor együtt 449 lóerőt és 700 Nm-t ad le. Tisztán elektromos módban állítólag 50 km is megtehető, ekkor a legnagyobb sebesség 135 km/óra lehet.

A PHEV világújdonsága, hogy indukciósan, vezeték nélkül is lehet tölteni, ha a kocsit 10 centis pontossággal a töltőfelület fölé parkolják le, amiben egyébként a 360 fokos kamerarendszer segíti a vezetőt. A vezeték nélküli töltés hatásfoka állítólag 90 százalék, a csomagtartó alá tett, 14,1 kilowattórás lítium-ion akkut akár 4-6 óra alatt fel lehet tölteni vele, de van kétszer gyorsabb kábelcsatlakozás is.

5. Aktív futómű összkerék-hajtással és -kormányzással

Az A8-as már alapáron is kettős keresztlengőkaros, hátul ötlengőkaros alumínium futóművet kap minden keréknél emelhető-süllyeszthető légrugókkal, adaptív lengéscsillapítással, passzív változó áttételű kormányzással (minél jobban eltekerik a volánt, annál direktebb az áttételezés) és a híres, központi önzáró differenciálműves Quattro-összkerékhajtással.

Felárért teljesen aktív, elektromechanikus futómű is rendelhető, amelynek bevezetése a 48 V-os rendszer révén vált lehetségessé. Ennél minden kerékhez beépítettek egy 2 kW-os villanymotort, amely egy áttételen és egy torziós rúdon keresztül feszíti vagy puhítja (akár 1100 Nm erővel) a légrugóval egybeépített lengéscsillapítót, így a bukkanók előtt szinte felemeli, a lyukaknál pedig lenyomja a kerekeit a kocsi.

Hogy melyik keréknél, milyen irányban és erővel van szükség a függőleges mozgatásra, azt a szenzorokkal összekötött, futóművet szabályozó központi számítógép, és az utat pásztázó, szélvédőbe épített kamera mondja meg, vagyis az A8 futóműve már akkor felkészül a kátyúra, amikor még át sem hajtott rajta. A hátsó utasok még jobban járnak, mert a hátsó futómű megkapja az hangolásához szükséges pontosabb információkat az első tengelytől, amikor az előbb hajt át az úthibán. Vagyis tanul tőle.

Az új aktív futómű nem csak a rugózást javítja, hanem a dinamizmust is, kanyarban például az ívkülső kerekek felfüggesztését befeszíti, amivel felére csökken a karosszéria dőlése, fékezéskor ugyanígy tesz az első futóműveknél, amivel pedig a bólintást akadályozza meg. A rendszer 15 ezredmásodpercenként változtatja a futómű beállításait, a pillanatnyi igényeknek megfelelően.

Még a passzív biztonságot is javítja az új futómű egy zseniális ötletnek köszönhetően: ha az Audi úgy érzi, hogy oldalról bele fognak hajtani, akkor fél másodperc alatt 8 centivel felemeli a veszélyben lévő oldalát, így az ütközés erejét nem az ajtók, hanem a jóval erősebb küszöbök nyelik el. Még nem vezették be, de vizsgálják azt, hogy mennyire lenne előnyös a kanyarban mesterségesen bedönteni az autót, mint egy motorkerékpárt.

Végre az A8-hoz is megjelent extraként a 7-es BMW-nél már régóta elérhető összkerék-kormányzás, amely a hátsó kerekeket legfeljebb 5 fokos szögben fordítja el 60 km/óra alatt az elsőkkel ellentétes, a fölött megegyező irányba. Ettől javul a manőverezhetőség szűk helyeken, a fordulókör átmérője 1 méterrel csökken, igaz, még így is 11,4 méter. Az összkerék-kormányzáshoz jár az aktív változó áttételű első kormányzás is, amelynél a kormányzás áttétele nem a volán elfordításának mértékétől, hanem a sebességtől függ: minél gyorsabban hajunk, annál indirektebbé válik, így parkoláskor keveset kell tekerni, autópályán viszont nyugodt marad az egyenesfutás.