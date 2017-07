Eszelős show-val, világcsúccsal mutatkozott be az új Jaguar

A Jaguar bemutatott egy új SUV-t, de a prezentációt háttérbe szorította a kocsival végrehajtott új Guinness-rekordkísérlet.

A Jaguar Londonban mutatta be az új E-Pace-t, a premier azonban egyúttal egy rekordkísérletet is tartalmazott. Nem is lehet nagyobb felhajtást csapni annál, mint ha egy új autó egyből Guinness-rekordot dönt, márpedig az E-Pace-nek ez sikerült.

270 fokban megpörgetett ugratást csináltak a szabadidő-autóval, amely a kísérlet során 15,3 méterre repült. Ez új világcsúcs, a kormány mögött a profi kaszkadőr Terry Grant ült.

Az E-Pace egyébként a Jaguar új belépőmodellje az SUV-k között, arculatában nagyon hasonló a márka többi típusához, különösen az F-Type-ra emlékeztet.

Az igényes kidolgozású utastér mögött 577 literes csomagtartó rejtőzik, a motorkínálat egyelőre kizárólag kétliteres, négyhengeres egységeket tartalmaz.

A két turbós benzines 249, illetve 300 lóerős (365 és 400 Nm), míg dízelből 150, 180 és 240 lóerős (380, 430 és 500 Nm) választható. Hatfokozatú manuális vagy kilencfokozatú automata váltóval rendelhető autó, az alapmodelleket kivéve 4x4-hajtással.