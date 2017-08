Most nagyon jól járhat, ha lecseréli régi, füstokádó autóját

Több más márkához hasonlóan a Volkswagen is vásárlási kedvezményt ad az Euro 4-es vagy régebbi dízelautók lecseréléséhez.

A Volkswagen autókra, valamint a konszern többi márkájára, így az Audira, Skodára és Porschéra vonatkozó árkedvezmény mértékének meghatározása és az igénybevétel részleteinek kidolgozása folyamatban van - közölte a gyártó a dpa német hírügynökség beszámolója szerint.

Matthias Müller, a vállalat vezetője azt mondta, kedvezménnyel is szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy "gyorsan, érezhetően és hosszú távon" csökkenjen a nitrogén-oxid-kibocsátás, és tisztább legyen a levegő.

A BMW a dízelcsúcs után jelentette be, hogy ha valaki az év végéig új Euro 6-os dízelautót, elektromos BMW-t vagy Minit vásárol, és leadja régi Euro 4-es vagy annál is elavultabb autóját, annak kétezer eurós kedvezményt adnak. A Daimler, a Ford és a Toyota is árkedvezményekről döntött.