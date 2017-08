A dízelek nélkül nem lehet az EU ambiciózus fogyasztáscsökkentési tervét teljesíteni, de ehhez feltétel, hogy az öngyulladós motorokra jellemző fokozott NOx-kibocsátást jelentősen visszaszorítsák. A Bosch-nak már megvan erre az eszköze, amit egy sajtóbemutatón nekünk is bemutattak. Ugyanitt azt is megtudtuk, hogy milyen fontos változások jönnek idén szeptembertől a fogyasztás- és károsanyag-kibocsátási méréseknél. A sokat szidott, teljesíthetetlen fogyasztási értékeket adó régi NEDC mellé bejön az új WLTP és RDE szabvány, amitől felköthetik a gatyát a korábban a szürkezónában ügyeskedő autógyártók.

A két éve kirobbant Volkswagen-dízelbotrány óta ez a motortípus állandóan a figyelem középpontjában van. Mint ismeretes, a német konszern típusai felismerték, ha hivatalos emisszió-mérésre vitték őket egy laborba, ekkor a motorvezérlésük "eco" üzemmódra váltott, ami a valósnál akár 40-szer kisebb NOx-kibocsátást is lehetővé tett.

Mi az a NOx? A NOx az egészségre rendkívül káros nitrogén-oxid (N2O) és a nitrogén-dioxid (NO2) gyűjtőneve. Magas hőmérsékletű égéskor keletkezik, a dízelekben nagy mennyiségben, mert az gázolaj elégetése után az égéstérben maradt levegőben elég a nitrogén is. Ma már ez az egyetlen károsanyag, amiből lényegesen többet bocsátanak ki a dízelek, mint a benzinesek, és a hibrid-lobbi is mindig ezt hozza fel érvként az öngyulladós motorú autók ellen. 2014 ősze, az Euro 6 bevezetése óta csak NOx-csapdával vagy SCR-katalizátorral szerelt új dízel járműveket lehet forgalomban helyezni Európában.

Azóta szinte már nincs olyan autógyártó, akit ilyen-olyan környezetvédő szervezetek ne vádoltak volna hasonló csaló szoftverek alkalmazásával. Több nagy európai városbanállandó téma lett a dízel autók esetleges kitiltása, sőt a brit kormány már azt is belengette, hogy 2040 után egyáltalán nem lehet majd belső égésű motorral szerelt új autókat vásárolni az Egyesült Királyságban.

Augusztus elején Berlinben egy dízel csúcstalálkozót is tartottak a legnagyobb német autógyártók és a szövetségi kormány képviselőinek részvételével. Ennek végén a VW, a Mercedes és a BMW megegyezett abban, hogy önkéntesen 5,5 millió Euro 4-es és Euro 5-ös dízel autó motorvezérlő szoftverét fogják ingyenesen frissíteni, amitől állítólag 20-30 százalékkal csökken majd az érintett autók NOx-kibocsátása.

Még mindig minden második új nyugat-európai autó dízel

Nyilván azt a folyamatot akarják megállítani, hogy az utóbbi két évben érezhetően csökkent a dízelek iránti érdeklődés, hosszú idő után tavaly volt az első olyan év nyugat-Európában, amikor kevesebb gázolajos autót adtak el, mint benzinest, gázost, hibridet és elektromost együttvéve. Igaz, a két halmaz között a különbség így is elhanyagolható volt, mivel a dízelek még így is a kereslet 49,5 százalékát adták, ami több mint kétszerese a 20 éve regisztrált értéknek.

A dízelmotoros autók mellett elsősorban az szól, hogy a fogyasztásuk legalább 25, az üvegházhatást okozó szén-dioxid kibocsátásuk pedig legalább 15 százalékkal alacsonyabb, mint a hasonló teljesítményű benzinmotoroké, hosszú a hatótávolságuk, ráadásul sok európai országban a gázolaj még mindig olcsóbb, mint a benzin. A közös-nyomócsöves befecskendezési rendszerek és a turbótechnológia fejlődésével ezek a motorok ugrásszerű fejlődést értek el az ezredforduló óta: már alig zajosabbak a benzineseknél, egyre kevesebbet fogyasztanak és alacsony fordulaton is nagy a nyomatékuk, ezért kellemes vezetni őket.

Miután a szénmonoxid (CO) kibocsátást a 90-es években az oxidációs katalizátorokkal sikerült leszorítani, a 2000-es évekre a részecske-kibocsátás volt a dízelek ellen felhozott legfontosabb érv, amit könnyű megérteni, ha már láttunk gyorsítás közben fekete felhőt eregető öreg dízel autót vagy buszt.

Egy 1992-es, Euro 1-es dízel autó több mint százszor annyi részecskét eregetett ki magából, mint egy 2014 utáni, Euro 6-os szabványt teljesítő modern dízel. Az ezredforduló környékén megjelent, 95-99 százalékos hatékonyságú részecskeszűrők 2010-től, az Euro 5-ös emissziós szabvány bevezetésétől váltak kötelezővé a dízel autóknál. Egy 2015-ös németországi adat szerint a szálló por (PM10, a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű szilárd részecskék) kibocsátásnak már csak a 3 százaléka származik a dízel személyautók kipufogógázából, így ezt a problémát az autóipar megoldottnak tekinti.

Az igazi probléma a nitrogén-oxidokkal van

Korábban kevesebb szó esett a NOx kibocsátásról, a dízelbotrány óta viszont ez a károsanyag, különösen az egyik fajtája, a NO2 került a figyelem középpontjába, nem is véletlenül. A légutakat irritáló, hosszú távon a tüdőt károsító és krónikus szív-érrendszeri betegségek kialakulásához vezető mérgező nitrogén-dioxid kibocsátásnak több mint 53 százalékát adták a közúti járművek egy 2013-as német kimutatás szerint.

Azért ekkora a baj, mert a nitrogén-oxidok valós forgalomban mért kibocsátási átlaga a Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal szerint a 2016-os németországi dízelmotoros személyautó-állományra vetítve 767 mg autónként és kilométerenként, ami közel tízszer annyi, mint az Euro 6 szabvány 80 mg/kilométeres határértéke, amit 2014 szeptembere óta elvileg minden, az Európai Unió területén forgalomba helyezett új autónak tudnia kéne.

Három éve már csak drága kipufogógáz-utánkezelési módszerekkel (NOx csapda vagy SCR-katalizátor AdBlue adalékkal) ellátott dízelmotorok hozhatók forgalomba, nem csoda, hogy a kisebb, olcsóbb autókból kezdenek kikopni az öngyulladós motorok. Egy üzemmeleg SCR-katalizátor a nitrogén-oxidok több mint 90, egy olcsóbb NOx-csapda a 60 százalékát képes megkötni a kipufogógázból.

Itt kell zárójelben megjegyezni, hogy a németországi képnél valószínűleg sokkal rosszabb a magyarországi, már csak azért is, mert az ottani 9,2 helyett nálunk a 13,9 év az autók átlagéletkora, vagyis ott egy tipikus autó legalább Euro 4-es (2005-2010), míg nálunk inkább az Euro 3-as (2000-2005). Ez már csak az előírt határértékek alapján is azt jelenti, hogy a magyarországi autók átlagosan kétszer annyi PM10 részecskét és nitrogén-oxidot bocsátanak ki.

Hogy tudom kideríteni, mennyire szennyező az autóm? Ha kinyitjuk az autónk forgalmi engedélyét, és a V.9 pontban 6-tól 8-ig találunk számot, akkor tudhatjuk, hogy a jármű Euro 3-as besorolású, a 9-11-es érték Euro 4-et, a 12-14 Euro 5-öt, a 14-esnél magasabb szám a legjobb, Euro 6-os kibocsátási normát jelöli.

A sokat szidott fogyasztásmérés mód az utolsókat rúgja

A Volkswagen dízelbotrányával párhuzamosan egyre nagyobb lett az elégedetlenség az európai fogyasztásmérési metódus, az ún. NEDC (New European Driving Cycle) kapcsán is. Ezt a módszert még a 80-as években fejlesztették ki, 1992-ben vezették be, és utoljára 1997-ben módosítottak rajta. Nem csoda, hogy már megtanulták kijátszani a gyártók, akik gyakran mossák a kezüket azzal a szöveggel, hogy az autóikat nem lehet felelőssé tenni a nagyvárosok rossz levegőjéért, mivel azok minden esetben teljesítették a gyártásukkor érvényben lévő károsanyag-kibocsátási normákat, másképp nem is kaphattak volna típusengedélyt.

A régi NEDC ciklus csupán arra jó, hogy az autókat fogyasztás szempontjából összehasonlíthatóvá tegye, de arra nem alkalmas, hogy a vevő a vásárlás előtt megtudja, mennyit fog fogyasztani az autója. Nem igazán tükrözi a valóságot, mivel a mérés csak 20 percig tart, kikapcsolt klímával, ülésfűtéssel és infotianment rendszerrel. A NEDC egy valamelyest elméleti jellegű vezetési profilon alapul és két részből áll: az első 13 percben a városi forgalomban való vezetést szimulálja sok megállással és elindulással. A második rész egy városon kívüli útnak felel meg maximálisan 120 km/h sebességgel.

Persze az autósok 1992 óta megtanulták, hogy ha kb. másfélszeres szorzóval veszik a katalógusban szereplő, nagyon optimista kombinált fogyasztási adatokat, vagy a megadott városi fogyasztást tekintik átlagosnak, akkor nagyjából pontos adatokhoz jutnak.

