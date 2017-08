Újabb kínai autógyártó próbál betörni az európai piacra

A Chery a szeptemberi Frankfurti Autószalonon mutatja be a kontinensnek szánt SUV-ját, egyelőre csak tanulmányként.

Az új szabadidő-autó külsejéről egyelőre csak egy oldalnézeti, és egy, az autót szemből mutató képet mutattak, de már ezekből is látható, hogy a dizájn európai szemmel is könnyen befogadható, és kellően modern. Karakteres a hátsó sárvédő felső éle, az ajtók aljának konkáv mélyedése, valamint az áramvonalas orr-rész is, amely kissé a Land Roverekre emlékeztet.

A belső térről készített képeken a középkonzol teteje és a klímapanel látható. Az érintőképernyő egy különálló tabletet mintáz, akárcsak a Mercedesekben, a klíma tekerőkapcsolójába integrált kijelzők viszont az Audikból lehetnek ismerősek. Az egyelőre még név nélküli SUV-ba 1,6 literes, közvetlen befecskendezéses turbómotor, vagy hibrid hajtás kerülhet, utóbbiban csak 1,5 literes a benzinmotor.

Annyira komolyan veszi a márka európai piacra történő belépést, hogy hamarosan Berlinben nyit egy dizájnközpontot, és valahol Németországban egy műszaki fejlesztőközpontot is. Aki nem ismerné, a Chery az egyik legnagyobb kínai autógyártó, tavaly 700 ezer autót adott el, ebből 100 ezret nem Kínában, amivel az ország legnagyobb autó exportőre.