Minden idők egyik legjobb stuttgarti típusának tartják a 126-os S-osztályt – ennek szellemében vittük próbakörre a korszakos csúcsmodellt, az 500 SEL-t.

Az első (W116-os) Mercedes-Benz S-osztály csúcsmodellt, a 6,9 l-es V8-assal hajtott, 450 SEL 6.9-et korábban már bemutattuk – gyárilag ennél nagyobb hengerűrtartalmú benzinmotort a mai napig nem szereltek utcai Mercedesbe. A S betűs jelölés a Sonderklasse kifejezésből eredt, utalva a különlegességre, az E a befecskendezős erőforrásokat jelölte, míg a nyújtott tengelytávú változatoknál L betűt – Lang - is használtak (SE/SEL).

Az 1970-es években már javában zajlott a 116-os utódjának, a 126-os sorozatnak a fejlesztése. A formáért az olasz Bruno Sacco felelt, aki a korábbihoz hasonlóan jellegzetes, de „energiatakarékosan" áramvonalasabb, az éleknél finoman ívelt, ütközésnél a gyűrődő zónák miatt számítottan deformálódó, a vázszerkezetnél már nagy szilárdságú acélokból épített karosszériát tervezett.

Ebben volt először ABS és légzsák

Végül a 126-ost az első ceruzavonás után hat évvel, 1979 őszén mutatták be a Frankfurti Autószalonon (a C126-os SEC kupé 1981 őszén jött), a limuzin kódja W126, a hosszú tengelytávú limuziné V126. Szériagyártásban itt mutatkozott be először a vezetőoldali légzsák (1981-től opció, 1985-től széria az 500 SEL-ben), az utasoldali légzsák (1988-tól), de biztonsági nóvumként említhető még az ABS, az ASR kipörgésgátló és az övfeszítő is.

Extrákban sem volt hiány: tempomat, teljesen automata légkondicionáló, elektromos ülésállítás- és fűtés, hátul akár kétszemélyes, különösen kényelmes és nagyvonalú kialakítás kényeztette az utasokat.

Luxusautós rangjához méltóan a 126-ost kizárólag elöl hosszában beépített turbódízel soros öt-, turbódízel és benzines soros hat-, valamint benzines nyolchengeres V motorokkal szerelték, a hajtást a hátsó kerekek kapták, összkerékhajtást ehhez még nem kínáltak.

Sebességváltóból a lejtmenet-felismerős négyfokozatú, bolygóműves automata volt a jellemző, a négy- vagy ötfokozatú kézivel szerelt autók ritkák. 1985-ig az 5,0 l-es V8-assal mozgatott 500 SE/SEL jelentette a kínálat csúcsát.

1985 őszén jött a ráncfelvarrás

Többek között megváltoztak a lökhárítók (kivéve az amerikai kivitelnél), kisimultak az oldalborítások, felfrissült az utastér, 14 helyett alapból 15 colos felniket, új színeket, kárpitokat vezettek be, továbbá rendszeresítették a 4,2 és a non plus ultra 5,6 l-es V8-as benzinmotorokat (420 SE/SEL, 560 SE/SEL).

12 éves ciklusával a 126-os a leghosszabb ideig gyártott típus az S-osztály története során, csak a szedánból közel 820 ezer példány készült 1991-ig, amikor is leváltotta a Bálna, azaz a W140-es. Előszeretettel használták állami autóként (Magyarországon is), Kádárnak is volt egy szövetüléses példánya, a fokozott védelmet nyújtó változatokat páncélozott karosszériaelemekkel és golyóálló üvegekkel látták el.

Somogyi-Tóth Dániel karmester-orgonaművész és a Légiközlekedési Kulturális Központ (LKK) alapítója 2013-ban vásárolta ezt a tűzpiros, a gyári kód szerint 568-as Signalrot színű korai, 1981-es 500 SEL-t (V126.037), amely 1993-ban, egy brémai hajóépítő mester autójaként került Magyarországra, szintén egy (balatoni) hajóépítőhöz, majd az ő tanítványához.

Két évtizednyi „hajózás" után tehát a repülés világába csöppent a karizmatikus megjelenésű Mercedes. „Kétszer jött velem szembe a hirdetés, már elsőre az autó hatása alá kerültem, de nem mertem lépni. Másodszorra tudtam, hogy szükségem van rá, meg kell vennem. Egyébként a dél-afrikai köztársasági elnök, Nelson Mandela ugyanilyen piros 500 SE-vel járt" - árulta el Dániel.

A sportautókra jellemző dukkó eredeti és nem egyéni hóbort, mert régen valóban színesek lehettek az autók: a 126-oshoz ezt a feltűnő pirosat 1979-től 1991-ig folyamatosan kínálta a gyár, de ezenkívül további pirosak, sárgák, narancsok és zöldek is szerepeltek a palettán, hagyományos és metál verzióban egyaránt.

Egy évre volt szükség, mire összeállt

Bár a vételkori állapot jónak volt mondható, és nem a nulláról indulva kellett építésbe fogni, azért bőven akadt munka, mire az OT-s rendszámot felcsavarozhatta a tulajdonos. Javítást igényelt a motor, a felfüggesztés, a karosszériát pedig az Érden dolgozó Komáromi Zoltán hozta rendbe. Dániel életének egyik legfontosabb eseményén, az esküvőén már az 500 SEL játszhatta el a mesebeli hintó szerepét.

A 126-os méretei – különösen a SEL esetében – ma is tekintélyt parancsolnak. A teljes hossz meghaladja az 5,1, a tengelytáv a 3,0 métert. Az ajtók nagy szögben nyílnak, könnyű beszállni, a puha, illatos bőrrel borított, még epedás ülésekben teljesen más érzés ülni, mint napjaink luxusautóiban. A helykínálat, főleg hátul a lábaknak fejedelmi, elöl-hátul karfákon pihenhet a kéz.

Könnyedén repíti a nagy V8-as

Meglepően jó a kilátás, az A-oszlopok nem vaskosak, igaz, a tükrök képe nem panorámás. Könnyű eligazodni a műszerpulton, a már légzsákos kormány átmérője hatalmas, a hidraulikus szervóval játszi könnyedséggel tekerhető, ám a holtjáték szokatlanul nagy.

Az M117.963 jelű 5,0 l-es, OHC vezérlésű, hengerenként kétszelepes V8-as teljesítménye 240 lóerő, nyomatéka 404 Nm, a benzint mechanikus Bosch K-Jetronic befecskendező adagolja. Az alapjárat halk és sima, nagy gázra sincs felhördülő amerikai V8-as gurgulázás - ez a német iskola, a gép inkább diszkréten, szélviharszerűen süvít. Erőből sosincs hiány, az üresen közel 17 mázsás test autópályán is könnyen lódul neki, a 8,0 s-nál csupán hajszállal több nulla-százas gyorsulás nem kellemetlenül hátba vágó, de bizsergető érzés, a nyílt úton a tempó bőven 200 km/h feletti lehet.

A tankja majdnem hektós

Jó tudni, hogy a rásegítős, minden keréknél tárcsás fék sincs alulméretezve – ez a rendszer a W108-as szériától sztenderd a Mercedesekben. Elöl kettős keresztlengőkaros, hátul különleges átlós lengőtengelyes, kanyarstabilizátoros a felfüggesztés (opciós nívószabályozás ebbe a példányba nem került), az úthibákat kivasaló rugózás, a csillapítás kényelemre hangolt, nincs zötyögés; ívmenetben magától értetődően billen a karosszéria, de nyoma sincs bizonytalanságnak, a 126-ost mintha zsinórón húznák.

Könnyed kikapcsolódás a vezetés, az automataváltó észrevétlenül dolgozik, az alászedésnél trükkösen kiforduló kerekkel relatíve kicsi, 11,8 m-es átmérőjű körön megfordul az autó. A fogyasztás nem szerény, de a tank 90 l-es (ebből 12,5 l tartalék), nem szükséges gyakran megállni. A tulajdonos elsődleges célja az állagmegóvás; a két apróságtól eltekintve gyári állapotú piros ritkaságot a típus egyik elismert hazai Mercedes-guruja, Sághi Iván tartja karban.