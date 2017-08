680 lóerős Ferrarival tanul vezetni a kosaras sztár fia

Dwyane Wade nem volt szívbajos, odaadta a GTC4 Lussót a 16 éves, jogsi nélküli srácnak.

Minden kamasz fiúnak emlékezetes esemény az életében, amikor először ülhet egy autó volánja mögé. A Chicago Bulls sztárjának fia esetében az előbbi megállapítás hatványozottan is igaz, mivel ő nem akármilyen autóval tette meg az első métereket, hanem apja vadonatúj Ferrarijával.

A GTC4 Lusso azért is ideális oktatóautó, mert összkerékhajtású, és, mert az utas előtt is van egy kijelző, amelyről a pillanatnyi sebességet, fordulatszámot, sebességfokozatot, sőt, még az autóra ható gyorsulási erőket is le lehet olvasni. A 16 éves srác szerencsére nem próbálta ki a 3,4 másodpercig tartó gyorsulást 100-ig és a 335 km/órás végsebességet, hanem visszafogottan és megilletődve vezette a csodaautót.