Óriási balesetet okozott a menekülő autótolvaj

Az okozta a vesztét, hogy a lopott Audival a leállósávban előzött.

Az alábbi videót egy német rendőr rögzítette, miközben társa üldözött egy lopott Audi A5-öst az autópályán. A tolvaj mindent megpróbált, hogy lerázza a rendőröket, a legtöbbször a leállósávban, jobbról előzött, és a lassító-gyorsítósávokon is gond nélkül száguldott át.

Azonban egyszer a leállósáv szélén megcsípte a füvet, ami instabillá tette az Audit. Be is esett azonnal az árokba, amivel nem lett volna baj, ha egy pillanattal később nem csapódik vissza az úttestre, eltalálva egy szabályosan közlekedő egyterűt, amely fel is borult az ütközéstől. Az Audi ezután a belső betonfalnak ütközött, aztán nyitott ajtóval ismét az árok felé vette az irányt, közben a tettes kiesett belőle. A bűnözőt 3 év 9 hónap börtönre ítélték.