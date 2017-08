Jövőre már itthon is megveheti a világ leggyorsabb terepjáróját

A 301 km/h-s végsebességű Bentayga mellett az összes Bentley modell hivatalos forgalmazása is elkezdődik 2018 őszén.

Hamarosan elkezdik építeni az első magyarországi Bentley-kereskedést, amely a Szerémi úton, a Porsche telephelyén lesz. Jelenleg az engedélyeztetése folyik a szigorú gyári sztenderdeknek is megfelelő 160 négyzetméteres bemutatóteremnek; csak két autót fognak kiállítani benne, az egyik minden bizonnyal az új slágermodell, a tavaly bevezetett Bentayga terepjáró lesz.

A mintegy 650 ezer eurós beruházás keretében épülő Bentley Budapest szalon körülbelül egy év múlva fog megnyitni, az első, csonka évben öt, 2019-re pedig tíz autó eladása a cél. A várakozási idő 3-4 hónapra tehető a hosszadalmas megrendelési procedúra után, amely során a különleges minőségű fényezéstől az összesen 16 darab marha bőréből készült kárpitok varrásához használt cérna színéig mindent személyre lehet szabni.

Már itthon is van rá kereslet

A Porsche Inter Auto Hungaria Kft. azért látta elérkezettnek az időt, hogy a német mellett a brit luxusmárkát is felvegye a kínálatába, mert a Porschék iránti növekvő keresletből és a Bentley iránti folyamatos érdeklődésből arra következtettek, hogy már Magyarországon is létezik egy szűk vevőkör, amely képes megfizetni a legdrágább autókat. Azért is jó az időzítés, mert a Bentayga még jövőre is viszonylag friss modellnek számít majd, és addigra megérkezik az új Continental GT, és egy évvel később a kis roadster is.

Tavaly egyébként szürkeimport útján két új Bentley-t helyeztek forgalomba itthon, és a hivatalos importőrség hírének hallatára pedig még érkezett két új megrendelés is 2018-ra is. Hazánkban jelenleg 30-40-re tehető a Bentely-k száma, de ezen autók egy jelentős része már veteránkorba lépett.

Nem véletlenül esett a Porsche importőrének a portfólióbővítéskor a Bentley-re a választása, ugyanis ez a márka is a Volkswagen-konszern égisze tartozik 1998 óta,a Bentayga ezért közeli rokona az Audi Q7-nek, a 14 éves Continental pedig a már rég nem gyártott Volkswagen Phaeton technikájára épül.

Aradi Géza Porsche márkaigazgató a Hungaroringen tartott sajtótájékoztatón elárulta, hogy amikor ő elkezdett dolgozni a cégnél, akkor az még csak 15-16 ezer autót adott el évente, ami közel esik a Bentley tavalyi eredményéhez, amikor is új rekordot felállítva 11 ezer autót értékesítettek. Azóta sok víz folyt le a Dunán, a Porsche márka a négyajtós Panamera, valamint a Macan és Cayenne SUV sikerének köszönhetően már-már népautónak számít a világ gazdagabbik részein: tavaly már 237 ezer új Porsche talált gazdára a világon, ami elképesztő fejlődés, pár éve még a kedvező árú autókat kínáló Seat is hasonló volument produkált.

A fő konkurens a Rolls-Royce

Persze az elképzelhetetlen, hogy egyszer a Bentley is eljusson ilyen magasságokba. A crewe-i székhelyű márka ugyanis exkluzivitásban csak a Rolls-Royce-hoz mérhető; a 90-es évekig a két brit márka nagyrészt ugyanazokat az autókat kínálta, csak eltérő hűtőmaszkkal, turbósított motorokkal és sportosabb hangolással.

Aztán hosszas jogi huzavona után a Rolls-Royce-t a BMW, a Bentley-t pedig a Volkswagen-konszern vásárolta meg, és onnantól kezdve eltérő irányba indultak el a fejlesztések. Bár a Rolls-Royce tavaly csak 4011 autót adott el, de nekik így is ez volt minden idők második legerősebb éve. Náluk is az eladások felpörgése várható, mivel nemrég mutatták be a Phantom új generációját, és jövőre érkezik az igazi szentségtörés, a magas építésű, összkerekes SUV, a Cullinan is, amely nem a BMW X5-ösre, hanem a Phantomra épül.

A Bentley-nek több év előnye van a Rolls-Royce-hoz képest a luxus SUV szegmensben, mivel már 2015 őszén bemutatta a Bentaygát. Igaz, hamarabb is érkezhetett volna a 4x4-es, ha nem kellett volna teljesen áttervezni a formáját, ugyanis a túlzottan drabálisra sikerült 2012-es EXP 9 F tanulmány kiverte a biztosítékot a szakma és az ügyfelek körében is.

Bár a Bentayga W12 alapára 220 ezer euró (67 millió forint) extrák nélkül, így is jelentős a kereslet iránta, olyannyira, hogy a mindössze 4000 főt foglalkoztató, részben kézi gyártással dolgozó Bentley már kezdi kinőni a gyártókapacitását Angliában. Ráadásul már az üvegfalú drezdai Volkswagen-gyár sem tud besegíteni, mint korábban, mivel a dízelbotrány után átalakították a jövő elektromos hajtásrendszereinek technológiai bemutatótermévé.

A Bentayga

Ettore Bugatti a 20-as években a Bentley versenyautókat a világ leggyorsabb teherautóinak nevezte, és ez a megállapítás többé-kevésbé ma is megállja a helyét a Bentayga vonatkozásában. A 2,4 tonnás autó benzines verzióját egy 608 lóerős W12-es motor hajtja, nem is akárhogy: 0-100 km/h-ra 4,1 másodperc alatt gyorsítja fel, a SUV végsebessége pedig a jelentős légellenállás ellenére is átlépi a bűvös 300 km/h-t.

Egy rövid próbakört mi is mehettünk egy ilyen Bentaygával a sajtótájékoztató után. Rögtön kiderült, hogy kétarcú autó: amikor finoman hajtják, elektromosnak tűnik, mivel egy pisszenésnyi hangot sem hallani a W12-es motorból, légrugós futóművével és 21 colos kerekeivel finoman lépi át az úthibák többségét, a nyolcfokozatú automata pedig észrevétlenül lépdel a fokozatok között. Nem pörgeti feleslegesen a motort, amire az 1350-es fordulatszámnál rendelkezésre álló 900 Nm-es (!) nyomaték miatt nincs is szükség.

Amikor viszont nyomtam egy padlógázt, a Bentayga szürreális produkcióba kezdett: a 2,4 tonnás szabadidő-autó elképesztő vehemenciával lódult meg a mogyoród környéki országutakon, és ekkor már a motor- és kipufogóhangból is beszűrődött egy kevés (utóbbi semmihez sem fogható), de épp csak annyi, hogy tudatában legyünk, milyen keményen dolgozik a technika.

Egyszerre luxusautó és sport SUV a Bentayga, ráadásul terepjárásra is felkészítették az emelhető futóművel, 35 fokos dőlést elviselő kenési rendszerrel, alsó védelemmel és a többféle terepprogrammal. Bár nehéz elképzelni, hogy valaki a vadászat után a véres vaddisznót a Bentayga csomagtartójába tegye, és utána karcolós tövisbokrokon, kátyús szántóföldeken átcsörtetve térjen vissza a civilizációba.

A rövid tesztkörön a digitális műszerfal átlagfogyasztás-mérője stabilan 3-assal kezdődő, kétjegyű számokat mutatott, ami a 90 literes tankkal kevesebb mint 300 kilométeres hatótávot feltételez – ha másért nem, talán ezért érdemesebb lehet a villanyturbós, 435 lóerős V8-as Audi-dízelt választani hozzá, mivel azzal az 5-600 kilométer megtétele sem elképzelhetetlen. Persze a W12 is tud 20 liter alatt fogyasztani, részterhelésnél ugyanis hat hengerét lekapcsolja, és megálláskor a motorját is leállítja – bár nem valószínű, hogy a tulajdonosok valaha is a fogyasztás miatt aggódnának.